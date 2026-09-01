Nem aprózta el Vitézy Dávid: 99 évre ingyenesen a fővárosnak adna több közterületet, hiába az 5. kerület tartotta őket karban

Budapest több ikonikus közterülete 99 évre a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet, miközben újra létrejönne a kormány és a főváros közös fejlesztési fóruma. Budapest fejlesztéspolitikáját a tíz tagú Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hangolná össze, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lenne.

Budapest 99 évre több ikonikus közterületet kaphatna vagyonkezelésbe, miközben újraindulhat a kormány és a főváros közös fejlesztési fóruma / Fotó: Martchan / Shutterstock

Budapest egyik legfontosabb közterületi és fejlesztési átrendezését hozhatja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be az Országgyűlésnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A csomag egyszerre rendezné több kiemelt fővárosi ingatlan vagyonkezelését, a nagy budapesti beruházások felelősségi rendszerét, valamint a kormány és a főváros együttműködésének intézményi kereteit.

A leglátványosabb változás az V. kerületet érintené. A javaslat alapján október 1-jétől 99 évre, ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca. Az intézkedést az előterjesztés azzal indokolja, hogy a városfejlesztési közfeladatok hatékonyabb ellátását szolgálja.

A csomag az Erzsébet tér helyzetét is rendezné. Hatályon kívül helyeznék azt a korábbi rendelkezést, amely az V. kerületi önkormányzatra bízta a tér üzemeltetését, miközben bizonyos zöldfelületi és közösségi fejlesztésekhez kapcsolódó szerződéseket az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő köthetett meg. A javaslat szerint ennek a korlátozásnak a fenntartása már nem indokolt.

A Duna-part sem marad ki az átalakításból. Több XXII. kerületi, a folyó partvonalán fekvő ingatlan szintén fővárosi vagyonkezelésbe kerülne. Az indoklás szerint ennek az az oka, hogy a rakpartok településrendezési szabályozása fővárosi hatáskör, ezért indokolt az ingatlanok kezelését is ehhez igazítani.

Újra közös asztalhoz ülhet a kormány és a budapesti városvezetés

A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozása. A testület Budapest fejlesztéspolitikájának koordinációs és javaslattevő szerve lenne, vagyis újra lenne olyan fórum, ahol a kormány és a főváros közösen egyeztetheti a város jövőjét érintő nagyobb beruházásokat.