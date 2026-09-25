Már Ausztria is attól hangos, hogy Magyarországon valami nagyon nincs rendben: rendkívül súlyos vizsgálatra derült fény – annál is durvább az azbesztszennyezés, mint gondoltuk

Az azbesztszennyezés ügyének egyelőre nemhogy lezárása nincs, de egyre súlyosabbá válik a helyzet. Miután a Greenpeace 22 iskola és óvoda környezetében tárt fel lehetséges azbeszt-előfordulásokat Ausztria keleti részében, Magyarországon is újabb aggasztó értékek és fejlemények láttak napvilágot.

Magyarország után immár Ausztriában is téma az azbesztszennyezés ügye / Fotó: AFP

A Kurier osztrák lap cikke szerint a Kőszegen végzett levegőmintavételek során a szakértők olyan rostkoncentrációt állapítottak meg, amely mintegy 7500 százalékkal meghaladja az egészségügyi határértéket. A tizenkétezres lélekszámú határváros további körülbelül 55 pontjához hasonlóan az azbeszttel szennyezett építőanyag állítólag a burgenlandi Steinbrückenből származik.

A levegőminőség-vizsgálat kiértékeléséről készült szeptemberi vizsgálati jegyzőkönyvben az egyik utcánál 76 394 azbesztrost/köbméteres csúcsértéket tüntettek fel. A törvényben meghatározott irányérték 1000 rost köbméterenként. Egy bekötőútnál pedig 2972 azbesztrost/köbméteres legmagasabb értéket mértek. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakvéleményben nem a talaj azbeszttartalmáról, hanem kifejezetten a levegőben lebegő azbesztrostokról van szó.

Több mint 300 helyszín érintett az azbesztszennyezésben

Szennyezett építőanyag Kőszegen egy játszótér környezetében, továbbá egy óvodánál, egy szociális intézménynél, egy általános iskolánál, valamint egy gimnázium iskolaközpontjánál is előfordul. A városvezetés többek között sebesség- és behajtási korlátozásokat rendelt el, és azt javasolta, hogy a szennyezett területeket tartsák nedvesen. Száraz vagy szeles időben ezeket a területeket kerülni kell, és a gyerekeknek sem szabad ott tartózkodniuk.

A lap megjegyezte, hogy a magyarországi azbesztügynek már büntetőjogi vonatkozásai is vannak. A közigazgatási szervek által tett feljelentések, valamint a Vas vármegyei kormányhivatal egy további bejelentése nyomán a Legfőbb Ügyészség vizsgálatot folytat. A gyanú többek között súlyos testi sértésre, környezetszennyezésre és a közbiztonság veszélyeztetésére vonatkozik. Az eljárás jelenleg még ismeretlen tettes ellen folyik, de már több tanút is meghallgattak.