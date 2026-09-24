Baka András az ENSZ-ben: az 1956-ban követelt szabadság ugyanaz a szabadság, amelyért ma az ukránok küzdenek

Az ENSZ 81. Közgyűlésén szólalt fel csütörtökön Baka András köztársasági elnök, aki a magyar állam megújulásáról, a jogállamiságról és az ország nemzetközi szerepvállalásáról is beszélt – írta az Index.

Baka András köztársasági elnök csütörtökön felszólalt az ENSZ 81. Közgyűlésén, ahol Magyarország demokratikus megújulásáról, a hatalom korlátairól és az ország külpolitikai irányáról beszélt / Fotó: AFP

Az államfő a magyar delegációt vezeti New Yorkban, és a közgyűlés mellett kétoldalú találkozókon is részt vesz: szerdán például észt és finn kollégájával tárgyalt.

Baka beszéde elején arról beszélt, hogy nagy megtiszteltetés számára az ENSZ Közgyűlésén a világhoz, valamint saját honfitársaihoz szólni. Felidézte, hogy élete jelentős részében bíróként dolgozott, előbb Magyarországon, majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Ezek a munkahelyek egy dologra megtanítottak. A jognak azokra is vonatkozniuk kell, akik hatalmon vannak

– fogalmazott.

Az államfő szerint ez az elv az elnökségét is meghatározza. Hitet tett az alkotmány, a független intézmények és „minden magyar állampolgár méltósága” mellett. Baka úgy fogalmazott: az állam mindenkié, azoké is, akik támogatják a kormányt, azoké is, akik ellenzik, és azoké is, akik elvesztették a hitüket a politikában.

Az új politikai többség nem válhat az állam új tulajdonosává

– jelentette ki. Szerinte a magyarok az idei áprilisi választáson a demokratikus megújulás mellett szavaztak, és többet vártak egyszerű kormányváltásnál: a közélet megújulását, jogállamiságot, szolgáló államot, nyomásgyakorlás nélkül ítélkező bíróságokat, a hatalmat számon kérő sajtót és a közpénzek közjó érdekében történő felhasználását.

Baka szerint mindez következményeket is jelent, de hangsúlyozta: „ez nem lehet bosszú”, az igazságszolgáltatás pedig nem válhat politikai fegyverré. Szerinte egy demokratikus állam nem követheti el ugyanazokat a hibákat, mint korábban, csak új szereplőkkel.

A köztársaság akkor kezdődik, amikor a hatalom elfogadja a saját korlátait. Ez az a köztársaság, amit Magyarországnak újjá kell építenie

– mondta.

A köztársasági elnök szerint az elvesztett bizalmat nem egy választás eredménye vagy egy beszéd hozza vissza, hanem az, amit az ország tesz. Kijelentette: Magyarország megbízható tagja lesz az Európai Uniónak, elkötelezett tagországa a NATO-nak és aktív tagja az ENSZ-nek.