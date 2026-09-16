Itt az új terv: Magyarországra is küldhetnek külföldi katonákat a NATO keleti szárnyának védelme érdekében – erre készül a kormány a régiós országban

Csehország jelentősen csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai kiképzési lehetőséget: a jelenlegi 800-ról 100-ra mérsékelnék az egyszerre az országban tartózkodó ukrán katonák felső létszámát. A döntés része annak a kétéves katonai mandátumnak, amely a NATO keleti szárnyának védelmére fordítható cseh erőket is 2000-ről 1600 főre csökkenti.

Új plafont húz Csehország az ukrán katonák kiképzésénél, a korábbi 800 fős keret helyett legfeljebb 100-an lehetnek egyszerre az országban / Fotó: Hans Lucas via AFP

Prága jelentősen átszabja a következő két évre vonatkozó külföldi katonai szerepvállalását. A parlament alsóházának védelmi bizottsága támogatta azt a mandátumot, amely szerint a NATO keleti szárnyának megerősítésére a jelenlegi 2000 helyett legfeljebb 1600 cseh katonát lehetne biztosítani. A legnagyobb változás azonban az Ukrajnának nyújtott kiképzési lehetőségnél látszik: az egyszerre Csehországban tartózkodó ukrán katonák maximális létszámát 800-ról mindössze 100-ra csökkentenék.

Csehország így is kitart Ukrajna mellett

A változás első látásra komoly visszalépésnek tűnik, a cseh védelmi minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy a létszámcsökkentés Kijev igényeihez igazodik. A tárca szerint Ukrajna módosította a kiképzési turnusok számát és gyakoriságát, ezért nincs szükség a korábbi, 800 fős felső határ fenntartására. A jelenlegi mandátum egyébként 2026 végén jár le, az új szabályozás 2027-től 2028 végéig lenne érvényben.

A cseh katonai segítség ugyanakkor nem tűnik el. Sőt, bizonyos területeken nő a vállalt kapacitás. A Csehországon kívül, az Európai Unión kívüli országokban ukrán katonákat kiképző cseh állomány felső létszáma 40-ről 60 főre emelkedik.

Csehország továbbra is részt vesz az Európai Unió EUMAM Ukrajna missziójában is, amelynek egyik eleme az ukrán katonák csehországi felkészítése.

A NATO keleti szárnyán szintén érdekes kép rajzolódik ki. A cseh hadsereg jelenleg Lengyelországban, Szlovákiában, Litvániában és Lettországban teljesít szolgálatot, a tényleges létszám azonban jóval a korábbi 2000 fős felső határ alatt van. A cseh védelmi tárca szerint az új, 1600 fős plafon így továbbra is elegendő tartalékot biztosít, miközben az új mandátum már azt is lehetővé tenné, hogy szükség esetén Észtországba, Magyarországra, Romániába, Bulgáriába vagy Finnországba küldjenek cseh katonákat.