Béremelés jön az iskolákban és óvodákban: két lépcsőben kapnak többet a NOKS-dolgozók – már októberben érkezhet az első emelés
A Tisza-kormány két lépcsőben tervez béremelést a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-dolgozóknak, az első várhatóan már október közepétől érkezhet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolatitkárok, dajkák, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, informatikusok és más szakemberek munkája nélkül nincs jól működő iskola és óvoda.
Két lépcsőben emelik a NOKS-dolgozók bérét, az első béremelés pedig várhatóan már október közepétől megérkezhet
- közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A döntést Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatón is megerősítette, így az intézkedés rövid időn belül kézzelfogható változást hozhat az oktatási intézményekben dolgozók egy részének.
A NOKS, vagyis a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörök dolgozói a mindennapi iskolai és óvodai működésben töltenek be kulcsszerepet. Ide tartoznak többek között az iskolatitkárok, az óvodatitkárok, a dajkák, a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az informatikusok, valamint számos más szakember.
Futólépésben dolgoznak a béremelésen
Lannert Judit szerint kollégáival sokat dolgoztak azért, hogy ezek a munkatársak nagyobb megbecsülést kapjanak. A miniszter hangsúlyozta: a munkájukra egyre nagyobb szükség van, ezért a megbecsülésnek nemcsak szavakban, hanem a fizetésekben is meg kell jelennie.
A béremelés két ütemben valósulhat meg. Az első lépcső várhatóan október közepétől, a második pedig 2027. január 1-jétől léphet életbe. A konkrét összegekről és a végrehajtás részleteiről a kormány később hozhat döntést.
A bejelentés egy szélesebb béremelési csomag része lehet. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a szociális területen dolgozók fizetését is két lépcsőben emelik. A kormányfő szerint a kabinet „totálisan kivéreztetett” rendszert vett át, ezért ezen a területen is gyors beavatkozásra van szükség.
A szociális dolgozók első emelése szintén október közepén jöhet, míg a második január 1-jén léphet életbe.
A kormány a tervek szerint már a jövő héten dönthet a részletekről.
Közben a gyermekvédelmi rendszer is újabb forráshoz juthat. Magyar Péter közlése szerint a kabinet jövő héten 10 milliárd forintos pluszforrásról határozhat, ugyanakkor a miniszterelnök szerint ez önmagában nem jelent végleges vagy középtávú megoldást a kialakult problémákra.
A kormányfő beszámolója szerint az államtitkárok és Kátai-Németh Vilmos miniszter folyamatosan járják a gyermekvédelmi intézményeket, és több olyan helyszínnel is találkoztak, amelyeket eredetileg nem lett volna szabad gyermekvédelmi célokra használni. Magyar Péter szerint a rendszerben súlyos problémák vannak, egyesek az utcán vagy szökésben vannak, és életveszélyes helyzetek is kialakulhatnak.
A mostani döntések így egyszerre érintik az oktatás és a szociális ellátás területét. A NOKS-dolgozók esetében a következő hónapokban az lesz a kulcskérdés, hogy a kétlépcsős béremelés pontosan mekkora kereseti többletet jelent majd az egyes munkakörökben. A kormány ugyanakkor egyértelművé tette: a nevelést segítő munkatársak és a szociális dolgozók bére is napirenden van, az első változások pedig már ősszel elindulhatnak.
Több tucat ügyben döntött a Tisza-kormány: Magyar Péter ismertette a legfontosabb változásokat
Nagy döntések születhettek a kormány szerdai, maratoni ülésén, amelyen mintegy negyven napirendi pont szerepelt. Magyar Péter délután 15 órakor ismerteti, mely ügyekben változik a szabályozás és mire jutnak milliárdok.