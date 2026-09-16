Rendkívüli bejelentésre készül Ursula von der Leyen, órákon belül kiáll az egész EU elé: kiszivárgott, mire készül az Európai Bizottság elnöke – történelmi változást hirdethet meg

Ursula von der Leyen szerdán Strasbourgban mondja el hatodik , az Európai Unió helyzetét értékelő beszédét (State of the Union, SOTEU). Az Európai Bizottság elnöke az elmúlt hónapokban egy olyan Európa képét vázolta fel, amelynek a korábbinál nagyobb hangsúlyt kell fektetnie saját biztonságára, gazdasági versenyképességére és stratégiai önállóságára. A beszédet az Európai Unió számára különösen összetett időszakban tartja meg. A háborús konfliktusok, az éghajlatváltozás egyre kézzelfoghatóbb következményei, az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek, valamint Kína és az USA technológiai előnye mind olyan kihívások, amelyekre Brüsszelnek választ kell adnia.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán tartja évértékelő beszédét az EU helyzetéről

Fotó: Anadolu via AFP

Új európai biztonsági fórumról beszélhet a Bizottság elnöke

Az Euractiv által látott, kiszivárgott beszédtervezet szerint von der Leyen egy „Európai Biztonsági Tanács” létrehozását javasolhatja. A kezdeményezés célja az lenne, hogy az európai országok gyorsabban és összehangoltabban tudjanak reagálni a kontinenset érintő biztonsági kihívásokra.

Az új fórumon az EU tagállamai mellett

Ukrajna,

Nagy-Britannia,

Norvégia, Kanada és más partnerek is részt vehetnének.

A kezdeményezés így az EU-n túlmutató európai biztonsági együttműködési keretet teremtene.

A javaslat azért is lehet jelentős, mert az európai biztonság jelenlegi rendszerének központi pillére a NATO. Az új testület ugyanakkor nem feltétlenül annak formális alternatívájaként jelenne meg, hanem az európai és szövetséges országok politikai koordinációjának új fórumaként.

Felpörgetnék az európai védelmi ipart

A biztonságpolitikai kezdeményezés mellett a Bizottság elnöke várhatóan az európai védelmi képességek fejlesztését is kiemelt témaként kezeli.

A biztonsági kérdések mellett von der Leyen beszédének további meghatározó témái között szerepel a mesterséges intelligencia, az európai versenyképesség, a kereskedelempolitika, a klímaváltozás, a migráció és a közösségi média szabályozása.

Brüsszel az amerikai és kínai technológiai versenyre is készül

A Bizottság elnöke várhatóan külön kitér a mesterséges intelligenciára is. Az EU célja, hogy csökkentse az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni technológiai lemaradását, miközben saját szabályozási és ipari modelljét is fenntartaná.