Deviza
EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF316,36 -0,09% GBP/HUF424,81 -0,42% CHF/HUF385,65 -0,27% PLN/HUF83,62 -0,66% RON/HUF69,23 -0,37% CZK/HUF14,98 -0,39% EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF316,36 -0,09% GBP/HUF424,81 -0,42% CHF/HUF385,65 -0,27% PLN/HUF83,62 -0,66% RON/HUF69,23 -0,37% CZK/HUF14,98 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 181,95 +0,43% MTELEKOM2 580 +0,16% MOL5 240 +1,35% OTP47 130 +0,4% RICHTER12 600 -0,47% OPUS285 0% ANY6 280 -1,1% AUTOWALLIS124 -1,2% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 156,53 -0,02% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 213,89 -0,49% BUX154 181,95 +0,43% MTELEKOM2 580 +0,16% MOL5 240 +1,35% OTP47 130 +0,4% RICHTER12 600 -0,47% OPUS285 0% ANY6 280 -1,1% AUTOWALLIS124 -1,2% WABERERS4 320 +0,47% BUMIX9 156,53 -0,02% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 213,89 -0,49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katonai kiképzés
Csehország
ukrán hadsereg
NATO

Itt az új terv: Magyarországra is küldhetnek külföldi katonákat a NATO keleti szárnyának védelme érdekében – erre készül a kormány a régiós országban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Prága radikálisan visszavágja az Ukrajnának biztosított egyik fontos katonai támogatási formát: 800 helyett legfeljebb 100 ukrán katona lehet egyszerre kiképzésen Csehországban. A cseh parlament illetékes bizottsága közben olyan új mandátumot támogatott, amely a NATO keleti szárnyán bevethető cseh katonák maximális számát is csökkenti.
VG
2026.09.16, 19:40

Csehország jelentősen csökkenti az Ukrajnának nyújtott katonai kiképzési lehetőséget: a jelenlegi 800-ról 100-ra mérsékelnék az egyszerre az országban tartózkodó ukrán katonák felső létszámát. A döntés része annak a kétéves katonai mandátumnak, amely a NATO keleti szárnyának védelmére fordítható cseh erőket is 2000-ről 1600 főre csökkenti.

NATO, katonák cseh
Új plafont húz Csehország az ukrán katonák kiképzésénél, a korábbi 800 fős keret helyett legfeljebb 100-an lehetnek egyszerre az országban / Fotó: Hans Lucas via AFP

Prága jelentősen átszabja a következő két évre vonatkozó külföldi katonai szerepvállalását. A parlament alsóházának védelmi bizottsága támogatta azt a mandátumot, amely szerint a NATO keleti szárnyának megerősítésére a jelenlegi 2000 helyett legfeljebb 1600 cseh katonát lehetne biztosítani. A legnagyobb változás azonban az Ukrajnának nyújtott kiképzési lehetőségnél látszik: az egyszerre Csehországban tartózkodó ukrán katonák maximális létszámát 800-ról mindössze 100-ra csökkentenék.

Csehország így is kitart Ukrajna mellett

A változás első látásra komoly visszalépésnek tűnik, a cseh védelmi minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy a létszámcsökkentés Kijev igényeihez igazodik. A tárca szerint Ukrajna módosította a kiképzési turnusok számát és gyakoriságát, ezért nincs szükség a korábbi, 800 fős felső határ fenntartására. A jelenlegi mandátum egyébként 2026 végén jár le, az új szabályozás 2027-től 2028 végéig lenne érvényben.

A cseh katonai segítség ugyanakkor nem tűnik el. Sőt, bizonyos területeken nő a vállalt kapacitás. A Csehországon kívül, az Európai Unión kívüli országokban ukrán katonákat kiképző cseh állomány felső létszáma 40-ről 60 főre emelkedik. 

Csehország továbbra is részt vesz az Európai Unió EUMAM Ukrajna missziójában is, amelynek egyik eleme az ukrán katonák csehországi felkészítése.

A NATO keleti szárnyán szintén érdekes kép rajzolódik ki. A cseh hadsereg jelenleg Lengyelországban, Szlovákiában, Litvániában és Lettországban teljesít szolgálatot, a tényleges létszám azonban jóval a korábbi 2000 fős felső határ alatt van. A cseh védelmi tárca szerint az új, 1600 fős plafon így továbbra is elegendő tartalékot biztosít, miközben az új mandátum már azt is lehetővé tenné, hogy szükség esetén Észtországba, Magyarországra, Romániába, Bulgáriába vagy Finnországba küldjenek cseh katonákat.

A változások között van egy másik, Ukrajnát érintő emelés is: a kijevi cseh diplomáciai képviselet védelmét legfeljebb 20 helyett 30 cseh katona biztosíthatja. Jaromír Zůna védelmi miniszter közleménye szerint a keleti szárny megerősítése továbbra is prioritás, a módosított kereteket pedig a tényleges szükségletekhez és a tervezett váltásokhoz igazították.

Orosz válasz: ez sokkal durvább lehet, mint gondoltuk, célpont a magyar határ? Figyelmeztetett a polgármester – "Mostantól gyakrabban érhetik csapások Nyugat-Ukrajnát"

Az orosz támadások súlypontja részben Ukrajna nyugati része felé tolódhat, ami Magyarország közvetlen szomszédságában is új biztonsági kockázatot teremthet. A fenyegetett célpontok között egy magyar határhoz közeli kárpátaljai átkelőt is megneveztek.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13337 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu