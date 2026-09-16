Szeptember közepén az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) jelzést küldött a Nemzeti Nyomozó Iroda Transzatlanti Műveleti Osztályának (NNI TMO), miután egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat értesítette az amerikai hatóságot egy Magyarországhoz köthető felhasználó erőszakos fenyegetéseiről. A felhasználó a tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak – írja a Police.hu.

A tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak/Fotó: RerF_Studio / Shutterstock

Chatbottal egyeztetett

Az FBI által továbbított információk szerint az amerikai cég egyik szolgáltatásának használója egy csevegőrobottal folytatott beszélgetésben terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett. A beszélgetések során csoportok és személyek elleni erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba, és egy esetleges támadás előkészületeiről is egyeztetett. Többek között olyan kijelentések hangzottak el, mint hogy „nem lehet kegyelem, és képesnek kell lenned végigvinni, amit elterveztél”, illetve hogy „ez hamarosan tömeges atrocitás lesz”. A felhasználó a tervezett támadáshoz szóba jöhető fegyverekről is beszélt a chatbotnak.

Az NNI nyomozói az elektronikus nyomok alapján rövid időn belül azonosították a felhasználót, akiről kiderült, hogy egy 16 éves győri fiú.

A fiatalkorút szeptember 15-én, győri otthonában fogták el. A rendőrök kutatást tartottak nála, és lefoglalták a mobiltelefonját, valamint a számítógépét. Az eszközökön található adatok forenzikus vizsgálata már megkezdődött.

A fiút előállítása után gyanúsítottként hallgatták ki terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt.