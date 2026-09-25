Zelenszkij sikersztorinak szánta a C8-at, ami már a rajtnál megbicsaklott – Kijev nagyon is rá van utalva a többiekre, mégis sokszor rossz attitűddel közelít

Ukrajnában továbbra is jelen van a „mi vagyunk a nagyobbak, minket illik követni” attitűdje, és ez a Kárpátok 8 (C8) körüli diplomáciai zűrzavarban is szerepet játszhatott. Kijev regionális vezető szerepre törekszik, ám képességei ma jóval szerényebbek a vágyottnál. A magyar részvétel körüli diplomáciai feszültség okairól, Kijev regionális ambícióiról és a C8 jövőjéről a Világgazdaságnak Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa beszélt.

A C8 első, alapító csúcstalálkozóját szeptember 18–20. között az ukrajnai Bukovelben rendezték meg. / Fotó: AFP

Ezért nem lett alapító tag Magyarország a C8-ban

Már az indulásakor diplomáciai feszültségeket szült Ukrajna új regionális kezdeményezése, a Kárpátok 8. A C8 első, alapító csúcstalálkozóját szeptember 18–20. között az ukrajnai Bukovelben rendezték meg, a Kijev által életre hívott formátum pedig eredetileg nyolc ország együttműködését célozta a biztonság, a gazdaság, a beruházások és a határon átívelő kapcsolatok területén.

Üzenetértékű, hogy Magyarország csak ügyvivői szinten képviseltette magát a bukoveli találkozón, holott földrajzi helyzete, közlekedési és energetikai infrastruktúrája miatt kiemelt szereplője lehetne a C8-nak.

Demkó Attila szerint a magyar részvétel alacsonyabb szintjében a magyar–ukrán feszültségek mellett a C8 előkészítésének módja is szerepet játszhatott.

Felidézte, hogy júniusban egy előremutató megállapodás született a kárpátaljai magyar közösséget érintő jogsérelmek rendezéséről. Azóta történtek figyelemre méltó ukrán gesztusok, többek között

a málenkij robot áldozatainak ügyében,

és a kisebbségi jogok területén

is volt némi előrelépés, ám szerinte ez egyelőre kevés. A szükséges jogszabályokat december végéig kellene elfogadnia az ukrán parlamentnek, ami október 13-án ül újra össze, így az idő már meglehetősen rövid, különösen a komplex belpolitikai helyzet miatt. Ez Demkó szerint önmagában is feszültséget okozhat Budapest és Kijev között.

Kérdésesnek tartja azt is, mennyire, mikor és milyen szinten egyeztettek előzetesen a magyar féllel a C8-ról.

Az ukránok bizonyára keresték a magyar szerveket, ám a John Lukacs Intézet tudományos munkatársa szerint egy országot csak egyértelmű pozitív válasz birtokában lehet résztvevőként bejelenteni bármilyen együttműködésben. Ha ilyen válasz nem érkezett, Kijev hibázott Magyarország feltüntetésével.