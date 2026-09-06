Kiderült, hol izzik fel leginkább Budapest - a légkondicionálók tovább ronthatják a helyzetet

Budapest nyári hőterhelése sokkal egyenlőtlenebb, mint gondolnánk: a műholdas mérések szerint a város különböző részei között 6,8 fokos különbség is lehet a felszínhőmérsékletben. A történelmi augusztusi melegrekord után különösen fontos kérdés, hogyan lehet mérsékelni a fővárosi hősziget hatását, miközben a légkondicionálás egyre több villamos energiát igényel.

Budapest egyes részei valóságos hőkatlanná alakulhatnak a nyári hónapokban, miközben néhány kilométerrel arrébb jóval alacsonyabb felszínhőmérsékletet mérnek / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Budapest hőszigete sokkal látványosabb, ha nem a levegő hőmérsékletét, hanem magának a városnak a felhevült felszínét vizsgáljuk. Egy friss elemzésben 2013 és 2025 között összesen 32 nyári és négy téli alkalommal készítettek műholdas méréseket a fővárosról, 30 méteres felbontásban, minden alkalommal reggel fél tízkor.

Az eredmény megmutatja, mennyire nem mindegy, hogy valaki Budapest melyik részén tölti a forró nyári napokat.

A Karácsony Gergely egy Facebook-bejegyzésben magyarázta el, hogy vizsgálat során a műholdak termális szenzorainak adatait vetették össze a felszínborítási információkkal és nyolc HungaroMet-mérőállomás idősoraival. Fontos, hogy ezek nem a levegő hőmérsékletét mutatják: az aszfalt, a tetők, a parkok és más felszínek hőmérsékletét mérték. Éppen ez adja a városi hőterhelés egyik kulcsát.

A 32 vizsgált nyári nap közül 24-en, vagyis az esetek 75 százalékában kimutatható volt a pozitív hőszigethatás. Budapest felszíne ezeken a napokon 0,5-2,6 fokkal volt melegebb a fővárost körülvevő területeknél. A városon belül azonban ennél is nagyobb különbségek rajzolódtak ki.

A legalacsonyabb átlagos felszínhőmérsékletet a II. és XII. kerületben mérték, míg a legmagasabbat a VI. és VII. kerületben. A két véglet között 6,8 fokos különbség adódott, ugyanabban a városban és ugyanabban az időpontban. A természetes és mesterséges felszínek hatása különösen jól látszik: a Duna környezetében 6,6 fokos hűtőhatás jelentkezik, miközben a repülőtér mintegy 5 fokkal melegebbé teszi a környezetét.

Nem csak a hőség a probléma Budapesten

A klímaváltozás egyik legkézenfekvőbb válasza a légkondicionálás, csakhogy városi léptékben ez részben ördögi körhöz vezethet. A berendezések a beltérből kivont hőt végül a szabadba juttatják, egy amerikai modellezés szerint pedig az így keletkező hulladékhő bizonyos helyeken éjszaka több mint egy fokkal is növelheti a levegő átlaghőmérsékletét. Ez tovább erősíti a hőszigetet, és újabb hűtési igényt generál.