Fordulat: lehet, hogy mégsem lesz Békemenet október 23-án – a CÖF "idő előttinek" tartja

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) megtárgyalta az október 23-ra meghirdetett Békemenet ügyét, és idő előttinek tartja a demonstráció megtartását – közölte a Facebook oldalán. A szervezet szerint a következő Békemenet később lehet esedékes, miközben a Terror Háza körüli politikai vita továbbra is napirenden marad.

Visszalépett az október 23-i Békemenet mögül a CÖF / Fotó: Hegedüs Róbert

Elmarad a Békemenet

A döntés azért is figyelemre méltó, mert alig néhány nappal korábban még arról szóltak a hírek, hogy október 23-án Békemenetet szerveznek a Terror Háza elé. A demonstrációt Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László jelentette be azt követően, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és az intézményben szakmai, működési és pénzügyi átvilágítást kezdeményezett.

A szervezők szeptember 20-ára már külön tüntetést is meghirdettek a Terror Háza elé. Az eredeti felhívás szerint a múzeum körül kialakult konfliktus miatt október 23-án egy nagyobb Békemenetet is tartottak volna ugyanott.

A helyszín és az időpont különös jelentőséget kapott volna, hiszen idén lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója.

A Terror Háza körüli vita így már korábban is túlmutatott az intézmény működésén: a demonstráció bejelentői a múzeum tartalmának esetleges megváltoztatásától tartottak, miközben a kormány az intézmény fenntartói struktúrájának átalakulásával és az ehhez kapcsolódó szakmai felülvizsgálattal indokolta a változtatásokat.

Közben a Terror Háza ügye több ponton is változott. A minisztérium eredetileg az intézmény átmeneti bezárásáról beszélt, később azonban közölték, hogy a múzeum újranyit, miközben a szakmai felülvizsgálat folytatódik. A Fidesz korábban azonnali újranyitást és Schmidt Mária visszahelyezését követelte.