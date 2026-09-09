A Balaton jövője a tét: uniós biztossal tárgyalt Forsthoffer Ágnes – Brüsszel figyelme is a tóra irányult
A Balaton és a hazai vízgazdálkodás jövőjéről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnök Jessika Roswall uniós biztossal Balatonfüreden. A politikus szerint a természetes vizek védelme nem ismer országhatárokat, ezért nemzetközi együttműködésre és közös gondolkodásra van szükség.
A házelnök a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a tavak világnapja alkalmából rendezett szakmai konferencián találkozott az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízrezilienciáért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős tagjával.
Jessika Roswall a rendezvényen ismertette az európai vízreziliencia-stratégia legfontosabb irányait, és hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés jelentőségét. Forsthoffer szerint a természetes vizek ügye politikai nézetek felett áll, megóvásuk pedig csak közös fellépéssel lehetséges.
Forsthoffer Ágnes közölte:
pártja kormányra kerülése esetén kiemelt feladatként kezelné a környezetvédelmet, valamint megerősítené a vízügyi ágazat szerepét.
A konferencián Kuslits Béla, az élő környezetért felelős minisztérium helyettes államtitkára bemutatta a megújuló szabályozási stratégia tervezett lépéseit is.
Az eseményen szakértők, településvezetők, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői tanácskoztak a Balatont és a vízgazdálkodást érintő legfontosabb kérdésekről.
„Balatoni emberként számomra is szívügy, hogy tavaink állapotát megóvjuk, és megtegyük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják élőhelyünk, megélhetésünk és természeti kincsünk felelős használatát az utánunk következő generációk érdekében” – fogalmazott Forsthoffer, aki a térség egyik képviselőjeként jutott be a parlamentbe.
A programot a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezte.
A tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt országszerte látványosan romlik a felszíni vizek állapota: több folyón rekordközeli alacsony vízállást mérnek, egyes kisebb tavaknál pedig már a kiszáradás veszélye is megjelent. A Balaton mellett a Velencei-tó és több alföldi vízfolyás vízháztartása is egyre kedvezőtlenebbül alakul.
A 92 önkormányzatot tömörítő Balatoni Szövetség korábban a Világgazdaságnak elárulta, hogy felvette a kapcsolatot Forsthoffer Ágnes házelnökkel a Balaton jövőjével kapcsolatban. A házelnök jelezte, hogy egyeztetne a szövetséggel, erre azonban eddig még nem került sor. Más balatoni önkormányzatokkal ugyanakkor már felvette a kapcsolatot.