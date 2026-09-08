Kínos: a nagy kapkodásban úgy, ahogy van, elbaltázta a Tisza-kormány az azbesztmentesítésről szóló pályázatot – kezd kicsúszni a talaj Lőrincz Viktória alól

Továbbra sem csillapodik a vita Szombathelyen a város azbesztmentesítése körül. Először a minisztérium késlekedése miatt kényszerült lépni a megyei jogú város és saját költségen belevágni a beruházásba, most a szaktárca hibája hátráltatja a munkák megkezdését.

Óriási zavar támadt az azbesztrendezés körül (illusztráció)

Fotó: Pezzetta Umberto

Azbesztmentesítés: zavar az önerő körül

Továbbra sem tisztázott, pontosan mekkora önrészt kell majd vállalniuk az önkormányzatoknak az azbesztmentesítés költségeiből. A vita hátterében egy, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet és az ahhoz kapcsolódó pályázati kiírás eltérő megfogalmazása – írja a Nyugat.hu.

A vidék- és településfejlesztési miniszter múlt csütörtökön közzétett rendelete szerint ugyanis az önkormányzatoknak önerőt is kell biztosítaniuk az azbesztmentesítés, illetve az azbeszt befedésének költségeihez. A megyei jogú városoknál – így Szombathely esetében – az önerő az elismert költségek legfeljebb 30 százaléka lehet. Más városoknál

ez a felső határ 20,

nagyközségek és községek esetében pedig 10 százalék.

Ez Szombathely számára még a rendelet szerinti maximális önrész mellett is jelentős összeg lenne. Az Oladi Platón közel bruttó egymilliárd forintba kerülhet az azbeszthelyzet kezelése, míg a város más részein további mintegy 500–550 millió forintos költséggel számolnak.

Vagyis ha a városnak a teljes összeg 30 százalékát kellene állnia, az több mint félmilliárd forintos terhet jelentene.

Nemény András polgármester szerint a város ezt nehezen tudná kigazdálkodni. Szombathely az idén mintegy 4,2 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizet, ezért a polgármester azt javasolta, hogy az önkormányzatok az azbesztmentesítésre fordított önerőt levonhassák ebből az összegből

A hétvégén újabb fordulatot vett az ügy. Több fideszes politikus, köztük V. Németh Zsolt, Vas vármegye 3-as választókerületének országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy

az azbesztalap pályázati kiírásában az önkormányzati önerőre vonatkozóan legalább 30, 20, illetve 10 százalék szerepel

Értelmszerűen egyátalán nem mindegy, hogy pontosan mi szerepel a pályázati kiírásban.