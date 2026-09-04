Támadás érte a Coca-Cola ukrajnai üzemét – Zelenszkij szerint Putyinék pontosan tudták, hogy amerikai célpontra mérnek csapást

Orosz dróntámadás érte csütörtökön a Coca-Cola egyik üzemét Kijev közelében. A Brovari térségében található létesítmény megrongálódott és tűz ütött ki, személyi sérülésről ugyanakkor nem érkezett jelentés. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a Coca-Cola gyár elleni támadás üzenet volt az Egyesült Államoknak.

A Brovari közelében, az ukrán fővárostól keletre található Coca-Cola üzemet érte dróntámadás az éjjel. / Fotó: Reuters

Zelenszkij: a Coca-Cola akkora ellenség, hogy a Sahídjaikkal felgyújtották

Az ukrán államfő esti videóüzenetében beszélt az esetről, és erős iróniával kommentálta az amerikai üzem elleni csapást. „Ma az oroszok drónnal eltaláltak egy Coca-Cola-üzemet. A Coca-Cola akkora ellenség, hogy a Sahídjaikkal felgyújtották” – mondta Zelenszkij az iráni tervezésű drónokra utalva.

Az ukrán elnök szerint Moszkva pontosan tudhatta, milyen létesítményt támad.

Ez egyértelmű orosz jelzés Amerikának. Az oroszok tisztában lehettek azzal, hogy ez egy amerikai létesítmény

– fogalmazott.

A Reuters helyszíni felvételein tűzoltók érkezése látható, az üzemből és a környező mezők fölött pedig sűrű füst emelkedett. A támadás Brovari közelében, az ukrán fővárostól keletre történt. Az ukrajnai Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke, Andy Hunder azt közölte, hogy az üzem dolgozói közül senki sem sérült meg.

Tájékoztatása szerint a vállalat az illetékes hatóságokkal együttműködve méri fel a támadás következményeit. Hunder hozzátette, hogy a dolgozók biztonsága és jólléte továbbra is elsődleges szempont.

A Coca-Cola Company szóvivője a CBC News megkeresésére pontosította a létesítmény tulajdonosi hátterét is. Az ukrajnai üzem a Coca-Cola HBC tulajdonában van, amely független palackozóként működik.

Oroszország 2022 februárjában indította meg Ukrajna elleni teljes körű invázióját. Azóta az ukrán városokat és ipari létesítményeket rendszeresen érik rakéta- és dróntámadások.