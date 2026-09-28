Megszólalt Baka András, minden vádat visszautasít: ezt nem teszi zsebre Magyar Péter – több tiszteletet vár a köztársasági elnök
„A parlament mai döntése nem változtatta meg a szakmai döntésemet” – jelentette ki Baka András, aki szerint Szathmáry attól még nem vált alkalmatlanná a poszt betöltésére, hogy a törvényhozás elutasította a jelölését – írja a 24.hu. Az államfő hangsúlyozta: nem az ügyészség múltjának emberét kereste, hanem olyan jelöltet, aki ismeri a szervezet működését, de nem „foglya annak”. Szerinte az ügyészségi szolgálat önmagában nem jelent politikai kötődést. Ugyanakkor komolyan kell venni a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség működésével kapcsolatos kritikákat.
Az eljárással kapcsolatban vannak kifogásai Baka Andrásnak
Baka szerint az ügyészség megújításához és a közbizalom helyreállításához nem elegendő az új legfőbb ügyész megválasztása, az egész szervezet működését érintő változásokra van szükség. „Nem lehet az, hogy egyik politikai befolyást egy másik helyettesítse” – mondta.
A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy az Országgyűlés döntését nem kudarcként, hanem a demokrácia működéseként értékeli. A jelölés folyamatával kapcsolatban azonban vannak fenntartásai. Szerinte a Tisza-frakciónak a szavazás előtt meg kellett volna hallgatnia Szathmáryt, az ellenzéki frakciók pedig nem mutattak kellő érdeklődést a kérdés iránt.
Baka szerint a jelölést alapos előkészítés előzte meg. Már hivatalba lépése második napján megkezdte a megfelelő jelölt keresését, majd széles körben konzultált a jogászszakmával. Állítása szerint nem politikai szempontok alapján választott, és nem mérlegelte, hogy jelöltje az egyes politikai oldalak számára elfogadható lesz-e.
„Ami a sajtóban megjelent, hogy hatalomátmentés, és hogy az ügyészség Polt Péter-féle irányításnak az alapjait szerettem volna átmenteni, szeretném visszautasítani” – mondta.
Mint megírtuk, nem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást Szathmáry Zoltán, így nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök jelöltjéről hétfőn szavaztak a képviselők, miután a Tisza-frakció már korábban jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását.
Az Aranykonvoj-ügyet is mérlegelte
Baka arról is beszélt, hogy tisztában volt azzal: Szathmáry Zoltán egyik hozzátartozója érintett az Aranykonvoj-ügyben. A sajtóban megjelent információk szerint ez szerepet játszhatott abban, hogy a Tisza-frakció elutasította a jelölést.
A köztársasági elnök szerint azonban nem utólag szerzett tudomást az ügyről. „A döntést nem információhiányban hoztam meg, a rendelkezésre álló információkat mérlegeltem” – fogalmazott. Hozzátette:
további, jelenleg nem nyilvános információkat is megismert, amelyekről nem beszélhet.
Baka szerint ezek az információk árnyalják a nyilvánosság előtt kialakult képet, és a jelölés előtt ezeket is figyelembe vette.
Az államfő most új jelöltet keres. Közölte, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteszi új jelölését, és ezúttal sem kíván politikai egyeztetést folytatni egyik oldallal sem. Olyan legfőbb ügyészt szeretne találni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy szervezet vezetésére és megújítására, valamint hozzájárulhat a közbizalom helyreállításához.