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Fővárosi Önkormányzat
közterület
Budapest
Vitézy Dávid

Nem aprózta el Vitézy Dávid: 99 évre ingyenesen a fővárosnak adna több közterületet, hiába az 5. kerület tartotta őket karban

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A Vörösmarty tér, a Széchenyi tér és a Podmaniczky tér is a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet, ha elfogadják az új törvényjavaslatot. A változás nemcsak a közterületeket érinti: a kormány a budapesti nagyberuházások felelősségi rendszerét is átalakítaná.
VG
2026.09.01, 21:26

Budapest több ikonikus közterülete 99 évre a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet, miközben újra létrejönne a kormány és a főváros közös fejlesztési fóruma. Budapest fejlesztéspolitikáját a tíz tagú Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa hangolná össze, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lenne.

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Budapest 99 évre több ikonikus közterületet kaphatna vagyonkezelésbe, miközben újraindulhat a kormány és a főváros közös fejlesztési fóruma / Fotó: Martchan /  Shutterstock

Budapest egyik legfontosabb közterületi és fejlesztési átrendezését hozhatja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be az Országgyűlésnek Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. 

A csomag egyszerre rendezné több kiemelt fővárosi ingatlan vagyonkezelését, a nagy budapesti beruházások felelősségi rendszerét, valamint a kormány és a főváros együttműködésének intézményi kereteit.

A leglátványosabb változás az V. kerületet érintené. A javaslat alapján október 1-jétől 99 évre, ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülne a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca. Az intézkedést az előterjesztés azzal indokolja, hogy a városfejlesztési közfeladatok hatékonyabb ellátását szolgálja.

A csomag az Erzsébet tér helyzetét is rendezné. Hatályon kívül helyeznék azt a korábbi rendelkezést, amely az V. kerületi önkormányzatra bízta a tér üzemeltetését, miközben bizonyos zöldfelületi és közösségi fejlesztésekhez kapcsolódó szerződéseket az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő köthetett meg. A javaslat szerint ennek a korlátozásnak a fenntartása már nem indokolt.

A Duna-part sem marad ki az átalakításból. Több XXII. kerületi, a folyó partvonalán fekvő ingatlan szintén fővárosi vagyonkezelésbe kerülne. Az indoklás szerint ennek az az oka, hogy a rakpartok településrendezési szabályozása fővárosi hatáskör, ezért indokolt az ingatlanok kezelését is ehhez igazítani.

Újra közös asztalhoz ülhet a kormány és a budapesti városvezetés

A törvényjavaslat egyik legfontosabb eleme a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának létrehozása. A testület Budapest fejlesztéspolitikájának koordinációs és javaslattevő szerve lenne, vagyis újra lenne olyan fórum, ahol a kormány és a főváros közösen egyeztetheti a város jövőjét érintő nagyobb beruházásokat.

A tanács tíz tagból állna: ötöt a kormány, ötöt pedig a Fővárosi Önkormányzat delegálna. A döntésekhez egyhangúságra lenne szükség, így egyik oldal sem tudná a másikat egyszerűen leszavazni. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lenne.

Vitézy Dávid már hétfőn bejelentette a tanács újbóli létrehozását. Érvelése szerint a kormány és Budapest együttműködése nélkülözhetetlen a fővárosi fejlesztésekhez, ezért ennek új szakmai és politikai kereteket kell adni.

A javaslat közben a Városliget és a Budai Palotanegyed beruházásait is új rendszerbe szervezné. 

A fenntartási és beruházási feladatokat szétválasztanák, az állami beruházásokért felelős miniszter pedig nyilatkozattal dönthetne arról, ki legyen az építtető. Ez lehet maga a miniszter, a magyar állam száz százalékos tulajdonában álló gazdasági társaság vagy költségvetési szerv.

A Budai Palotanegyedben már folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében szintén lehetőséget kapna a miniszter arra, hogy állami céget vagy költségvetési szervet jelöljön ki építtetőként.

A Planetárium sorsa is rendeződne. A felújítás és a későbbi hasznosítás érdekében az ingatlan vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne.

A Sorsok Háza ügye szintén változik: az épületegyüttest és a hozzá tartozó szomszédos telkeket továbbra is állami vagyonkörben tartaná a javaslat. 

Ezeket korábban az MTK-nak tervezték ingyenesen átadni a Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja beruházás megvalósításához.

A törvényjavaslat így egyszerre szól Budapest közterületeinek kezeléséről, a fővárosi ingatlanvagyonról és az állami beruházások irányításáról. Ha az Országgyűlés elfogadja, a főváros több évtizedre megkapja néhány legfontosabb közterületének vagyonkezelését, miközben a kormány és Budapest között ismét intézményesített együttműködés jöhet létre.

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A végső kifizetési kérelmet szeptember végéig kell benyújtani, majd az Európai Bizottság ellenőrzi a teljesítést. Az uniós pénzek esetében egyelőre nem a pénz átutalása történt meg, hanem a lehívás feltételei teljesültek.

 

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