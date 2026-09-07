Belügyminisztérium: Bíró Pétert felmentette Pósfai Gábor, átmeneti vezető folytatja az NSÜ korábban megkezdett átvilágítását

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor 2026. szeptember 7-ei hatállyal felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NSÜ Zrt.) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert – közölte a Belügyminisztérium.

A Belügyminisztérium az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázatot ír ki. / Fotó: AFP

Belügyminisztérium: az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése

A tárcavezető – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor – tájékoztatott a belügyi tárca.