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Németország
tartományi választások
AfD
Die Linke
CDU
Merz

Forradalom Berlinben: szélsőbalos török polgármestere lehet a német fővárosnak, vasárnap minden eldől

Két kulcsfontosságú választást is rendeznek a hétvégén Németországban; a várakozások semmi jó nem ígérnek Friedrich Merz kereszténydemokratáinak (CDU), ami a kancellár bukásához vezethet. Berlin, a német főváros a szélsőbal (Die Linke) és a radikális jobboldal (AfD) nagy küzdelmének lehet a színtere. A jelenlegi CDU-s, polgármester népszerűtlen, esetleges koalíciós szociáldemokrata partnere pedig súlyos korrupciós botrányba keveredett.
D. GY.
2026.09.18., 10:20

Megdöbbentő hasonlóságok mutatkozhatnak Berlin és New York között. Az amerikai metropolisz polgármestere, Zohran Mamdani 1991-ben született Kampalában, Ugandában, indiai–ugandai családban, majd gyerekként New Yorkba költözött. A Demokrata Párt demokratikus szocialista balszárnyához tartozik, és tavaly novemberben megnyerte a New Yorki-i főpolgármester választását. Hasonló folyamatok játszódhatnak le Berlinben; a 3,9 millió lakosú német fővárosban a hétvégén Elif Eralp, a szélsőbalos Die Linke listavezetője lehet az első török származású főpolgármester.

Elif Eralp Berlin
Választási plakát Berlinben - hihetetlenül megerősödött a szélsőbal / Fotó: AFP

Berlin Törökországon kívül a világ legnagyobb török közösségének ad otthont. Eralp bevándorló háttere, trendi megjelenése és radikális baloldali programja miatt többen Mamdanihoz, New York demokrata főpolgármesteréhez hasonlítják, akinek kampánya új lendületet adott az amerikai baloldalnak. 

Hatalmas eredmény, hogy egy demokratikus szocialista sikeres tud lenni New Yorkban, a kapitalizmus fellegvárában

 – mondta Eralp újságíróknak a múlt héten. „Rengeteg ötletet cseréltünk” – tette hozzá. Mamdani kampánystratégája tavasszal Berlinbe látogatott, hogy tanácsokkal lássa el Eralpot és pártját.

Nemcsak Berlin irányítása, de Merz bukása is a tét

A közvélemény-kutatások szerint a Die Linke fej fej mellett áll Friedrich Merz kancellár kereszténydemokratáival, akik a hagyományosan baloldali városban több mint két évtized után először nyerték meg a legutóbbi választást.

  • A CDU-t azonban visszahúzza Berlin rendkívül népszerűtlen főpolgármestere, Kai Wegner, 
  • valamint a Merzzel szembeni országos elégedetlenség. 
  • A kancellár nehezen tudja megfékezni a pártján belüli lázadást, 
  • amely tovább erősödhet, ha a CDU gyengén szerepel a vasárnapi két választáson, 
  • Berlinben és az északkeleti Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban.

Keményvonalas kommunistákból szexi szélsőbal

A Die Linke gyökerei a kommunista SED-ig nyúlnak vissza, amely a berlini fal 1989-es leomlásáig uralta Kelet-Németországot. Az elmúlt három évben azonban látványos generációváltás ment végbe a pártban. 

A párt vezetését egy fiatalabb nemzedék vette át, köztük több ismert női politikussal, akiknek a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) elleni fellépése közösségimédia-sztárokká tette őket a német baloldalon.

Eralp – török baloldali szülők lánya, akik az 1980-as katonai puccs után menekültek el hazájukból – elmondása szerint 2017-ben, azon a napon lépett be a Die Linkébe, amikor az AfD először bekerült a német parlamentbe.

Ő és a párt más vezető politikusai könnyen felismerhető stílust alakítottak ki: karakteres frufru, tetoválások, karikafülbevalók és vörös rúzs. A 45 éves Eralp gyakran farmert és sportcipőt visel bomberdzsekivel, valamint kedvenc árnyalatú, Red Poppy nevű vörös rúzsával.

A Die Linke átalakulása új támogatók valóságos áradatát hozta: a párt tagsága egyetlen év alatt megduplázódott, és 2025 végére elérte a 123 ezret.

„A Die Linke korábban a keletnémet nyugdíjasok pártja volt, akik közül sokan vidéken éltek” – mondta Markus Kollberg, a Humboldt Egyetem politológusa. „Ma a tipikus szavazója egy városban élő fiatal nő. A párt teljesen megváltozott.”

