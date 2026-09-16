Deviza
EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF315,66 -0,32% GBP/HUF424,63 -0,47% CHF/HUF385,51 -0,31% PLN/HUF83,58 -0,7% RON/HUF69,2 -0,41% CZK/HUF14,98 -0,42% EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF315,66 -0,32% GBP/HUF424,63 -0,47% CHF/HUF385,51 -0,31% PLN/HUF83,58 -0,7% RON/HUF69,2 -0,41% CZK/HUF14,98 -0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 193,33 +0,44% MTELEKOM2 574 -0,08% MOL5 270 +1,9% OTP47 030 +0,19% RICHTER12 540 -0,96% OPUS282 -1,06% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS124 -1,21% WABERERS4 320 +0,46% BUMIX9 164,74 +0,07% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 211,73 -0,55% BUX154 193,33 +0,44% MTELEKOM2 574 -0,08% MOL5 270 +1,9% OTP47 030 +0,19% RICHTER12 540 -0,96% OPUS282 -1,06% ANY6 280 -1,11% AUTOWALLIS124 -1,21% WABERERS4 320 +0,46% BUMIX9 164,74 +0,07% CETOP5 010,56 -0,37% CETOP NTR3 211,73 -0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
chatbot
mesterséges intelligencia
terrorfenyegetés

Lekapcsoltak az FBI jelzése után egy 16 éves magyar fiút: a mesterséges intelligenciával beszélte meg, hogy támadásra készül – „nem lehet kegyelem!"

Terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt hallgattak ki egy 16 éves győri fiút. A gyanú szerint erőszakos terveit egy mesterséges intelligencián alapuló chatbottal osztotta meg.
VG
2026.09.16., 14:15
Fotó: Shutterstock

Szeptember közepén az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelzést küldött a Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályának (NNI TMO), miután egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat értesítette az amerikai hatóságot egy Magyarországhoz köthető felhasználó erőszakos fenyegetéseiről. A felhasználó a tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak – írja a Police.hu.

A tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak
A tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak/Fotó: RerF_Studio / Shutterstock

Chatbottal egyeztetett

Az FBI által továbbított információk szerint az amerikai cég egyik szolgáltatásának használója egy csevegőrobottal folytatott beszélgetésben terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett. A beszélgetések során csoportok és személyek elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba, és egy esetleges támadás előkészületeiről is egyeztetett. Többek között olyan kijelentések hangzottak el, mint hogy „nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, illetve hogy „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”. A felhasználó a tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak.

Az NNI nyomozói az elektronikus nyomok alapján rövid időn belül azonosították a felhasználót, akiről kiderült, hogy egy 16 éves győri fiú.

A fiatalkorút szeptember 15-én, győri otthonában fogták el. A rendőrök kutatást tartottak nála, és lefoglalták a mobiltelefonját, valamint a számítógépét. Az eszközökön található adatok forenzikus vizsgálata már megkezdődött.

A fiút előállítása után gyanúsítottként hallgatták ki terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt.

Ajánlott videók

Továbbiak
14 perc
logisztika

Dróncsapások tépázzák Oroszország leggazdagabb nőjének vagyonát: dollármilliárdokban mérhető a veszteség a Wildberries raktárai miatt

A Wildberries alapító-tulajdonosa, a leggazdagabb orosz nő, Tatyjana Kim platformja tavaly az orosz GDP 3 százalékának megfelelő forgalmat bonyolított le.
10 perc
Románia

Zsákolják a román állampapírokat: bóvli szintű hozamokat kínálnak a befektetési kategóriában – de óriási a kockázat

Románia a kormányválság során megúszta, hogy a nagy hitelmininősítők leminősítsék államadósságát.
3 perc
rászorulók

Tűzifa: hiába az áfacsökkentés, nem lesz elég az állami készlet mindenkinek – marad a magánerdészet, ahol még nőhet is a nettó ár

Az ősszel induló fakivágásból nem jutunk száraz fához.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu