Visszadobta Baka András a kötelező orvosi kamarai tagságot visszaállító törvénytervezetet: a választás szabadságának korlátozását kifogásolja az államfő – reagált Hegedűs Zsolt, „mérlegelik"

köztársasági elnök támogatja az egészségügyi szakmai kamarák önállóságának megerősítését, de kifogásolja a tisztségviselők megválasztását korlátozó rendelkezést. A kötelező orvosi kamarai tagság visszaállításának átmeneti szabályain is változtatna – közölte a Sándor-palota.

Baka András nemet mondott – Hegedűs Zsoltnak is meg kellett szólalnia / Fotó: Bernadett Szabó

Baka András köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az egészségügyi törvényt és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvényt módosító jogszabályt. A parlament szeptember 22-én fogadta el a módosítást.

A Sándor-palota tájékoztatása szerint az államfő egyetért a törvény elsődleges céljával: a szakmai kamarák önkormányzatiságának helyreállításával és megerősítésével, valamint szakmai önrendelkezésük kiszélesítésével.

Ezzel ellentétesnek tartja azonban azt a rendelkezést, amely törvényi úton korlátozná a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát.

Az elnök álláspontja szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját az erősíti, ha a tisztségviselők megválasztásának szabályait maguk határozhatják meg alapszabályukban vagy ügyrendjükben. A közlemény felidézi, hogy Baka András az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásával kapcsolatban is ezt az álláspontot képviselte szeptember 21-i parlamenti felszólalásában.

Az államfő a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés átmeneti szabályainak átgondolását is kérte. Szerinte olyan rendelkezésekre van szükség, amelyek biztosítják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működését. El kell kerülni, hogy szükségtelen adminisztratív korlátozások miatt a jelenleg kamarai tagsággal nem rendelkező orvosok elveszítsék szakmagyakorlási jogukat, és emiatt kiessenek az ellátásból.

Baka András emellett kisebb szövegezési pontosításokat javasolt az etikai eljárásokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseknél.

A köztársasági elnök arra kérte az Országgyűlést, hogy észrevételeit megfontolva fogadja el újra a törvényt.

A Sándor-palota észrevételeit érdemben mérlegeljük, és előkészítjük azok megtárgyalását az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának következő ülésére

– írta Facebook-oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.