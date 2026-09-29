Aranykonvoj-ügy: súlyos vádakat fogalmazott meg a KNYF volt vezetője Orbán Viktorral szemben
Újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Magyarországon megállított ukrán pénzszállítók ügyéről Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) korábbi vezetője. A volt főügyész Orbán Viktort nevezte meg az ukrán aranykonvoj elleni márciusi akció elrendelőjeként, és azt állítja, hogy a nyomozás során később megszabták, kiket nem hallgathatnak ki.
Minden korábbinál konkrétabb állításokat tartalmaz Fürcht levele az aranykonvoj-ügy kapcsán
Nyílt levélben fordult Baka András köztársasági elnökhöz Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője. A levelet Horváth Lóránt ügyvéd hozta nyilvánosságra Fürcht kifejezett kérésére. A volt főügyész ebben minden korábbinál konkrétabb állításokat tett arról, hogyan indult az aranykonvoj-ügy, és meddig jutottak a nyomozók az akció hátterének feltárásában.
Fürcht azt írta, hogy a nyomozás akkori állása szerint 2026. március 3-án Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott feladatot a titkosszolgálatnak arra, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész ezzel először kapcsolta közvetlenül Orbán Viktorhoz az akció elrendelését. Állítását nyilvánosan hozzáférhető bizonyítékkal egyelőre nem támasztotta alá.
Március 5-én az M0-s autóút alacskai pihenőhelyén hét ukrán állampolgárt állítottak elő. A két páncélozott pénzszállító járműben összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ukrajna felé.
Fürcht szerint a nyomozók később arra jutottak, hogy az aranykonvoj-ügy „politika által kreált ügy” lehetett, amiről májusban jelentést tett feletteseinek.
Korábban a KNYF volt vezetője az ATV-ben azt mondta, hogy ezt követően felrendelték a Legfőbb Ügyészségre, ahol megpróbálták meghatározni számára, hogy kik ellen nyomozhatnak, kiket nem hallgathatnak ki és milyen irányban folytathatják az eljárást.
Ugyanaz az ügyvédje Fürchtnek, mint az ukrán pénzszállítóknak
Ugyanakkor Fürcht kedden nyilvánosságra hozott levelében ennél továbbment, ebben ugyanis már azt is állította, hogy olyan utasítást kapott, amely alapján a Legfőbb Ügyészség egyes vezetőit még tanúként sem lehetett megszólítani.
A Legfőbb Ügyészség korábban visszautasította Fürcht állításait. A vádhatóság szerint a volt főügyész a lemondásában tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról. A folyamatban lévő eljárásokra való tekintettel azonban részletes cáfolatot nem közölhettek.
Fürcht június 8-án mondott le a KNYF vezetéséről, majd szeptemberben fegyelmi eljárás indult ellene, amelyben Horváth Lórántot kérte fel jogi képviselete ellátására. Horváth Lóránt szerepe igencsak figyelemre méltó, hiszen ügyvédi irodája az aranykonvoj-ügyben az elfogott ukrán pénzszállítók jogi képviselője is, míg Fürchtöt az ellene indított fegyelmi eljárásban képviseli, a két ügy pedig jól láthatóan közvetlenül összeért.
Mint ismert: Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda az ukrán pénzszállítók képviseletében a múlt héten
- hatóság félrevezetése,
- hamis vád
- és bűnpártolás minősített esete
miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. A feljelentést részben éppen Fürcht ATV-ben tett nyilatkozatára, részben pedig arra a részletes írásos vallomásra alapozták, amelyet a volt főügyész az ellene folyó fegyelmi eljárásban tett.
Az ügyvédi iroda egyúttal indítványozta, hogy az aranykonvoj-ügyben Fürcht Pált tanúként is hallgassák meg. Így Horváth az ukrán pénzszállítók képviselőjeként olyan büntetőfeljelentést tett, amelynek egyik fontos alapja saját, másik ügyfelének vallomása, és az aranykonvoj-nyomozásban ennek az ügyfelének a tanúkénti meghallgatását is kezdeményezte.
„Azt csak az államfő és az érintett ügyészek tudhatják”
Hétfő délután a Központi Nyomozó Főügyészség a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészséget jelölte ki az aranykonvoj-ügy, a Gundalf-ügy, valamint a Fürcht állításaira alapított feljelentések kivizsgálására. Erről Fülöp Botond, a Vidéki prókátorként ismert ügyvéd számolt be, aki maga is tett feljelentést és már átvette az áttételről szóló határozatot.
Fürcht nyílt levele közvetlenül kapcsolódik a legfőbb ügyész megválasztása körül kialakult vitához is.
Baka András jelöltje ugyanis Szathmáry Zoltán volt, akinek testvére, Szathmáry István nemzetbiztonsági ezredes az aranykonvoj-ügy egyik gyanúsítottja. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, korábban olyan nyomozati irat is nyilvánosságra került, amely szerint Szathmáry István jelenlétében szóba került Orbán Viktor feltételezett szerepe az akcióban.
Fürcht a nyílt levelében arra is utalt, hogy ügyészségi körökben elterjedt információ szerint Baka András az aranykonvoj-ügyben eljárt két főosztályvezető ügyészt is meghallgatta a legfőbb ügyész személyével kapcsolatban. Fürcht hangsúlyozta, hogy ennek valóságtartalmát nem ismeri, azt csak az államfő és az érintett ügyészek tudhatják. A volt főügyész úgy véli, hogy az ellene szeptember 9-én elrendelt fegyelmi eljárás időzítése is összefügghetett Szathmáry Zoltán legfőbbügyész-jelölésével.
Magyar Péter Facebook-bejegyzésben kommentálta az ügy fejleményeit. A miniszterelnök azt írta, hogy a volt főügyész állításai alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie.