Egy haláleset miatt csúszhat az Európai Unió bővítése:

Észak-Macedónia uniós csatlakozása évek óta a Bulgáriával fennálló vita miatt akadozik, Szófia pedig a 2022-es kompromisszum alapján többek között azt várja, hogy Szkopje alkotmányban ismerje el a bolgár kisebbséget. Bulgária most újabb okot találhatott arra, hogy akadályozza Észak-Macedónia uniós csatlakozását, ezúttal egyetlen büntetőper áll a középpontban, amely hétfőn folytatódott a keleti fekvésű Kocani városában – írja az Euractiv.

Észak-Macedónia uniós csatlakozását a bolgárok vétózhatják meg/Fotó: Sunshine Seeds / Shutterstock

Mihajlova bolgár és macedón állampolgársággal is rendelkezik

Az ügyész az ülés elnapolását kérte arra hivatkozva, hogy a tárgyalóterem túl kicsi. A bolgár közszolgálati műsorszolgáltató, a BNT arról számolt be, hogy kifogásolta azoknak a külső személyeknek a jelenlétét is, akik Bulgáriából érkeztek. A bíróság elutasította az elnapolási kérelmet, és úgy oldotta meg a helyhiányt, hogy néhány hozzátartozót és bolgár ügyvédet megkért a terem elhagyására.

A vádlottak padján Iva Mihajlova ült, aki bolgár és macedón állampolgársággal is rendelkezik. Súlyos közlekedésbiztonsági szabálysértésekkel vádolják egy tavaly októberi baleset miatt, amelyben egy férfi életét vesztette.

Mihajlova súlyosan megsérült, a bíróság pedig már a balesetet követő napon lefoglalta mindkét útlevelét. Elmondása szerint nyolc alkalommal kérelmezte, hogy Bulgáriába utazhasson kezelés céljából, de valamennyi kérelmét elutasították.

„Fizikailag napról napra egyre rosszabbul érzem magam” – mondta újságíróknak a bíróság épülete előtt. Augusztus 13-án Bulgária európai parlamenti képviselői arra kérték az Európai Bizottságot, hogy az ügyet vegye fel az Észak-Macedónia uniós csatlakozási folyamatának jogállamisági monitoringjába.

Bár választ egyelőre nem kaptak, a Bizottság egyik szóvivője azt mondta, hogy az intézmény egyes konkrét ügyeket is nyomon követ

mind a jogállamiságról szóló jelentései,

mind pedig a bővítési jelentése keretében,

„amennyiben ezek hozzájárulhatnak az igazságszolgáltatás működésének és az ország jogállamiságának szélesebb körű, rendszerszintű értékeléséhez”.

A Bizottság következő, Észak-Macedóniáról szóló bővítési jelentése ősszel esedékes, ám sem ez a jelentés, sem a jogállamisági monitoring nem képes önmagában megakadályozni az ország csatlakozását.

A vétó lehetősége az Európai Unió Tanácsának kezében van, ahol a csatlakozási eljárás egyhangú döntéshozatallal halad előre.