Teljes káosz előtt a magyar ügyészség: Baka András egyelőre kitart a legfőbb ügyész-jelöltje mellett, Magyar Péternél pattog a labda

„A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét. A legfőbb ügyész személyére megtette javaslatát, arról dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége. Az államfő hivatalos döntéseiről a Sándor-palota, a korábbiaknak megfelelően, kellő időben tájékoztatja a közvéleményt„ − közölte Baka András hivatala az Index szerkesztőségével.

Baka András és Magyar Péter / Fotó: NurPhoto via AFP

A köztársasági elnök és Tisza-frakció között azt követően éleződött ki az ellentét, hogy Baka András Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek.

Ellentmondások a Tisza-frakción belül Baka András döntését követően

Magya Péter a jelölést követően, az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, de a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosnak a jelölt támogatása.

Nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni

– fogalmazott, majd hozzátette azt is, hogy nem látják esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció „megválasztja” majd. A kormányfő közölte azt is, hogy tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát.

Bujdosó Andrea frakcióvezető szintén hangsúlyozta, hogy pártja tiszteletben tartja Baka András döntését, valamint jelölési jogkörét, azonban beszámolt arról is, hogy

a Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.

Mi okozhatja a feszültséget?

Kedd reggel Magyar Péter közölte Szathmáry Zoltán nem lesz Magyarország legfőbb ügyésze. A bizonytalanság nem csak az ügyészi szervezetnek árt, hanem a magyar igazságszolgáltatás teljes rendszerének is.

A korábbi legfőbb ügyész, Nagy Bálint július végén mondott le, utódjának kiválasztása azóta húzódik. A jelöltállítás az államfő joga, amellyel Baka András élt.

A jelöltet azonban a kormányfő és pártja végül nem támogatta.

Amennyiben a köztársasági elnök ebbe beletörődik és új jelölt után néz, azzal rögtön kérdésessé válik, hogy képes-e vitás kérdésekben ellensúlyként működni. Ellenkező esetben pedig patthelyzetbe sodorhatja a legfőbb ügyész megválasztásának folyamatát, amelyre 20 éve nem volt példa Magyarországon.