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Brüsszel is reagált az orosz diplomaták kiutasítására

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Orbán Anita kedden jelentette be, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát utasít ki. Az ügyre Brüsszel is reagált. Az Európai Bizottság szerint a lépés várható volt, mivel az utóbbi időben Moszkva hibrid támadásokat hajtott végre az Európai Unió tagállamaival szemben. Oroszország szerint azonban a lépés diplomáciai gesztusként értelmezhető, és hamarosan válaszlépések jöhetnek.
VG
2026.09.08, 18:42

Az Európai Unió számított a magyar külügy lépésére, amellyel tíz orosz diplomatát utasítottak ki az országból − mondta Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője egy brüsszeli sajtótájékoztatón.

Brüsszel is reagált az orosz diplomaták kiutasítására
Brüsszel is reagált az orosz diplomaták kiutasítására / Fotó: Anadolu via AFP

Az ügy azt követően robbant ki, hogy Orbán Anita bejelentette döntését, amelyben a Bécsi Egyezményre hivatkozott.

Brüsszel is megszólalt az ügyben

Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy tudomásul vették a döntést, amely véleményük szerint legitim volt.

Tudomásul vettük Magyarország legitim döntését. Várható reakció volt, tekintettel arra, hogy Oroszország hibrid támadásokat folytat az Európai Unió tagállamaival szemben

− fogalmazott Wigand, aki hangsúlyozta, hogy az EU szolidáris Magyarországgal, és támogatja, hogy a diplomáciai és konzuli tevékenységek a nemzetközi jog szabályainak megfelelően történjenek.

"Az Európai Unió továbbra is elkötelezett az uniós polgárok érdekeinek és jogainak védelme mellett" − összegezte a szóvivő.

Moszkva élesen reagált

Jevgenyij Sztanyiszlavov Oroszország budapesti nagykövete „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket. Sztanyiszlavov szerint az új magyar vezetés

az ideologizált oroszellenes fóbiák fogságába került.

A nagykövet Budapest azon kijelentését hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Úgy fogalmazott, ezek a mondatok „pontosan semmit sem érnek”.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az eset kapcsán pedig közölte, hogy Moszkva válasza „kemény és fájdalmas” lesz. Egyúttal „ruszofób lobbinak” nevezte a szerinte a döntés mögött álló köröket.

Alekszej Csepa, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának első alelnöke azt vetette fel, hogy az orosz ellenlépések a két ország közös gazdasági projektjeit is érinthetik. Ennek részleteiről egyelőre azonban nem közölt konkrétumokat.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház elnökhelyettese pedig arra mutatott rá, hogy véleménye szerint a csoportos kiutasítás kifejezetten konfrontatív lépés, amelyre megfelelő válasz érkezik majd. Az orosz politikus a RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta: szerinte a budapesti döntés mögött „kizárólag Brüsszel”, vagyis az Európai Unió és a NATO áll. Koszacsov úgy véli, hogy a magyar kormánynak bizonyítania kellett lojalitását a két szervezet oroszellenes irányvonalához, aminek Budapest nem állt ellen.

A magyar kormány álláspontja

A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta és a Bécsi Egyezményre hivatkozott. A Facebookon közzétett bejegyzéséből az nem derült ki, hogy pontosan milyen „nem elfogadható tevékenységet” végeztek a kiutasított diplomaták. A közleményből az is kiderült, hogy

Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.

Orbán Anita külön hangsúlyozta, hogy a tíz munkatárs távozásának elrendelése nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.

Magyar Péter kormányfő is reagált az esetre: „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását” – írta Facebook-bejegyzésében.

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