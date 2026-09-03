Béremelés jön az iskolákban és óvodákban: két lépcsőben kapnak többet a NOKS-dolgozók – már októberben érkezhet az első emelés

A Tisza-kormány két lépcsőben tervez béremelést a nevelést és oktatást közvetlenül segítő, úgynevezett NOKS-dolgozóknak, az első várhatóan már október közepétől érkezhet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter szerint az iskolatitkárok, dajkák, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, informatikusok és más szakemberek munkája nélkül nincs jól működő iskola és óvoda.

Nemcsak a pedagógusok, hanem az oktatási intézmények működését nap mint nap segítő munkatársak is béremelésre számíthatnak / Fotó: Pixvio / Shutterstock

Két lépcsőben emelik a NOKS-dolgozók bérét, az első béremelés pedig várhatóan már október közepétől megérkezhet

- közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A döntést Magyar Péter miniszterelnök a csütörtöki sajtótájékoztatón is megerősítette, így az intézkedés rövid időn belül kézzelfogható változást hozhat az oktatási intézményekben dolgozók egy részének.

A NOKS, vagyis a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörök dolgozói a mindennapi iskolai és óvodai működésben töltenek be kulcsszerepet. Ide tartoznak többek között az iskolatitkárok, az óvodatitkárok, a dajkák, a pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, az informatikusok, valamint számos más szakember.

Futólépésben dolgoznak a béremelésen

Lannert Judit szerint kollégáival sokat dolgoztak azért, hogy ezek a munkatársak nagyobb megbecsülést kapjanak. A miniszter hangsúlyozta: a munkájukra egyre nagyobb szükség van, ezért a megbecsülésnek nemcsak szavakban, hanem a fizetésekben is meg kell jelennie.

A béremelés két ütemben valósulhat meg. Az első lépcső várhatóan október közepétől, a második pedig 2027. január 1-jétől léphet életbe. A konkrét összegekről és a végrehajtás részleteiről a kormány később hozhat döntést.

A bejelentés egy szélesebb béremelési csomag része lehet. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a szociális területen dolgozók fizetését is két lépcsőben emelik. A kormányfő szerint a kabinet „totálisan kivéreztetett” rendszert vett át, ezért ezen a területen is gyors beavatkozásra van szükség.

A szociális dolgozók első emelése szintén október közepén jöhet, míg a második január 1-jén léphet életbe.

A kormány a tervek szerint már a jövő héten dönthet a részletekről.