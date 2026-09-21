Ezt már Baka András se tudja követni: nagyon mást mond a Tisza-frakció a legfőbb ügyészről, mint Magyar Péter − megszólalt Bujdosó Andrea

Baka András, Magyarország köztársasági elnöke Szathmáry Zoltánt jelölte Magyarország legfőbb ügyészének, de úgy tűnik a lépés feszültséget gerjesztett a kormánypárt frakcióján belül. Míg Magyar Péter újságíróknak arról beszélt, hogy a jelenlegi információi alapján nem látják biztosítottnak a jelölt megválasztásához szükséges támogatást, addig Bujdosó Andrea jóval optimistábban fogalmazott.

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője / Fotó: Anadolu via AFP

Bujdosó Andrea szerint még nincs lefutva az ügy

A mai plenáris ülésen napirend előtti felszólalásában köztársasági elnök úr ismertette döntése hátterét − írta Bujdosó Andrea egy Facebook-bejegyzésben, majd hozzátette, hogy pártja tiszteletben tartja Baka András döntését, valamint jelölési jogkörét.

Ennek ellenére azt is hangsúlyozta, hogy

a Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.

Magyar Péter szinte tényként kezelte az elutasítást

A Tisza frakcióvezetőjével ellentétben Magyar Péter sokkal szkeptikusabb volt a jelölést illetően. Az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, de a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosnak a jelölt támogatása.

Nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni

– fogalmazott, majd hozzátette azt is, hogy nem látják esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció megválasztja majd.

A kormányfő közölte azt is, hogy tiszteletben tartják Baka András köztársasági elnök jelölési jogát. Az államfő hétfőn hivatalosan is az Országgyűlés elé terjesztette Szathmáry Zoltán jelölését, miután a Sándor-palota tájékoztatása szerint a lehetséges jelöltek széles körének áttekintése után őt találta a legalkalmasabbnak az ügyészi szervezet vezetésére. A döntést ezt követően a parlament hozza meg.

Kiéleződtek az ellentétek?

A jelölés a hétfői parlamenti ülés egyik fontos napirendi pontja volt. Baka András elszólalásában arról beszélt, hogy az ügyészség tekintélyének és közbizalmának helyreállítása fontos állami feladat. Az államfő szerint az ügyészség működésében komoly problémák alakultak ki, és szükségesnek nevezte a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közötti együttműködés rendezését.