Aranykonvoj-ügy: súlyos vádakat fogalmazott meg a KNYF volt vezetője Orbán Viktorral szemben

Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Magyarországon megállított ukrán pénzszállítók ügyéről Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábbi vezetője. A volt főügyész Orbán Viktort nevezte meg az ukrán aranykonvoj elleni márciusi akció elrendelőjeként, és azt állítja, hogy a nyomozás során később megszabták, kiket nem hallgathatnak ki.

Az ukrán aranykonvojként elhíresült pénzszállítókat még idén márciusban az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén állították meg a magyar hatóságok. / Fotó: Oschadbank / Facebook

Minden korábbinál konkrétabb állításokat tartalmaz Fürcht levele az aranykonvoj-ügy kapcsán

Nyílt levélben fordult Baka András köztársasági elnökhöz Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője. A levelet Horváth Lóránt ügyvéd hozta nyilvánosságra Fürcht kifejezett kérésére. A volt főügyész ebben minden korábbinál konkrétabb állításokat tett arról, hogyan indult az aranykonvoj-ügy, és meddig jutottak a nyomozók az akció hátterének feltárásában.

Fürcht azt írta, hogy a nyomozás akkori állása szerint 2026. március 3-án Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak arra, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész ezzel először kapcsolta közvetlenül Orbán Viktorhoz az akció elrendelését. Állítását nyilvánosan hozzáférhető bizonyítékkal egyelőre nem támasztotta alá.

Március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén hét ukrán állampolgárt állítottak elő. A két páncélozott pénzszállító járműben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ukrajna felé.

Fürcht szerint a nyomozók később arra jutottak, hogy az aranykonvoj-ügy „politika által kreált ügy” lehetett, amiről májusban jelentést tett feletteseinek.

Korábban a KNYF volt vezetője az ATV-ben azt mondta, hogy ezt követően felrendelték a Legfőbb Ügyészségre, ahol megpróbálták meghatározni számára, hogy kik ellen nyomozhatnak, kiket nem hallgathatnak ki és milyen irányban folytathatják az eljárást.

Ugyanaz az ügyvédje Fürchtnek, mint az ukrán pénzszállítóknak

Ugyanakkor Fürcht kedden nyilvánosságra hozott levelében ennél továbbment, ebben ugyanis már azt is állította, hogy olyan utasítást kapott, amely alapján a Legfőbb Ügyészség egyes vezetőit még tanúként sem lehetett megszólítani.

A Legfőbb Ügyészség korábban visszautasította Fürcht állításait. A vádhatóság szerint a volt főügyész a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról. A folyamatban lévő eljárásokra való tekintettel azonban részletes cáfolatot nem közölhettek.

Fürcht június 8-án mondott le a KNYF vezetéséről, majd szeptemberben fegyelmi eljárás indult ellene, amelyben Horváth Lórántot kérte fel jogi képviselete ellátására. Horváth Lóránt szerepe igencsak figyelemre méltó, hiszen ügyvédi irodája az aranykonvoj-ügyben az elfogott ukrán pénzszállítók jogi képviselője is, míg Fürchtöt az ellene indított fegyelmi eljárásban képviseli, a két ügy pedig jól láthatóan közvetlenül összeért.