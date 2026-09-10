Most kezd félelmetessé válni az oroszoknak: közeli uniós tagországba telepíthetnek atomfegyvereket – Putyinék ezt biztosan nem fogják hagyni

A litván Seimas elnöke, Juozas Olekas szerint a parlament télen fogadhatja el azt az alkotmánymódosítást, amely kikerülné az ország alaptörvényéből a tömegpusztító, így az atomfegyverek litvániai telepítését tiltó rendelkezést. Az őszi parlamenti ülésszakot emiatt várhatóan 2027. január 13-ig meg kell hosszabbítani. A litván parlament július elején már jóváhagyta a vonatkozó alkotmányos rendelkezés módosítását.

Litvánia eltörölné az atomfegyverek telepítésének tilalmát (illusztráció)

Fotó: Hemis via AFP / AFP

Elavulttá vált a litván atomfegyver-telepítési tilalom

Olekas korábban azzal indokolta a változtatást, hogy az atomfegyverek telepítésének tilalma már nem felel meg a megváltozott geopolitikai környezetnek.

A rendelkezést még 1992-ben, a Szovjetuniótól való függetlenség visszaszerzése után építették be a litván alkotmányba.

A 137. cikkely kimondja, hogy Litvánia területén tilos tömegpusztító fegyvereket telepíteni, és külföldi katonai bázisok sem létesíthetők.

A szabályozás célja eredetileg az volt, hogy az ország végleg megszabaduljon a szovjet katonai örökségtől és ne váljon újra nagyhatalmi katonai szembenállás színterévé.

Litvánia 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, azóta azonban alapvetően megváltozott az ország biztonsági környezete. Vilnius

közvetlenül határos az erősen militarizált orosz Kalinyingrádi területtel,

miközben a szomszédos Fehéroroszországban Oroszország taktikai atomfegyvereket állomásoztat.

A litván vezetés szerint az ukrajnai háború új helyzetet teremtett.

A parlamenti pártok és Gitanas Nausėda államfő 2026 nyarán abban állapodtak meg, hogy az 1992-ben elfogadott alkotmányos tilalom már nem tükrözi a jelenlegi biztonsági realitásokat. Vilnius attól tart, hogy a rendelkezés válsághelyzetben korlátozhatja az ország mozgásterét a NATO nukleáris elrettentési rendszerében.

A kérdés jelentőségét növeli, hogy az Egyesült Államok a Financial Times korábbi értesülése szerint azt vizsgálja, hogyan lehetne több NATO-tagországra kiterjeszteni az európai nukleáris jelenlétet. A lap szerint több balti és kelet-európai ország is érdeklődést mutatott a lehetőség iránt. Emmanuel Macron francia elnök emellett egy szélesebb európai nukleáris elrettentési keretrendszer kialakítását szorgalmazta.