Deviza
EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF312,79 +0,31% GBP/HUF423,73 +0,55% CHF/HUF386,55 +0,43% PLN/HUF84,36 +0,46% RON/HUF69,28 +0,46% CZK/HUF15,03 +0,44% EUR/HUF363,77 +0,44% USD/HUF312,79 +0,31% GBP/HUF423,73 +0,55% CHF/HUF386,55 +0,43% PLN/HUF84,36 +0,46% RON/HUF69,28 +0,46% CZK/HUF15,03 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 542,85 -0,14% MTELEKOM2 552 -2,74% MOL4 984 +0,65% OTP45 000 +0,13% RICHTER12 710 -0,86% OPUS310,5 -0,16% ANY6 550 +0,15% AUTOWALLIS132 -0,75% WABERERS4 380 -2,23% BUMIX9 398,79 -0,48% CETOP5 081,82 +0,12% CETOP NTR3 266,47 +0,12% BUX147 542,85 -0,14% MTELEKOM2 552 -2,74% MOL4 984 +0,65% OTP45 000 +0,13% RICHTER12 710 -0,86% OPUS310,5 -0,16% ANY6 550 +0,15% AUTOWALLIS132 -0,75% WABERERS4 380 -2,23% BUMIX9 398,79 -0,48% CETOP5 081,82 +0,12% CETOP NTR3 266,47 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Belügyminisztérium
NSÜ Nemzeti Sportügynökség Zrt
Bíró Péter

Belügyminisztérium: Bíró Pétert felmentette Pósfai Gábor, átmeneti vezető folytatja az NSÜ korábban megkezdett átvilágítását

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pósfai Gábor belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NSÜ Zrt.) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert – közölte a Belügyminisztérium, hétfőn.
VG
2026.09.07, 16:08
Frissítve: 2026.09.07, 16:09

Magyarország belügyminisztere, Pósfai Gábor 2026. szeptember 7-ei hatállyal felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NSÜ Zrt.) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert – közölte a Belügyminisztérium. 

Pósfai, Belügyminisztérium
A Belügyminisztérium az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázatot ír ki. / Fotó: AFP

Belügyminisztérium: az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése

A tárcavezető – mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője – az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát. Az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor – tájékoztatott a belügyi tárca.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu