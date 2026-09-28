Megszólalt Baka András, minden vádat visszautasít: ezt nem teszi zsebre Magyar Péter – több tiszteletet vár a köztársasági elnök

„A parlament mai döntése nem változtatta meg a szakmai döntésemet” – jelentette ki Baka András, aki szerint Szathmáry attól még nem vált alkalmatlanná a poszt betöltésére, hogy a törvényhozás elutasította a jelölését – írja a 24.hu. Az államfő hangsúlyozta: nem az ügyészség múltjának emberét kereste, hanem olyan jelöltet, aki ismeri a szervezet működését, de nem „foglya annak”. Szerinte az ügyészségi szolgálat önmagában nem jelent politikai kötődést. Ugyanakkor komolyan kell venni a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség működésével kapcsolatos kritikákat.

Baka András államfő visszautasította a legfőbb ügyészi jelöltjére vonatkozó állításokat

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Az eljárással kapcsolatban vannak kifogásai Baka Andrásnak

Baka szerint az ügyészség megújításához és a közbizalom helyreállításához nem elegendő az új legfőbb ügyész megválasztása, az egész szervezet működését érintő változásokra van szükség. „Nem lehet az, hogy egyik politikai befolyást egy másik helyettesítse” – mondta.

A köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy az Országgyűlés döntését nem kudarcként, hanem a demokrácia működéseként értékeli. A jelölés folyamatával kapcsolatban azonban vannak fenntartásai. Szerinte a Tisza-frakciónak a szavazás előtt meg kellett volna hallgatnia Szathmáryt, az ellenzéki frakciók pedig nem mutattak kellő érdeklődést a kérdés iránt.

Baka szerint a jelölést alapos előkészítés előzte meg. Már hivatalba lépése második napján megkezdte a megfelelő jelölt keresését, majd széles körben konzultált a jogászszakmával. Állítása szerint nem politikai szempontok alapján választott, és nem mérlegelte, hogy jelöltje az egyes politikai oldalak számára elfogadható lesz-e.

„Ami a sajtóban megjelent, hogy hatalomátmentés, és hogy az ügyészség Polt Péter-féle irányításnak az alapjait szerettem volna átmenteni, szeretném visszautasítani” – mondta.

Mint megírtuk, nem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást Szathmáry Zoltán, így nem választotta meg legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök jelöltjéről hétfőn szavaztak a képviselők, miután a Tisza-frakció már korábban jelezte, hogy nem támogatja a megválasztását.

Az Aranykonvoj-ügyet is mérlegelte

Baka arról is beszélt, hogy tisztában volt azzal: Szathmáry Zoltán egyik hozzátartozója érintett az Aranykonvoj-ügyben. A sajtóban megjelent információk szerint ez szerepet játszhatott abban, hogy a Tisza-frakció elutasította a jelölést.