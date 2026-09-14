Feltörték az aranykonvojt védő ügyvédi iroda szervereit – Horváth Lóránt mindenkit figyelmeztet
„Ma reggel ismeretlenek feltörték az irodánk e-mail szervereit, a tőlem kapott gyanús e-maileket ne nyissátok meg!” – írja Dr. Horváth Lóránt ügyvéd szakmai Facebook-oldalán. Horváth Lóránt neve onnan vált ismertté, hogy az ún. aranykonvoj-ügyben az Oschadbank és az ukrán pénzszállítók jogi képviselője volt, aki Orbán Viktor őrizetbe vételét és letartóztatását is indítványozta.
Aranykonvoj: itt a vége, nincs tovább, a NAV megszüntette a pénzszállítók elleni nyomozást
Az ügyvéd a felhíváson kívül nem fűzött más kommentárt a bejelentéséhez.
Emlékezetes: Dr. Horváth Lóránt az ukrán szállítók jogi képviselőjeként volt közvetlen rálátással az aranykonvoj ügyre. Mint megírtuk, agusztus közepén megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az eljárás során megállapították, hogy a lefoglalt arany és készpénz eredetét az Oscsadbank és a Raiffaisen Bank hitelt érdemlően tudta igazolni, így az ügyet a NAV lezárta.
Az elmúlt hetekben az ügyvéd többször megszólalt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatban. Többek között a hivatal élére megválasztott Unger Anna képesítésével kapcsolatban is kritikákat fogalmazott meg,