Hatalmas tüntetést jelentettek be Tarr Zoltánék lépése miatt: vasárnapra hívják utcára az embereket – kiderültek a demonstráció részletei

Tüntetést szerveznek vasárnapra a Terror Háza Múzeum elé, miután Tarr Zoltán kulturális miniszter megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és az intézményt ideiglenesen bezárták. Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László október 23-ra egy Békemenetet is meghirdetett a múzeumhoz – írta a Magyar Nemzet.

A Terror Háza bezárása miatt tüntetést hirdettek szeptember 20-ára, majd október 23-ára Békemenetet jelentettek be / Fotó: Hegedüs Róbert

A Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása már az utcára is kiviszi a politikai konfliktust: szeptember 20-án, vasárnap 15 órára tüntetést hirdettek az intézmény elé, október 23-ára pedig Békemenetet jelentettek be ugyanoda. A felhívást Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László tette közzé.

Békemenettel tilzakoznak a kormány lépése ellen

A demonstrációkat azután kezdték el szervezni, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza korábbi főigazgatójának megbízatása. Ezzel egy időben az intézmény látogatását is szüneteltetik, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, illetve tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újranyithat, amikor kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.

A változás hátterében az is áll, hogy az Országgyűlés korábbi döntése nyomán megszűnt a múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, annak közfeladatait pedig új fenntartói struktúra vette át. A minisztérium közlése szerint ezért a szakmai, működési és pénzügyi gyakorlat teljes körű áttekintésére van szükség.

Bayerék ezt egészen másképp értelmezik. Felhívásuk szerint a múzeum bezárása a magyar múlt és nemzeti identitás elleni lépés, és attól tartanak, hogy az új vezetés politikailag átformálná az intézmény tartalmát.

A közleményben élesen bírálták a kormány kulturális politikáját, és arra szólították fel támogatóikat, hogy vasárnap mutassák meg: nem fogadják el a Terror Háza átalakítását.

A felhívás szerint szeptember 20-án 15 órakor várják a résztvevőket a múzeumhoz. A szervezők egyúttal már a következő nagyobb megmozdulást is bejelentették: október 23-án Békemenetet tartanának, szintén a Terror Háza előtt.