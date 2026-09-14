Olvadásnak indult a gyermekvédelmi dolgozóknak a kampányban beígért fizetésemelés – Magyar Péter beismerte: a magasabb minimálbérrel és adójóváírással jöhet össze a 20-25 százalék

Jóval szerényebb béremelés körvonalazódik a szociális és gyermekvédelmi ágazatban annál, mint amit a Tisza Párt a választások előtt ígért. A programban a gyermekvédelmi dolgozók azonnali, 25 százalékos béremelése szerepelt, ám Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjújában már két lépcsőben végrehajtott, összességében 20–25 százalékos emelésről beszélt. Ráadásul a növekményt a minimálbér emelésével és a mediánbér alatt keresőknek 2027-től tervezett adójóváírással együtt értelmezhette.

Közben történni fog egy minimálbér-emelés és egy adócsökkentés – közölte a kormányfő a Kossuth Rádió műsorában. / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Olvadásnak indult a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknak a kampányban beígért béremelés, és hol van még a január

A különbség jelentős lehet, mivel a szociális szférában sokan a mediánbér alatt keresnek, így a Tisza programja alapján egyébként is SZJA-jóváírást kapnának. Ha ezt a kormány beszámítja a most említett 20–25 százalékba, a tényleges béremelés jóval elmaradhat a kampányban vállalt 25 százaléktól.

Magyar Péter a rádióinterjúban elmondta: a kormány 20–25 százalékos béremelést vállalt a szociális ágazatban. Az első részlet a novemberi kifizetéssel érkezik, a második januárban. A kormányfő rögtön hozzátette: „közben történni fog egy minimálbér-emelés és egy adócsökkentés”. Majd úgy fogalmazott:

Összességében szeretnénk, ha meglenne a teljes szociális szférában ez a 20-25 százalékos emelés.

Ez lényegesen visszafogottabb vállalás annál, amit a TISZA választási programja tartalmazott, ugyanis a párt kormányra kerülése esetére azonnali, általános 25 százalékos béremelést ígért a gyermekvédelmi intézményrendszer dolgozóinak. A most ismertetett menetrend szerint

az emelés első részletére novemberig kell várni,

a második pedig januárban érkezik

a szociális ágazat munkavállalóinak számlájára, de januárban – a mostani miniszterelnöki kiszólás alapján – a növekmény nagy része vagy egésze már a minimálbér-emelésből és az adójóváírásból adódhat.

A Tisza választási programja ezzel szemben még külön vállalásként kezelte a béremelést és az SZJA csökkentését, ugyanis a párt azt ígérte, hogy a mediánbér alatt keresők adójóváírást kapnak.

A minimálbéresek esetében ennek hatása nagyjából megfelel annak, mintha az SZJA kulcsa 15-ről 9 százalékra csökkenne. Az adójóváírás ugyanakkor az állam szempontjából költségesebb és bonyolultabb rendszert jelent egy külön, alacsonyabb adókulcs bevezetésénél.