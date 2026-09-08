Brüsszel is reagált az orosz diplomaták kiutasítására
Az Európai Unió számított a magyar külügy lépésére, amellyel tíz orosz diplomatát utasítottak ki az országból − mondta Christian Wigand, az Európai Bizottság szóvivője egy brüsszeli sajtótájékoztatón.
Az ügy azt követően robbant ki, hogy Orbán Anita bejelentette döntését, amelyben a Bécsi Egyezményre hivatkozott.
Brüsszel is megszólalt az ügyben
Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy tudomásul vették a döntést, amely véleményük szerint legitim volt.
Tudomásul vettük Magyarország legitim döntését. Várható reakció volt, tekintettel arra, hogy Oroszország hibrid támadásokat folytat az Európai Unió tagállamaival szemben
− fogalmazott Wigand, aki hangsúlyozta, hogy az EU szolidáris Magyarországgal, és támogatja, hogy a diplomáciai és konzuli tevékenységek a nemzetközi jog szabályainak megfelelően történjenek.
"Az Európai Unió továbbra is elkötelezett az uniós polgárok érdekeinek és jogainak védelme mellett" − összegezte a szóvivő.
Moszkva élesen reagált
Jevgenyij Sztanyiszlavov Oroszország budapesti nagykövete „rendkívül barátságtalan lépésnek” és „példátlan, indokolatlan eszkalációnak” minősítette a történteket. Sztanyiszlavov szerint az új magyar vezetés
az ideologizált oroszellenes fóbiák fogságába került.
A nagykövet Budapest azon kijelentését hiteltelennek nevezte, amely szerint Magyarország a kiutasítások ellenére fenn kívánja tartani a párbeszédet Oroszországgal. Úgy fogalmazott, ezek a mondatok „pontosan semmit sem érnek”.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az eset kapcsán pedig közölte, hogy Moszkva válasza „kemény és fájdalmas” lesz. Egyúttal „ruszofób lobbinak” nevezte a szerinte a döntés mögött álló köröket.
Alekszej Csepa, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának első alelnöke azt vetette fel, hogy az orosz ellenlépések a két ország közös gazdasági projektjeit is érinthetik. Ennek részleteiről egyelőre azonban nem közölt konkrétumokat.
Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház elnökhelyettese pedig arra mutatott rá, hogy véleménye szerint a csoportos kiutasítás kifejezetten konfrontatív lépés, amelyre megfelelő válasz érkezik majd. Az orosz politikus a RIA Novosztyinak nyilatkozva azt mondta: szerinte a budapesti döntés mögött „kizárólag Brüsszel”, vagyis az Európai Unió és a NATO áll. Koszacsov úgy véli, hogy a magyar kormánynak bizonyítania kellett lojalitását a két szervezet oroszellenes irányvonalához, aminek Budapest nem állt ellen.
A magyar kormány álláspontja
A külügyminiszter a döntést Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmével indokolta és a Bécsi Egyezményre hivatkozott. A Facebookon közzétett bejegyzéséből az nem derült ki, hogy pontosan milyen „nem elfogadható tevékenységet” végeztek a kiutasított diplomaták. A közleményből az is kiderült, hogy
Magyarország ugyanakkor igyekszik különválasztani a mostani intézkedést az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok egészétől.
Orbán Anita külön hangsúlyozta, hogy a tíz munkatárs távozásának elrendelése nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását.
Magyar Péter kormányfő is reagált az esetre: „Magyarország kormánya távozásra szólította fel a budapesti orosz nagykövetség tíz budapesti diplomatáját, akik diplomatától nem elfogadható tevékenységet végeztek Magyarországon. Megvédjük hazánk szuverenitását” – írta Facebook-bejegyzésében.