Renters Protest Over Rising Rental Prices And Tight Housing Market in Berlin, Germany
Tüntetés a berlini lakásválság ellen - a szélsőbal kisajátításokat ígér / Fotó: NurPhoto via AFP

Égető a lakáskérdés a városban, a szélsőbal kisajátításokkal fenyeget

Berlinben különösen nagy visszhangot váltott ki a Die Linke ígérete, hogy 220 ezer lakást sajátítana ki a párt által „szemérmetlennek” nevezett nagyvállalati lakástulajdonosoktól. A város az 1980-as és 1990-es években üresen álló területeiről, olcsó lakbéreiről és foglalt házairól volt híres. Mindez művészeket és technorajongókat vonzott Berlinbe, és a várost az európai ellenkultúra egyik központjává tette. Az elmúlt két évtizedben azonban a népességnövekedés és a magánbefektetések átalakították a lakáspiacot, és felhajtották a bérleti díjakat.

2021-ben a berliniek 58 százaléka igennel szavazott azon a népszavazáson, amely a nagyvállalati lakástulajdonosok kezében lévő lakások kisajátítását szorgalmazta.

A Die Linke közölte, hogy érvényt kíván szerezni ennek a választói felhatalmazásnak, és ingatlanokat sajátítana ki olyan befektetőktől, mint a DAX-indexben szereplő Vonovia, amely mintegy 130 ezer berlini lakóingatlant birtokol. A terv költsége heves viták tárgya: a becslések 7 és 36 milliárd euró között mozognak. A Die Linke szerint a kiadás idővel fokozatosan megtérülne a város által beszedett bérleti díjakból. Eralp – aki egy arany nyakláncot visel a "Mietdeckel", vagyis „lakbérplafon” felirattal – a város 400 ezer köztulajdonban lévő lakására is ilyen korlátozást vezetne be.

A párt kisajátítási tervei várhatóan számos jogi akadályba ütköznének, és komoly aggodalmat váltottak ki az üzleti élet szereplőiből. Bankok egy csoportja júniusban arra figyelmeztetett, hogy a párt „a tűzzel játszik”, és azt kockáztatja, hogy elriasztja a befektetéseket és visszafogja az új lakások építését.

Feljövőben az AfD is

Az országosan is egyre erősödő AfD támogatottsága Berlinben 18 százalék körüli. A közvélemény-kutatások még Berlinben is mintegy 18 százalékra teszik az AfD támogatottságát. A legfrissebb, szeptember 17-én publikált ZDF Politbarometer Extra szerint:

  • Die Linke: 22 százalék, 
  • CDU: 20 százalék, 
  • AfD: 18 százalék, Zöldek: 15 százalék, 
  • SPD: 12 százalék.

Változott a szélsőbal külpolitikája is

A Die Linke azzal is támogatást szerzett, hogy rendkívül kritikusan viszonyul ahhoz, amit Eralp Izrael „szélsőjobboldali” kormányának nevez, valamint annak gázai fellépéséhez. Ukrajna ügyében a párt mérsékelte álláspontját az oroszbarátabb régi pártelithez képest. 

  • Ellenzi a Kijevnek szánt fegyverszállításokat, és 
  • a NATO feloszlatását szeretné, ugyanakkor 
  • egyértelműen Oroszországot teszi felelőssé a konfliktusért, és 
  • támogat bizonyos Moszkva elleni szankciókat.

Van még némi reménye a CDU-nak, de a szocdemeket korrupciós botrányok tépázzák

Még ha a Die Linke az első helyen is végez, korántsem biztos, hogy Eralp lesz a főpolgármester. A CDU továbbra is megpróbálhat olyan koalíciós partnereket találni, amelyekkel többséget tud kialakítani a tartományi parlamentben. A szociáldemokraták listavezetője, Steffen Krach határozottan ellenzi a Die Linke kisajátítási terveit, ami felveti annak lehetőségét, hogy pártja a szövetségi kormánykoalíció mintáját követve inkább a CDU-val lép szövetségre, mintsem egy Eralp vezette kormányhoz csatlakozzon. 

Krach pozícióját ugyanakkor meggyengítette, hogy a rendőrség házkutatást tartott otthonában és irodáiban egy közbeszerzéssel összefüggő esetleges korrupció ügyében folyó nyomozás részeként.

 Eralp azt mondta, arra számít, hogy a többi baloldali irányultságú párt meg tud állapodni a Die Linkével. 

Végső soron, ha mi leszünk Berlin legerősebb politikai ereje, az azt is jelenti, hogy a politikánk győzött

 - jelentette ki. 

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