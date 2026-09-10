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atomfegyver
tilalom
Litvánia
Moszkva

Most kezd félelmetessé válni az oroszoknak: közeli uniós tagországba telepíthetnek atomfegyvereket – Putyinék ezt biztosan nem fogják hagyni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Litvánia télen alkotmánymódosítással törölné az atomfegyverek és más tömegpusztító fegyverek telepítésének tilalmát – közölte a litván parlament elnöke az LRT szerint. A lépés hátterében Oroszország ukrajnai háborúja és a balti térség gyorsuló katonai felértékelődése áll. Moszkva azonnal jelezte: az atomfegyverekkel kapcsolatos lépés nem maradna válasz nélkül.
VG
2026.09.10, 20:00

A litván Seimas elnöke, Juozas Olekas szerint a parlament télen fogadhatja el azt az alkotmánymódosítást, amely kikerülné az ország alaptörvényéből a tömegpusztító, így az atomfegyverek litvániai telepítését tiltó rendelkezést. Az őszi parlamenti ülésszakot emiatt várhatóan 2027. január 13-ig meg kell hosszabbítani. A litván parlament július elején már jóváhagyta a vonatkozó alkotmányos rendelkezés módosítását.

atomfegyver
Litvánia eltörölné az atomfegyverek telepítésének tilalmát (illusztráció)
Fotó: Hemis via AFP /  AFP

Elavulttá vált a litván atomfegyver-telepítési tilalom

Olekas korábban azzal indokolta a változtatást, hogy az atomfegyverek telepítésének tilalma már nem felel meg a megváltozott geopolitikai környezetnek.

A rendelkezést még 1992-ben, a Szovjetuniótól való függetlenség visszaszerzése után építették be a litván alkotmányba. 

A 137. cikkely kimondja, hogy Litvánia területén tilos tömegpusztító fegyvereket telepíteni, és külföldi katonai bázisok sem létesíthetők.

A szabályozás célja eredetileg az volt, hogy az ország végleg megszabaduljon a szovjet katonai örökségtől és ne váljon újra nagyhatalmi katonai szembenállás színterévé.

Litvánia 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz, azóta azonban alapvetően megváltozott az ország biztonsági környezete. Vilnius 

  • közvetlenül határos az erősen militarizált orosz Kalinyingrádi területtel, 
  • miközben a szomszédos Fehéroroszországban Oroszország taktikai atomfegyvereket állomásoztat.

A litván vezetés szerint az ukrajnai háború új helyzetet teremtett. 

A parlamenti pártok és Gitanas Nausėda államfő 2026 nyarán abban állapodtak meg, hogy az 1992-ben elfogadott alkotmányos tilalom már nem tükrözi a jelenlegi biztonsági realitásokat. Vilnius attól tart, hogy a rendelkezés válsághelyzetben korlátozhatja az ország mozgásterét a NATO nukleáris elrettentési rendszerében.

A kérdés jelentőségét növeli, hogy az Egyesült Államok a Financial Times korábbi értesülése szerint azt vizsgálja, hogyan lehetne több NATO-tagországra kiterjeszteni az európai nukleáris jelenlétet. A lap szerint több balti és kelet-európai ország is érdeklődést mutatott a lehetőség iránt. Emmanuel Macron francia elnök emellett egy szélesebb európai nukleáris elrettentési keretrendszer kialakítását szorgalmazta.

Biztosra vehetők a moszkvai ellenlépések

A tilalom eltörlése ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy Litvánia békeidőben atomfegyvereket telepítene a területére. 

A módosítás elsősorban jogi akadályt hárítana el, és lehetővé tenné, hogy egy esetleges válság vagy háború esetén a NATO nukleáris elrettentő képessége Litvánia területére is kiterjedhessen.

Az ugyanakkor biztos, hogy Oroszország nem hagyja válasz nélkül a litván lépést. A Ria Novosti felidézi, hogy Moszkva már korábban jelezte, hogy 

ellenlépéseket tenne, ha tömegpusztító fegyverek jelennének meg a balti államokban.

A Kreml szerint egy ilyen lépés nem növelné a térség biztonságát, Oroszország pedig saját érdekei védelmében megfelelő ellenintézkedéseket hozna.

Litvánia a lépéssel egyre inkább a NATO keleti szárnyának megerősítésére építi biztonságpolitikáját. Az alkotmányos tilalom eltörlése önmagában nem jelent atomfegyver-telepítést, de jelentős politikai és katonai fordulatot jelezne az ország korábbi, nukleáris fegyverektől való tudatos távolságtartásához képest.

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