Feltörték az aranykonvojt védő ügyvédi iroda szervereit – Horváth Lóránt mindenkit figyelmeztet

„Ma reggel ismeretlenek feltörték az irodánk e-mail szervereit, a tőlem kapott gyanús e-maileket ne nyissátok meg!” – írja Dr. Horváth Lóránt ügyvéd szakmai Facebook-oldalán. Horváth Lóránt neve onnan vált ismertté, hogy az ún. aranykonvoj-ügyben az Oschadbank és az ukrán pénzszállítók jogi képviselője volt, aki Orbán Viktor őrizetbe vételét és letartóztatását is indítványozta.

Feltörték az aranykonvoj ügyében az ukrán pénzszállítókat védő ügyvédi iroda levelezőszervereit (illusztrációs kép)

Fotó: Oschadbank

Aranykonvoj: itt a vége, nincs tovább, a NAV megszüntette a pénzszállítók elleni nyomozást

Az ügyvéd a felhíváson kívül nem fűzött más kommentárt a bejelentéséhez.

Emlékezetes: Dr. Horváth Lóránt az ukrán szállítók jogi képviselőjeként volt közvetlen rálátással az aranykonvoj ügyre. Mint megírtuk, agusztus közepén megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az eljárás során megállapították, hogy a lefoglalt arany és készpénz eredetét az Oscsadbank és a Raiffaisen Bank hitelt érdemlően tudta igazolni, így az ügyet a NAV lezárta.

Az elmúlt hetekben az ügyvéd többször megszólalt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatallal kapcsolatban. Többek között a hivatal élére megválasztott Unger Anna képesítésével kapcsolatban is kritikákat fogalmazott meg,