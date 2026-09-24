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Baka András az ENSZ-ben: az 1956-ban követelt szabadság ugyanaz a szabadság, amelyért ma az ukránok küzdenek

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A magyar köztársaság újjáépítéséről és Magyarország nemzetközi szerepéről beszélt az államfő New Yorkban, az ENSZ 81. Közgyűlésén. Baka András szerint a nemzeti érdek és a nemzetközi együttműködés nem zárja ki egymást.
VG
2026.09.24, 19:43
Frissítve: 2026.09.24, 19:45

Az ENSZ 81. Közgyűlésén szólalt fel csütörtökön Baka András köztársasági elnök, aki a magyar állam megújulásáról, a jogállamiságról és az ország nemzetközi szerepvállalásáról is beszélt – írta az Index.

Speeches by heads of state and government at UN General Assembly baka andrás
Baka András köztársasági elnök csütörtökön felszólalt az ENSZ 81. Közgyűlésén, ahol Magyarország demokratikus megújulásáról, a hatalom korlátairól és az ország külpolitikai irányáról beszélt / Fotó: AFP

Az államfő a magyar delegációt vezeti New Yorkban, és a közgyűlés mellett kétoldalú találkozókon is részt vesz: szerdán például észt és finn kollégájával tárgyalt.

Baka beszéde elején arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés számára az ENSZ Közgyűlésén a világhoz, valamint saját honfitársaihoz szólni. Felidézte, hogy élete jelentős részében bíróként dolgozott, előbb Magyarországon, majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Ezek a munkahelyek egy dologra megtanítottak. A jognak azokra is vonatkozniuk kell, akik hatalmon vannak

– fogalmazott.

Az államfő szerint ez az elv az elnökségét is meghatározza. Hitet tett az alkotmány, a független intézmények és „minden magyar állampolgár méltósága” mellett. Baka úgy fogalmazott: az állam mindenkié, azoké is, akik támogatják a kormányt, azoké is, akik ellenzik, és azoké is, akik elvesztették a hitüket a politikában.

Az új politikai többség nem válhat az állam új tulajdonosává

– jelentette ki. Szerinte a magyarok az idei áprilisi választáson a demokratikus megújulás mellett szavaztak, és többet vártak egyszerű kormányváltásnál: a közélet megújulását, jogállamiságot, szolgáló államot, nyomásgyakorlás nélkül ítélkező bíróságokat, a hatalmat számon kérő sajtót és a közpénzek közjó érdekében történő felhasználását.

Baka szerint mindez következményeket is jelent, de hangsúlyozta: „ez nem lehet bosszú”, az igazságszolgáltatás pedig nem válhat politikai fegyverré. Szerinte egy demokratikus állam nem követheti el ugyanazokat a hibákat, mint korábban, csak új szereplőkkel.

A köztársaság akkor kezdődik, amikor a hatalom elfogadja a saját korlátait. Ez az a köztársaság, amit Magyarországnak újjá kell építenie

– mondta.

A köztársasági elnök szerint az elvesztett bizalmat nem egy választás eredménye vagy egy beszéd hozza vissza, hanem az, amit az ország tesz. Kijelentette: Magyarország megbízható tagja lesz az Európai Uniónak, elkötelezett tagországa a NATO-nak és aktív tagja az ENSZ-nek.

„Ezek a partnerségek nem veszik el a mi szabadságunkat, hanem megvédik azokat. Magyarország megvédi a saját érdekeit, de ezt partnerként teszi” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a nemzeti érdek és a nemzetközi együttműködés nem zárja ki egymást.

Baka András: az ukránok ugyanazért a szabadságért küzdenek

Baka a párhuzamot 1956 és az ukrajnai háború között is megvonta: szerinte az 1956-ban követelt szabadság ugyanaz a szabadság, amelyért ma az ukránok küzdenek.

A köztársasági elnök szerint emlékezni kell azokra, akik elveszítették az életüket a háborúban, és hangsúlyozta, hogy Magyarország olyan diplomáciát akar, amely véget vet a vérontásnak.

Azonban a tartós békének tiszteletben kell tartania Ukrajna szuverenitását. Ha a területek erőszakos megszerzése elfogadott módszerré válik a viták rendezésében, minden kisebb országnak oka lesz aggódni a jövője miatt

– mondta Baka.

Az államfő emlékeztetett arra, hogy ezért fontos az ENSZ Alapokmánya, miközben az emberi szenvedés nem várhat a diplomáciai sikerre. A konfliktusok és háborúk sújtotta térségekben élőknek élelemre, gyógyszerre és védelemre van szükségük.

