Kínos: a nagy kapkodásban úgy, ahogy van, elbaltázta a Tisza-kormány az azbesztmentesítésről szóló pályázatot – kezd kicsúszni a talaj Lőrincz Viktória alól
Továbbra sem csillapodik a vita Szombathelyen a város azbesztmentesítése körül. Először a minisztérium késlekedése miatt kényszerült lépni a megyei jogú város és saját költségen belevágni a beruházásba, most a szaktárca hibája hátráltatja a munkák megkezdését.
Azbesztmentesítés: zavar az önerő körül
Továbbra sem tisztázott, pontosan mekkora önrészt kell majd vállalniuk az önkormányzatoknak az azbesztmentesítés költségeiből. A vita hátterében egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet és az ahhoz kapcsolódó pályázati kiírás eltérő megfogalmazása – írja a Nyugat.hu.
A vidék- és településfejlesztési miniszter múlt csütörtökön közzétett rendelete szerint ugyanis az önkormányzatoknak önerőt is kell biztosítaniuk az azbesztmentesítés, illetve az azbeszt befedésének költségeihez. A megyei jogú városoknál – így Szombathely esetében – az önerő az elismert költségek legfeljebb 30 százaléka lehet. Más városoknál
- ez a felső határ 20,
- nagyközségek és községek esetében pedig 10 százalék.
Ez Szombathely számára még a rendelet szerinti maximális önrész mellett is jelentős összeg lenne. Az Oladi Platón közel bruttó egymilliárd forintba kerülhet az azbeszthelyzet kezelése, míg a város más részein további mintegy 500–550 millió forintos költséggel számolnak.
Vagyis ha a városnak a teljes összeg 30 százalékát kellene állnia, az több mint félmilliárd forintos terhet jelentene.
Nemény András polgármester szerint a város ezt nehezen tudná kigazdálkodni. Szombathely az idén mintegy 4,2 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet, ezért a polgármester azt javasolta, hogy az önkormányzatok az azbesztmentesítésre fordított önerőt levonhassák ebből az összegből
A hétvégén újabb fordulatot vett az ügy. Több fideszes politikus, köztük V. Németh Zsolt, Vas vármegye 3-as választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy
az azbesztalap pályázati kiírásában az önkormányzati önerőre vonatkozóan legalább 30, 20, illetve 10 százalék szerepel
Értelmszerűen egyátalán nem mindegy, hogy pontosan mi szerepel a pályázati kiírásban.
Legalább vagy legfeljebb 30 százalék?
Ez lényeges különbség lenne a rendelethez képest: a „legfeljebb” felső korlátot, a „legalább” pedig kötelező minimumot jelent. A pályázati kiírás ugyanakkor a pályázat.org oldalon elérhető változat szerint szintén a „legfeljebb 30, 20, 10 százalék” megfogalmazást tartalmazza.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem zárható ki:
a kiírás valamely más változatában valóban hibásan szerepel a „legalább” kifejezés. A hivatalos jogi kiindulópont azonban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet, amely egyértelműen a „legfeljebb” szót használja.
Nemény András szerint Szombathely már csütörtökön észlelte az eltérést. A polgármester elmondása alapján a minisztériumi egyeztetésen szóban is jelezte a problémát, péntek reggel pedig írásban is felhívta a tárca figyelmét az értelmezési ellentmondásra.
Nem vár tovább Szombathely
A bizonytalanság ellenére a város nem akar tovább várni az azbesztalap pályázatára. Az önkormányzat hétfőn úgy döntött, hogy megkezdi az érintett területek ideiglenes biztonságossá tételét.
A döntésre azért is szükség van, mert közeledik az őszi időszak, amikor az alkalmazni kívánt technológia már nem feltétlenül lesz kivitelezhető. A város ugyanakkor jelentős pénzügyi kockázatot vállal, hiszen az azbesztalapra vonatkozó, hárommilliárd forintos keretű pályázat még nem jelent meg.
Nemény András szerint péntek este beszélt Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, aki arról biztosította, hogy a folyamatban lévő munkálatokkal is lehet majd pályázni az alap támogatására.
A közgyűlésen az ellenzék is támogatta a beavatkozást, bár a finanszírozás miatt éles vita alakult ki.
Illés Károly, a Fidesz közgyűlési vezetője úgy vélte, hogy a városvezetés felelősen járt el, ugyanakkor szerinte a kormány késlekedése miatt kényszerült erre a lépésre. Czeglédy Csaba független képviselő pedig azt kifogásolta, hogy az önkormányzat a folyószámlahitelből finanszírozza a munkálatokat.
Több százmillió forint sorsa kérdéses
Az azbesztprobléma ráadásul jóval nagyobb területet érint, mint az Oladi Plató. A szombathelyi nyilvántartásban 180 gyanús vagy érintett helyszín szerepel. Ezek közül 94 közterületen, 64 magántulajdonban található, míg 22 helyszín az Oladi Platón van.
A város a többi szennyezett közterület esetében külön eljárásban választana kivitelezőt az érintett területek lezárására és biztonságossá tételére.
Elsőként az óvodák és más közintézmények környezetében szükséges beavatkozásokat végeznék el.
Közben azonban továbbra is várják a minisztérium állásfoglalását arról, hogy pontosan milyen önrész mellett lehet majd igénybe venni az azbesztalap támogatását. A különbség ugyanis nem pusztán szövegezési kérdés: Szombathely esetében több százmillió forint sorsáról lehet szó.
Az azbesztügy azért is kellemetlen a kormánynak, mert hétfő reggel derült ki, hogy inog a széke Lőrincz Viktóriának.
Vezetői válság alakulhatott ki a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban
– közölte Panyi Miklós hétfőn. A fideszes országgyűlési képviselő szerint Lőrincz Viktória pozíciója azért is van veszélyben, mert a tárcánál több fontos ügy elakadt, a döntések késnek, és ez a bizonytalanság már a gazdasági szférában is érezteti a hatását.