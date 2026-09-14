Olvadásnak indult a gyermekvédelmi dolgozóknak a kampányban beígért fizetésemelés – Magyar Péter beismerte: a magasabb minimálbérrel és adójóváírással jöhet össze a 20-25 százalék
Jóval szerényebb béremelés körvonalazódik a szociális és gyermekvédelmi ágazatban annál, mint amit a Tisza Párt a választások előtt ígért. A programban a gyermekvédelmi dolgozók azonnali, 25 százalékos béremelése szerepelt, ám Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában már két lépcsőben végrehajtott, összességében 20–25 százalékos emelésről beszélt. Ráadásul a növekményt a minimálbér emelésével és a mediánbér alatt keresőknek 2027-től tervezett adójóváírással együtt értelmezhette.
Olvadásnak indult a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak a kampányban beígért béremelés, és hol van még a január
A különbség jelentős lehet, mivel a szociális szférában sokan a mediánbér alatt keresnek, így a Tisza programja alapján egyébként is SZJA-jóváírást kapnának. Ha ezt a kormány beszámítja a most említett 20–25 százalékba, a tényleges béremelés jóval elmaradhat a kampányban vállalt 25 százaléktól.
Magyar Péter a rádióinterjúban elmondta: a kormány 20–25 százalékos béremelést vállalt a szociális ágazatban. Az első részlet a novemberi kifizetéssel érkezik, a második januárban. A kormányfő rögtön hozzátette: „közben történni fog egy minimálbér-emelés és egy adócsökkentés”. Majd úgy fogalmazott:
Összességében szeretnénk, ha meglenne a teljes szociális szférában ez a 20-25 százalékos emelés.
Ez lényegesen visszafogottabb vállalás annál, amit a TISZA választási programja tartalmazott, ugyanis a párt kormányra kerülése esetére azonnali, általános 25 százalékos béremelést ígért a gyermekvédelmi intézményrendszer dolgozóinak. A most ismertetett menetrend szerint
- az emelés első részletére novemberig kell várni,
- a második pedig januárban érkezik
a szociális ágazat munkavállalóinak számlájára, de januárban – a mostani miniszterelnöki kiszólás alapján – a növekmény nagy része vagy egésze már a minimálbér-emelésből és az adójóváírásból adódhat.
A Tisza választási programja ezzel szemben még külön vállalásként kezelte a béremelést és az SZJA csökkentését, ugyanis a párt azt ígérte, hogy a mediánbér alatt keresők adójóváírást kapnak.
A minimálbéresek esetében ennek hatása nagyjából megfelel annak, mintha az SZJA kulcsa 15-ről 9 százalékra csökkenne. Az adójóváírás ugyanakkor az állam szempontjából költségesebb és bonyolultabb rendszert jelent egy külön, alacsonyabb adókulcs bevezetésénél.
A szakszervezetek már sztrájkra készülnek
Fontos körülmény, hogy a szociális és gyermekvédelmi ágazat dolgozóinak jelentős része várhatóan a novemberi emelés után is a mediánbér alatt keres majd, így az adójóváírás miatt 2027 januárjától a béremeléstől függetlenül is magasabb lenne a nettó fizetésük. Úgy tűnik, hogy a Tisza ezt a növekményt most egy huszárvágással betolta a 25 százalékos béremelés ígérete mögé.
Ha valóban így számol a kormány, a novemberi béremelés nagyságrendileg 10–12,5 százalék körül alakulhat, amihez januártól adódna hozzá az SZJA-jóváírás, valamint adott esetben a minimálbér-emelés hatása, ám hogy jövőre klasszikus munkáltatói béremelés is lesz-e a szociális ágazatban, azt egyelőre nem lehet tudni.
A szociális ágazat dolgozóinak aggodalma nem alaptalan, ugyanis a szeptember 2-i Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon sem született bérmegállapodás. A munkavállalói oldal követelése akkor az volt, hogy azonnali, június 1-jéig visszamenőleges 25 százalékos béremelés történjen.
2027-től új bértábla megalkotását, 2028-2030 között pedig a fizetések felzárkóztatását kérik az ágazati dolgozók az egészségügy és a közoktatás bérszintjéhez.
Éppen ezért a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) akkor azt közölte, a szociális és gyermekvédelmi rendszer válsága mindenki számára láthatóvá vált. Új kormány, új szakpolitikai vezetés, frissen kinevezett szakértők, tanácsadók, államtitkárok és helyettes államtitkárok, köztük sok, a területet jól ismerő szakember. Mégsem sikerült elérni, hogy a szociális ágazat bérrendezése olyan politikai prioritássá váljon, amilyen súlyú társadalmi ügy valójában. Mindezeket figyelembe véve a SZÁD álláspontja egyértelmű: sztárjkkészültség ON, demonstrációs készültség ON – írták Facebook-posztjukban szeptember elején.