Forradalom Berlinben: szélsőbalos török polgármestere lehet a német fővárosnak, vasárnap minden eldől

Megdöbbentő hasonlóságok mutatkozhatnak Berlin és New York között. Az amerikai metropolisz polgármestere, Zohran Mamdani 1991-ben született Kampalában, Ugandában, indiai–ugandai családban, majd gyerekként New Yorkba költözött. A Demokrata Párt demokratikus szocialista balszárnyához tartozik, és tavaly novemberben megnyerte a New Yorki-i főpolgármester választását. Hasonló folyamatok játszódhatnak le Berlinben; a 3,9 millió lakosú német fővárosban a hétvégén Elif Eralp, a szélsőbalos Die Linke listavezetője lehet az első török származású főpolgármester.

Választási plakát Berlinben - hihetetlenül megerősödött a szélsőbal / Fotó: AFP

Berlin Törökországon kívül a világ legnagyobb török közösségének ad otthont. Eralp bevándorló háttere, trendi megjelenése és radikális baloldali programja miatt többen Mamdanihoz, New York demokrata főpolgármesteréhez hasonlítják, akinek kampánya új lendületet adott az amerikai baloldalnak.

Hatalmas eredmény, hogy egy demokratikus szocialista sikeres tud lenni New Yorkban, a kapitalizmus fellegvárában

– mondta Eralp újságíróknak a múlt héten. „Rengeteg ötletet cseréltünk” – tette hozzá. Mamdani kampánystratégája tavasszal Berlinbe látogatott, hogy tanácsokkal lássa el Eralpot és pártját.

Nemcsak Berlin irányítása, de Merz bukása is a tét

A közvélemény-kutatások szerint a Die Linke fej fej mellett áll Friedrich Merz kancellár kereszténydemokratáival, akik a hagyományosan baloldali városban több mint két évtized után először nyerték meg a legutóbbi választást.

A CDU-t azonban visszahúzza Berlin rendkívül népszerűtlen főpolgármestere, Kai Wegner,

valamint a Merzzel szembeni országos elégedetlenség.

A kancellár nehezen tudja megfékezni a pártján belüli lázadást,

amely tovább erősödhet, ha a CDU gyengén szerepel a vasárnapi két választáson,

Berlinben és az északkeleti Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban.

Keményvonalas kommunistákból szexi szélsőbal

A Die Linke gyökerei a kommunista SED-ig nyúlnak vissza, amely a berlini fal 1989-es leomlásáig uralta Kelet-Németországot. Az elmúlt három évben azonban látványos generációváltás ment végbe a pártban.

A párt vezetését egy fiatalabb nemzedék vette át, köztük több ismert női politikussal, akiknek a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) elleni fellépése közösségimédia-sztárokká tette őket a német baloldalon.

Eralp – török baloldali szülők lánya, akik az 1980-as katonai puccs után menekültek el hazájukból – elmondása szerint 2017-ben, azon a napon lépett be a Die Linkébe, amikor az AfD először bekerült a német parlamentbe.