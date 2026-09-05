Újabb pofon a borfogyasztásnak: megdőlt a napi egy pohár mítosza – kilencféle daganattal hozták összefüggésbe

Az alkoholfogyasztással összefüggő daganatos halálesetek száma több mint kétszeresére emelkedett az Egyesült Államokban az elmúlt három évtizedben. Egy új kutatás szerint már napi egy alkoholos ital elfogyasztása is növelheti kilenc különböző ráktípus kialakulásának, illetve az azok miatti halálozásnak a kockázatát – írja a New York Post.

Újabb pofon a borfogyasztásnak / Fotó: berni0004 / Shutterstock

A Gallup legfrissebb felmérése szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának mindössze 54 százaléka iszik, ami egymást követő második évben jelent történelmi mélypontot.

A kutatók a Global Burden of Disease Study több mint három évtizedet felölelő amerikai adatait elemezték. Ez az adatbázis több száz betegség, egészségügyi állapot és kockázati tényező következményeit vizsgálja világszerte.

Az eredmények szerint az alkoholfogyasztásnak tulajdonítható daganatos halálesetek éves száma 1990 és 2023 között több mint kétszeresére, 11 361-ről 23 126-ra emelkedett az Egyesült Államokban. A kutatás alapján

már napi egy ital is elegendő lehet ahhoz, hogy növekedjen bizonyos rosszindulatú betegségek kockázata.

Az amerikai hivatalos meghatározás szerint egy adag alkohol nagyjából 3,5 deciliter normál sörnek, 1,5 deciliter bornak vagy 4,4 centiliter tömény italnak felel meg.

Az alkoholfogyasztást

az emlő-,

a prosztata-,

a vastagbél-,

a végbél-,

a gyomor-,

a hasnyálmirigy-,

a májdaganatokkal,

valamint a fej-nyaki régió rosszindulatú elváltozásaival hozták összefüggésbe.

Az alkohollal kapcsolatba hozható halálesetek leginkább az 55 év felettieket érintették, míg a férfiak körében magasabb volt a halálozás, mint a nőknél.

Különösen gyorsan emelkedett az alkoholfogyasztással összefüggő vastag- és végbélrákos, valamint nyelőcsőrákos halálesetek száma. A napi háromnál több alkoholos ital elfogyasztása a kutatók szerint legalább négyszeresére növelheti a nyelőcsőrák kockázatát az alkoholt nem fogyasztókhoz képest.

Korábbi vizsgálatok arra is rámutattak, hogy a fiatal felnőttkorban folytatott nagyobb mértékű alkoholfogyasztás, valamint a középkorúaknál napi két vagy több ital elfogyasztása fokozhatja a vastag- és végbélrák későbbi kialakulásának veszélyét.