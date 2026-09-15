Spanyolország nem tanult Ceutából: utat nyit újabb 200 ezer afrikai migránsnak az EU-ba és belerúg Marokkóba
Maguk a spanyolok is egyre értetlenebbek baloldali kormányuk bevándorlási politikáját illetően, de a sokkoló nyári ceutai események ellenére úgy tűnik, nincs megállás. Pedro Sánchez baloldali kormánya megint talált egy ürügyet bevándorlók tömeges befogadására, és a törvényhozás alsó háza már el is fogadta az erről szóló jogszabályt. Hatalmasat rúgva Marokkóba, amely a Földközi-tenger túloldalán fékem tarthatja a Spanyolországba tartó afrikai migránsok tömegeit – vagy nem.
Az elképesztő ceutai képsorok még élők lehetnek azt emlékeinkben: tízezrével özönlöttek át Marokkóból az illegális migránsok Spanyolországba július végén, zömüket visszatoloncolták, de ezrével maradtak a spanyol Ceután. Marokkó ezt követően megerősítette partjai őrizetét, de ki tudja, meddig áll ellent a nyomásnak.
Spanyolországban szélsebes népességcsere folyik, vissza már nem is fordíthatóan
Az események maradandó nyomokat hagyhattak a spanyolok fejében az egy év múlva esedékes választások előtt, növelve az esélyét, hogy megbukik az Európai Unió legmigránspártibb kormánya, és a helyét a jobboldal veszi át. A közvéleménykutatások szerint a bevándorlás az egyik legfontosabb problémává lépett elő a szavazók gondolkodásában az országban, ahol elképesztő sebsségű népességcsere zajlik:
- 2000-ben még csak 1,47 millió külföldön született élt náluk, a népesség 3,6 százaléka,
- 2026. július 1-jén azonban már pedig Magyarországnyi 10,3 milliónál tartottak, ami 20,7 százalékos arányt jelent.
Ez azt jelenti, hogy már minden ötödik spanyol nem spanyol, sőt: a bevándorlók újabb nemzedékeket nevelnek, miközben az eredeti spanyolok fogyatkoznak.
Sánchezék mégsem éreznek bajt. Sőt mi több: a spanyol parlament alsóháza a múlt héten jóváhagyott egy törvényt, amely állampolgárságot adna a Nyugat-Szaharában születettek tízezreinek. A döntő szenátusi szavazás időpontját még nem tűzték ki, de ha a felsőház is jóváhagyja a lépés, az újabb, immár legális bevándorlási hullámot indíthat el.
Feldühítve Marokkót, amely a terület gazdájának vallja magát, és jó részét ellenőrzi is.
A Polisario Front ugyanakkor az önálló Szaharai Arab Demokratikus Köztársaságot (SADR) képviseli, amelyet több ország elismer, és tagja az Afrikai Uniónak. Az ENSZ viszont Nyugat-Szaharát továbbra is önkormányzattal nem rendelkező területként tartja nyilván, vagyis a végleges jogállását nem tekinti rendezettnek.
A marokkóiak 2020-ban Rabatban ünnepeltek, miután az Egyesült Államok elfogadta Marokkó új hivatalos térképét, amelyen az Egyesült Királysággal körülbelül megegyező méretű, vitatott Nyugat-Szahara is az ország részeként szerepelt.
A spanyol törvényhozás most ebbe a Rabat számára rendkívül fájó konfliktusba tapicskolt bele.
Spanyolország a gyarmattartó múltjáért fizet, mint más európai országok is
Maga Spanyolország 2022-ben hatalmas külpolitikai fordulatot téve támogatni kezdte Marokkó autonómiatervét a nyugat-szaharai válság rendezésére (egyébként egy korábbi ceutai bevándorlási sokkot követően). Ez jelentősen javította Madrid viszonyát Rabattal. A most elfogadott törvényjavaslat nem szakít ezzel az állásponttal formálisan, de az üzenete mintha a hátraarc lenne.
Nyugat-Szahara 1977 szeptemberében lett független – Spanyolországtól. A törvényjavaslat a terület mintegy 200 ezer akkori lakójának kínál spanyol állampolgárságot, és a leszármazottaiknak, elítélve a gyarmattartó múltat. Ez tehát nem jelent azonnali befogadást, de ha a terület lakói spanyol állampolgárrá válnak, és megindulnak Spanyolország felé, nem lehet őket visszatartani.
A javaslatot a Sumar, Pedro Sánchez miniszterelnök kormánykoalíciójának radikális baloldali pártja terjesztette elő.
Spanyolországnak történelmi adóssága van a szaharávi néppel szemben
– nyilatkozta a brit Financial Timesnak a párt.
A konzervatív Néppárt tartózkodott a szavazáson. A párt közölte: támogatja a szaharáviak korábban elvesztett állampolgárságának visszaadását, de csak tartózkodási jogcímen keresztül, nem pedig honosítási rendelettel. A radikális jobboldali Vox ellene szavazott, azzal érvelve, hogy a spanyol állampolgárságot védeni kell.
Samir Bennis, az angol nyelvű Morocco World News társalapítója az X-en azt írta – idézi az FT –, hogy a törvény „súlyos sértést” jelentene Marokkó számára, és „válságot” robbanthatna ki. Szerinte a lépés spanyolországi bázist teremtene a szaharávi szeparatizmus számára.
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Egy év múlva tartanak választást a bevándorlás egyetlen megmaradt európai paradicsomában. A bevándorlók rohama Ceuta ellen akkor még biztosan élő emlék lesz a spanyolok fejében, akiket a kormányzó baloldal azzal altatott el, hogy a külföldiek beözönlése javítja az életüket. Ez az érvelés azonban egyre világosabban önmaga ellen fordul.