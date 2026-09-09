A Balaton jövője a tét: uniós biztossal tárgyalt Forsthoffer Ágnes – Brüsszel figyelme is a tóra irányult

A Balaton és a hazai vízgazdálkodás jövőjéről egyeztetett Forsthoffer Ágnes házelnök Jessika Roswall uniós biztossal Balatonfüreden. A politikus szerint a természetes vizek védelme nem ismer országhatárokat, ezért nemzetközi együttműködésre és közös gondolkodásra van szükség.

A Balaton jövője volt a tét: uniós biztossal tárgyalt Forsthoffer Ágnes – Brüsszel figyelme is a tóra irányult / Fotó: VisitBalaton365 / Facebook

A házelnök a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a tavak világnapja alkalmából rendezett szakmai konferencián találkozott az Európai Bizottság környezetvédelemért, vízrezilienciáért és versenyképes körforgásos gazdaságért felelős tagjával.

Jessika Roswall a rendezvényen ismertette az európai vízreziliencia-stratégia legfontosabb irányait, és hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés jelentőségét. Forsthoffer szerint a természetes vizek ügye politikai nézetek felett áll, megóvásuk pedig csak közös fellépéssel lehetséges.

Forsthoffer Ágnes közölte:

pártja kormányra kerülése esetén kiemelt feladatként kezelné a környezetvédelmet, valamint megerősítené a vízügyi ágazat szerepét.

A konferencián Kuslits Béla, az élő környezetért felelős minisztérium helyettes államtitkára bemutatta a megújuló szabályozási stratégia tervezett lépéseit is.

Az eseményen szakértők, településvezetők, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői tanácskoztak a Balatont és a vízgazdálkodást érintő legfontosabb kérdésekről.

„Balatoni emberként számomra is szívügy, hogy tavaink állapotát megóvjuk, és megtegyük azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek biztosítják élőhelyünk, megélhetésünk és természeti kincsünk felelős használatát az utánunk következő generációk érdekében” – fogalmazott Forsthoffer, aki a térség egyik képviselőjeként jutott be a parlamentbe.

A házelnök uniós biztossal egyeztetett Balatonfüreden / Fotó: Forsthoffer Ágnes / Facebook

A programot a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezte.

A tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség miatt országszerte látványosan romlik a felszíni vizek állapota: több folyón rekordközeli alacsony vízállást mérnek, egyes kisebb tavaknál pedig már a kiszáradás veszélye is megjelent. A Balaton mellett a Velencei-tó és több alföldi vízfolyás vízháztartása is egyre kedvezőtlenebbül alakul.