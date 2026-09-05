Újabb pofon a borfogyasztásnak: megdőlt a napi egy pohár mítosza – kilencféle daganattal hozták összefüggésbe
Az alkoholfogyasztással összefüggő daganatos halálesetek száma több mint kétszeresére emelkedett az Egyesült Államokban az elmúlt három évtizedben. Egy új kutatás szerint már napi egy alkoholos ital elfogyasztása is növelheti kilenc különböző ráktípus kialakulásának, illetve az azok miatti halálozásnak a kockázatát – írja a New York Post.
A Gallup legfrissebb felmérése szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának mindössze 54 százaléka iszik, ami egymást követő második évben jelent történelmi mélypontot.
A kutatók a Global Burden of Disease Study több mint három évtizedet felölelő amerikai adatait elemezték. Ez az adatbázis több száz betegség, egészségügyi állapot és kockázati tényező következményeit vizsgálja világszerte.
Az eredmények szerint az alkoholfogyasztásnak tulajdonítható daganatos halálesetek éves száma 1990 és 2023 között több mint kétszeresére, 11 361-ről 23 126-ra emelkedett az Egyesült Államokban. A kutatás alapján
már napi egy ital is elegendő lehet ahhoz, hogy növekedjen bizonyos rosszindulatú betegségek kockázata.
Az amerikai hivatalos meghatározás szerint egy adag alkohol nagyjából 3,5 deciliter normál sörnek, 1,5 deciliter bornak vagy 4,4 centiliter tömény italnak felel meg.
Az alkoholfogyasztást
- az emlő-,
- a prosztata-,
- a vastagbél-,
- a végbél-,
- a gyomor-,
- a hasnyálmirigy-,
- a májdaganatokkal,
- valamint a fej-nyaki régió rosszindulatú elváltozásaival hozták összefüggésbe.
Az alkohollal kapcsolatba hozható halálesetek leginkább az 55 év felettieket érintették, míg a férfiak körében magasabb volt a halálozás, mint a nőknél.
Különösen gyorsan emelkedett az alkoholfogyasztással összefüggő vastag- és végbélrákos, valamint nyelőcsőrákos halálesetek száma. A napi háromnál több alkoholos ital elfogyasztása a kutatók szerint legalább négyszeresére növelheti a nyelőcsőrák kockázatát az alkoholt nem fogyasztókhoz képest.
Korábbi vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a fiatal felnőttkorban folytatott nagyobb mértékű alkoholfogyasztás, valamint a középkorúaknál napi két vagy több ital elfogyasztása fokozhatja a vastag- és végbélrák későbbi kialakulásának veszélyét.
A cikk megjegyzi, hogy ez azért is aggasztó, mert az egykor elsősorban az idősebb korosztály betegségének tartott vastag- és végbélrák egyre gyakoribb a fiatalabb amerikaiak körében. Jelenleg minden ötödik diagnózist 55 év alatti betegnél állítanak fel, és sok esetet csak előrehaladott állapotban ismernek fel. A betegség mára az 50 év alatti amerikaiak vezető daganatos halálokává vált, előfordulási gyakorisága pedig 2004 óta évente körülbelül egy százalékkal emelkedik.
A Gallup adatai szerint az amerikaiak egyre inkább tisztában vannak az alkoholfogyasztás egészségügyi veszélyeivel. A megkérdezettek 51 százaléka már úgy gondolja, hogy napi egy-két ital káros az egészségre. Huszonöt évvel korábban még csak 27 százalék vélekedett így, miközben 22 százalék kifejezetten egészségesnek tartotta a mérsékelt alkoholfogyasztást.
Napjainkban mindössze 6 százalék gondolja úgy, hogy az alkohol kedvező hatással lehet az egészségre. Az alkoholt fogyasztó amerikaiak 2026-ban átlagosan heti 3,2 italt isznak meg.
Világszinten csökkenni fog az alkoholfogyasztás mennyisége egészen 2031-ig, mivel a hagyományosan erős alkoholfogyasztású piacokon, például Európában, Észak-Amerikában és Kínában visszafogják a fogyasztást a vásárlók.
2024 és 2025 között 2 százalékkal esik vissza a tömény italok, a sör és a bor fogyasztása.
Magyarországon a borfogyasztás évek óta csökken. A fiatalabb generációk körében mérséklődött a bor iránti kereslet, miközben az idősebb vásárlók gyakran egészségügyi megfontolásokból fogyasztanak kevesebb alkoholt. Ezzel párhuzamosan emelkednek a termelési költségek is.