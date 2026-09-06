Éppen most hull darabjaira egy európai ország Magyarország közelében: már meg is érkezett a javaslat Brüsszelbe – megszűnhet a mostani formájában Bosznia

Egy osztrák közgazdász tíz új szövetségi egységre osztaná fel Bosznia-Hercegovinát, miközben megszüntetné a jelenlegi Boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia-Hercegovinai Föderáció rendszerét. Günter Fehlinger szerint a javaslatot már eljuttatta uniós és NATO-s intézményekhez, ám egyelőre nincs jele annak, hogy Brüsszel vagy a katonai szövetség hivatalos tervként kezelné az elképzelést.

Újra napirendre kerülhet Bosznia-Hercegovina rendkívül érzékeny alkotmányos berendezkedése egy osztrák NATO-lobbista terve miatt / Fotó: Anadolu via AFP

Újrarajzolná Bosznia-Hercegovina politikai térképét Günter Fehlinger osztrák közgazdász, a NATO bővítését támogató osztrák bizottság elnöke. Javaslata szerint megszűnne a Boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia-Hercegovinai Föderáció jelenlegi formájában, helyettük pedig tíz új szövetségi egységből álló állam jönne létre.

Teljesen átalakulna Bosznia működése

Fehlinger elképzelése alapjaiban írná át a daytoni rendszert. A jelenlegi két entitás, valamint a különleges státuszú Brčkói körzet helyett tíz új szövetségi egység jönne létre: az Una-Szana, a Krajina, a Posavina, a Drina, a Soli, Közép-Bosznia, Vrhbosna, Tropolje, Nyugat-Hercegovina és Kelet-Hercegovina.

A tervezet szerint a Krajina központja Banja Luka, a Posavináé Brčko, a Drináé Višegrad, a Solié Tuzla, Közép-Boszniáé Zenica, Vrhbosnáé Szarajevó, Tropoljéé Livno, Nyugat-Hercegovináé Mostar, Kelet-Hercegovináé pedig Trebinje lenne.

A főváros továbbra is Szarajevó maradna.

🇧🇦🇪🇺 FEDERAL BOSNIA AND HERZEGOVINA — 10 FEDERAL STATES, 1 COUNTRY, 1 EUROPEAN FUTURE

Bosnia and Herzegovina needs a new constitutional architecture: federal, democratic, multiethnic and European.

My proposal is clear:

1. Una–Sana — Bihać

2. Krajina — Banja Luka

3. Posavina —… pic.twitter.com/jsD9kCCEZw — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) September 5, 2026

A kezdeményező szerint az új modell egy föderális, demokratikus és többnemzetiségű Bosznia-Hercegovinát teremtene, amely megszabadulna az általa „daytoni bénultságnak” nevezett állapottól. A terv egyben kizárná az ország egyes részeinek elszakadását is.

A legjelentősebb változás a központi kormányzat megerősítése lenne. Szarajevó kizárólagos hatáskörébe kerülne a külpolitika, a védelem, a határvédelem, a vámügy, az állampolgárság, a szövetségi igazságszolgáltatás, valamint a kulcsfontosságú infrastruktúra.

A tíz új szövetségi egység ezzel szemben az oktatásért, az egészségügyi igazgatásért, a kultúráért, a regionális fejlesztésért és a helyi önkormányzatokért felelne. Fehlinger ezt nem központosításként vagy felosztásként, hanem szerinte „valódi föderalizmusként” értékeli, amely megnyithatná Bosznia-Hercegovina előtt az uniós és NATO-integráció útját.

Az Európai Unió vagy a NATO azonban még nem foglalt állást a terv mellett.

Fehlinger azt állítja, hogy kezdeményezését eljuttatta az érintett uniós és NATO-intézményekhez, de nincs megerősítés arról, hogy bármelyik szervezet elfogadta volna az elképzelést, vagy hivatalos alkotmányos reformfolyamat indult volna.