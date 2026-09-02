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azbeszt
azbesztmentesítés
Nagykanizsa

Ez nem vicc: összekeverték a mintákat a laborban, tévesen jelentettek azbesztet a 40 ezres magyar városban – kiderült, új helyszínek a szennyezettek

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Nem azbesztes a nagykanizsai Széchenyi téri parkoló burkolata, hiába mutatott korábban pozitív eredményt a laborvizsgálat. Az azbeszt miatti lezárás hátterében mintacsere állt: a laborban egy másik mintával keverték össze a Széchenyi térről származó anyagot, ezért a parkolót most újranyitották.
VG/MTI
2026.09.02, 18:20
Frissítve: 2026.09.02, 18:24

Újból megnyitották Nagykanizsán a Széchenyi téren július elején lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett a burkolat, a városban újabb helyeken azonban pozitív lett a vizsgálat – közölte közösségi oldalán a polgármester szerdán. Horváth Jácint arról számolt be, hogy újabb méréseket végeztek az elmúlt hónapban az azbesztgyanús helyszíneken, és ismét megvizsgáltatták a Széchenyi téren korábban pozitívnak jelzett parkoló mészkővel borított részét. 

Ez nem vicc: összekeverték a mintákat a laborban, tévesen jelentettek azbesztet a 40 ezres magyar városban – kiderült, új helyszínek a szennyezettek
Ez nem vicc: összekeverték a mintákat a laborban, tévesen jelentettek azbesztet a 40 ezres magyar városban – kiderült, új helyszínek a szennyezettek / Fotó: Pezzetta Umberto (illusztráció)

„Gyanús volt ugyanis, hogy a korábbi mérésben nem a bazalt, hanem a mészkő jelzett pozitív mintát”, de bevizsgáltatták a parkoló bazaltos burkolatát is, és mindkét minta negatív lett – közölte. Kiderült, hogy „a korábbi mérés során a laborban összecserélték a Széchenyi téri mintát egy olyan mintával, amely nincs kint Nagykanizsa közterületein”. 

A teljes bizonyosság érdekében a polgármester újabb méréseket rendelt el a parkoló egészére, amelynek szerdán megérkezett eredménye igazolta, hogy a terület azbesztmentes, így a parkolót délután újból megnyitották. Horváth Jácint jelezte ugyanakkor azt is, hogy 

további mintákat küldtek a laborba elsősorban közterületekről, lakossági bejelentések alapján, és ezekből két minta pozitív lett.

Az egyik az Eötvös téri és a Deák téri fák környékén lerakott szürke bazaltkő, amely nem a gyalogos felület része, így a kiporzás veszélye minimális. A városvezető ugyanakkor elrendelte az azonnali kalcium-kloridos kezelést, illetve előkészítik a kőzúzalék cseréjét.

A másik pozitívnak minősített terület egy magánszemély által a saját ingatlana előtt, de közterületen elhelyezett bazaltzúzalék. Az ingatlantulajdonost már korábban is kérték, hogy tisztázza a kő eredetét, de ezt nem tette meg, most viszont már felszólítják a szennyezett kő eltávolítására.

Máshol sem jobb a helyzet

Hétfőn derült ki, hogy nem vár tovább a kormányzati támogatás részletszabályaira a szombathelyi önkormányzat: hétfő délelőtt rendkívüli közgyűlésen döntött  az azbesztszennyezés kezeléséről. Nemény András polgármester szerint az időjárás miatt sürgősen el kell indítani a munkát, különben a burkolás jövő tavaszra csúszhat.

A polgármester szerint a döntés kockázatot is jelent, hiszen a Tisza-kormány még nem írta ki a pályázatot a hárommilliárdos azbesztalapra. Viszont nem lehet tovább várni, hiszen a közeledő őszi időben ezt a módszert nem lehet alkalmazni. A költségeket tehát az önkormányzat fizeti a saját zsebéből, pedig a Tisza-kormány állami forrást ígért hozzá.

Czeglédy Csaba (független helyi képviselő) szerint az, hogy a költségeket az önkormányzat a folyószámla-hitelből fizeti, az a tiszás országgyűlési képviselő szegénységi bizonyítványa. Ha majd a város megkapja az államtól ezt a pénzt, akkor valóban sikerrel dolgozott a képviselő, addig viszont ezt nem lehet elmondani.

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