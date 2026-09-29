Ez már tényleg nagyon kínos: újabb hibára derült fény az azbesztmentesítési pályázatban, a polgármester már írt a térség tiszás képviselőjének

Mintegy hét kilométernyi győri útszakaszon mutatták ki az azbeszt jelenlétét a bitumenes felületi bevonatokban. A város 442 millió forintból fedné le az érintett utakat, ehhez azonban több mint 132 millió forint saját forrást kellene biztosítania. A győri közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy az önkormányzat támogatást kér az Azbesztmentesítési Alapból – írja a 24.hu.

Nyugat-Magyarország több településén azbesztszennyezést mutattak ki. / Fotó: Pezzetta Umberto

Pintér: Nem sikerült megfelelően kiírni az azbesztmentesítési pályázatot

Hétfőn egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés, hogy az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a kormány által létrehozott Azbesztmentesítési Alaphoz. A város több utcájában, összesen mintegy hét kilométernyi útszakaszon mutatták ki az azbeszt jelenlétét a bitumenes felületi bevonatokban.

A tervek szerint az érintett utakat újabb bitumenes réteggel fednék le. A munkálatok becsült költsége 442 millió forint, ebből 309,4 millió forintot fedezne az állami támogatás, 132,6 millió forintot pedig Győrnek kellene előteremtenie.

Pintér Bence polgármester kifogásolta, hogy haváriahelyzet esetén is 30 százalékos önrészt kell vállalnia az önkormányzatnak.

Hozzátette, hogy mindez olyan helyzetben jelent további terhet a városnak, amikor állítása szerint Győr iparűzésiadó-bevételének 40 százalékát elvonják.

A pályázat feltételeivel kapcsolatban egy másik problémára is felhívta a figyelmet, ugyanis a támogatás megszerzéséhez légszennyezettségi méréssel kellene igazolni az azbesztszennyezést. Győrben azonban az érintett anyag

nem szabadon álló murvás felületeken található,

hanem aszfalttal borított utakban.

A polgármester szerint jelenleg nincs akut veszélyhelyzet, a problémát azonban rendezni kell. Mint mondta, már jelezte a térség országgyűlési képviselőinek és a kormánynak is, hogy szerinte nem sikerült megfelelően kiírni a pályázatot. Abban bízik, hogy módosítják a feltételeket.

Balogh-Farkas Renáta alpolgármester közölte, hogy javaslatokat küldött Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek. Egyebek mellett központilag meghatározott protokoll kidolgozását tartja szükségesnek az azbeszttel szennyezett zúzottkő eltávolítására. Szabályozni kellene azt is, hogyan kezeljék, tárolják és semmisítsék meg az utak felbontásakor keletkező, azbeszttel szennyezett aszfaltot.