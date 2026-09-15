Spanyolország nem tanult Ceutából: utat nyit újabb 200 ezer afrikai migránsnak az EU-ba és belerúg Marokkóba

Maguk a spanyolok is egyre értetlenebbek baloldali kormányuk bevándorlási politikáját illetően, de a sokkoló nyári ceutai események ellenére úgy tűnik, nincs megállás. Pedro Sánchez baloldali kormánya megint talált egy ürügyet bevándorlók tömeges befogadására, és a törvényhozás alsó háza már el is fogadta az erről szóló jogszabályt. Hatalmasat rúgva Marokkóba, amely a Földközi-tenger túloldalán fékem tarthatja a Spanyolországba tartó afrikai migránsok tömegeit – vagy nem.

A ceutai roham még friss emlék, és a spanyol szigeten maradt bevándorlók ezrei is emlékeztetnek rá – Marokkó azt állítja, visszafogadná őket is Fotó: AFP

Az elképesztő ceutai képsorok még élők lehetnek azt emlékeinkben: tízezrével özönlöttek át Marokkóból az illegális migránsok Spanyolországba július végén, zömüket visszatoloncolták, de ezrével maradtak a spanyol Ceután. Marokkó ezt követően megerősítette partjai őrizetét, de ki tudja, meddig áll ellent a nyomásnak.

Spanyolországban szélsebes népességcsere folyik, vissza már nem is fordíthatóan

Az események maradandó nyomokat hagyhattak a spanyolok fejében az egy év múlva esedékes választások előtt, növelve az esélyét, hogy megbukik az Európai Unió legmigránspártibb kormánya, és a helyét a jobboldal veszi át. A közvéleménykutatások szerint a bevándorlás az egyik legfontosabb problémává lépett elő a szavazók gondolkodásában az országban, ahol elképesztő sebsségű népességcsere zajlik:

2000-ben még csak 1,47 millió külföldön született élt náluk, a népesség 3,6 százaléka,

2026. július 1-jén azonban már pedig Magyarországnyi 10,3 milliónál tartottak, ami 20,7 százalékos arányt jelent.

Ez azt jelenti, hogy már minden ötödik spanyol nem spanyol, sőt: a bevándorlók újabb nemzedékeket nevelnek, miközben az eredeti spanyolok fogyatkoznak.

Sánchezék mégsem éreznek bajt. Sőt mi több: a spanyol parlament alsóháza a múlt héten jóváhagyott egy törvényt, amely állampolgárságot adna a Nyugat-Szaharában születettek tízezreinek. A döntő szenátusi szavazás időpontját még nem tűzték ki, de ha a felsőház is jóváhagyja a lépés, az újabb, immár legális bevándorlási hullámot indíthat el.

Feldühítve Marokkót, amely a terület gazdájának vallja magát, és jó részét ellenőrzi is.