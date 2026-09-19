Békemenetet akar tartani Magyar Péter, einstandolná a Fidesz emblematikus rendezvényét – „ Végemenet, Mégsemenet, Lejtmenet" – így nevezte

Magyar Péter Pécsen folytatta országjárását, ahol a Tisza helyi országgyűlési képviselőivel együtt állt színpadra. A miniszterelnök felidézte korábbi baranyai látogatásait, beszélt kormánya első hónapjairól, regált Orbán Viktor korábbi jóslatára, majd a Békemenet Tisza Párt általi megrendezéséről lamentált.

Pécsen játszott el a gondolattal Magyar Péter, hogy pártja megrendezhetné a Békemenetet. / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter már a Békemenetet is megrendeztetné a Tisza Párttal

Magyar Péter pécsi beszédében azt hangoztatta: a választás után sem szabad megszakítani a közvetlen kapcsolatot az emberekkel. Úgy fogalmazott, Pécsen és Baranyában is otthon érzi magát, ám ezt az egész országra érti.

Én itt vagyok otthon, közöttetek

– mondta.

A kormányfő szerint többen óvták attól, hogy a választás után néhány hónappal ismét országjárásba kezdjen, ő azonban úgy véli, éppen erre van szükség. Magyar szerint szokatlannak tűnhet, hogy egy kormány a választás után néhány hónappal ismét személyesen találkozik az emberekkel, mert mint mondta: erre hosszú ideje nem volt példa.

Magyar Péter állítása csak részben igaz, ugyanis a Fidesz legutóbbi választások utáni országos lakossági fórumsorozatát 2022. október elején indította el, amely valóban nem most volt, ezen egyébként Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Ugyanakkor a választások és a kormánypárt országjárása között eltelt idő pár hét híján ugyanannyi volt akkor is mint most.

A miniszterelnök felidézve Orbán Viktor tusványosi beszédét, elmondta: elődje azt jósolta, hogy a Tisza-kormány 133 nap alatt megbukik.

– 133 napja vagyok miniszterelnök, és nem érzem itt Pécsen, hogy megbuknánk. Bár holnap reggelig még nagyon sok minden történhet – mondta Magyar.

A kormányfő ezt követően kitért a Civil Összefogás Fórum által kitalált és hosszú éveken át rendszeresen megrendezett Békemenetre is. Magyar azzal élcelődött, hogy a Fidesz rendezvénye szerinte vagy az érdeklődés, vagy a közpénz hiánya miatt maradhat el.

Lehet, hogy ez ilyen Végemenet lesz. Vagy Mégsemenet. Vagy Lejtmenet

– szellemeskedett a kormányfő.

Egyúttal felidézte, hogy Pécsen már a március 15-i rendezvény előtt is szóba került a Békemenet. Hozzátette, Ruff Bálinttal arról beszélgettek, hogy akár a Tiszának kellene megszerveznie egy „valódi Békemenetet”.