Baka bejelentette, hogy Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt, különösen a Közel-Keleten leginkább veszélyben lévőknek.

A Közel-Keletre áttérve elmondta: Magyarország mindenkit a nemzetközi humanitárius jog betartására szólít fel, és azt szeretné, hogy a segélyek biztonságban és akadályozás nélkül juthassanak el a rászorulókhoz. Szerinte az izraelieknek és a palesztinoknak egyaránt joguk van ahhoz, hogy biztonságban és méltóságteljesen éljenek. Olyan tartós békére van szükség, amely lehetővé teszi a családok számára, hogy gyermekeik jobb életkörülmények között és nagyobb biztonságban nőjenek fel, mint szüleik.

A háborúk és konfliktusok elől menekülőkre kitérve Baka arról beszélt, hogy a menedékhez való jog fontosságát Magyarország saját történelme miatt is jól ismeri. Ugyanakkor minden államnak joga van megvédeni saját határait, és kijelentette, hogy Magyarország a nemzetközi jogot betartva tesz így.

Felvesszük a harcot az illegális migrációval és az abból hasznot húzó bűnszervezetekkel szemben, miközben tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot és a menekültek védelmét. A biztonság azonban nem csupán határokról és háborúról szól

– fogalmazott Baka.

A köztársasági elnök szerint ehhez ugyanúgy hozzátartozik az oktatáshoz, az egészségügyhöz és a jó élethez való jog, valamint az is, hogy az emberek saját országukban boldogulhassanak. Magyarország hisz ebben, és kész segítséget nyújtani, többek között az oktatás, az egészségügy, a digitalizáció és a vízgazdálkodás területén.

A vízgazdálkodásról szólva Baka azt mondta, ez is olyan terület, ahol Magyarországnak más országokkal közös érdekei vannak. A szárazság veszélyezteti az élelmiszer- és az energiaellátást, a helyzetet pedig a klímaváltozás tovább súlyosbítja. Szerinte ezen a területen is szükség van nemzetközi együttműködésre.

Az ebben a teremben képviselt számos ország számára az élelmezés, az energiaellátás, az oktatás, az egészségügy és a munkahelyteremtés komoly gondot jelent. Ugyanolyan komoly figyelmet kell szentelnünk ezeknek a kérdéseknek, mint amilyet másoktól elvárunk az európai biztonság tekintetében

– hangsúlyozta.

Baka szerint a nemzetközi együttműködés akkor a leghatékonyabb, ha az emberek szükségleteivel és problémáival foglalkozik, miközben minden ország hallathatja a hangját.

Baka: egyetlen ország sem állhat a jogon felül

Az ENSZ és a nemzetközi jogra épülő világrend válságáról szólva a köztársasági elnök úgy fogalmazott, hogy az ENSZ gyakran lassan, vagy egyáltalán nem reagál hatékonyan, amikor egy nagyhatalom megszegi a szabályokat. Baka szerint azonban egyetlen ország sem állhat a jogon felül.

A megoldás nem az, hogy elfordulunk az ENSZ-től, mert szükségünk van rá, és szükségünk van arra, hogy működjön

– jelentette ki.

Az államfő szerint ehhez minden tagállamot ugyanúgy kell kezelni, és mindenkire ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk. Mint mondta, Magyarország készen áll arra, hogy a saját házi feladatát elvégezze.

Baka ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy nem szabad kizárólag a jelenlegi problémákra összpontosítani, mivel a ma meghozott döntések azokra a generációkra is hatással lesznek, amelyek még meg sem születtek. Ezért Magyarország támogatja egy, a jövőbeli generációkért felelős ENSZ-különmegbízott kinevezését.

Magyarország számára ez egy új kezdet. Ám az alapul szolgáló elv nem új. A hatalom csak akkor érdemli ki a bizalmat, ha elfogadja a törvényt. Ezt a felelősséget vállalja Magyarország, és ezt a munkát vagyunk készek Önökkel közösen elvégezni

– zárta beszédét a köztársasági elnök.

Kiakasztották Zelenszkijt az ENSZ-ben: egy orosz újságíró megkérdezte tőle, mikor megy Moszkvába, nem maradt el a válasz – „Rakétán, a francba”

Nem mindennapi szóváltás alakult ki Volodimir Zelenszkij és egy orosz újságíró között az ENSZ New York-i székházánál. Az ukrán elnököt arról kérdezték, mikor utazik Moszkvába tárgyalni, a válasz pedig aligha az volt, amire az orosz riporter számított.

 

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