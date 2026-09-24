Most fog teljesen kiakadni Von der Leyen és Zelenszkij: Trump simán meghívta a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20-as csúcsra Putyint – "Reméljük, elfogadja"
Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint a decemberben Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóra. Ha az orosz elnök elfogadja a meghívást, ez lehet az első olyan jelentős nemzetközi csúcstalálkozó a 2022-ben indított ukrajnai invázió óta, amelyen személyesen is részt vesz – írja a The Guardian.
A csúcstalálkozóra való invitálás jelentős fordulatot jelez
A meghívást Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be New Yorkban, az ENSZ tanácskozásának margóján tartott sajtótájékoztatón. A lépés jelentős fordulatot jelez a Trump-adminisztráció Oroszországgal kapcsolatos politikájában, és a jelek szerint az ország nemzetközi elszigetelésére irányuló korábbi törekvésektől való eltávolodást mutatja.
„Meghívtuk Putyin elnököt a G20-ba” – mondta Rubio a televízióban közvetített sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. „Úgy gondoljuk, ez lehetőséget ad számára, hogy ne csak Trumppal, hanem a világ más vezetőivel is kapcsolatba lépjen. Reméljük, elfogadja a meghívást.”
A Kreml egyelőre nem reagált nyilvánosan a meghívásra. A lépés várhatóan aggodalmat kelt Ukrajnában és több európai országban is. Az európai vezetők az elmúlt időszakban többször vádolták Oroszországot azzal, hogy hibrid támadásokkal próbálja megzavarni a logisztikai rendszereket, illetve politikai bizonytalanságot kelteni Ukrajna szövetségesei körében.
Oroszország továbbra is a G20 tagja, Putyin azonban 2019 óta nem vett részt személyesen a szervezet csúcstalálkozóin. 2023-ban egy alkalommal videókapcsolaton keresztül csatlakozott. A decemberi találkozót a Trump National Doral golfklubban rendezik Miamiban.
Rubio azzal indokolta a meghívást, hogy Trump kész „gyakorlatilag bárkivel” találkozni, és szerinte a problémák megoldásához azokkal is tárgyalni kell, akikkel az ember nem ért egyet. A külügyminiszter szerint Trump továbbra is nyitott egy négyszemközti Putyin-találkozóra is más fórumokon, amennyiben „van értelme és célja a találkozónak”.
A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő fórum, amelynek tagja többek között:
- az Európai Unió,
- Kína,
- India,
- az Egyesült Államok
- és az Egyesült Királyság.
Az európai tisztviselőket már korábban is felháborította, hogy augusztusban meghívták Anton Sziluanov orosz pénzügyminisztert a G20 vezető gazdasági tisztviselőinek találkozójára. Az európai delegációk ezt követően megtagadták, hogy közös fotón szerepeljenek vele.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hónap elején jelezte, hogy kész lenne elutazni a csúcstalálkozóra, és Putyinnal is találkozna, ha az orosz elnök jelen lenne.
„Ott kell lennünk. Találkoznunk kell, beszélnünk kell, és döntéseket kell hoznunk” – mondta a Deutsche Welle német műsorszolgáltatónak. „Nem a szavakról van szó. Hogy én mit mondok neki, vagy ő mit mond nekem, az nem számít. Nem számít. Az eredmények számítanak. Ennyi.”
Zelenszkij szerdán az ENSZ előtt is felszólalt, és arra kérte a világ vezetőit, hogy továbbra is szorítsák vissza Oroszország bevételeit, és akadályozzák a háborús erőfeszítéseit.
„Az ukránok tisztában vannak vele, hogy ez a tél nagyon nehéz lehet számunkra” – mondta Zelenszkij. „Erre válaszul nem lesz más választásunk, mint hogy Oroszország számára is fájdalmassá tegyük.”
Az ukrán elnök arra is figyelmeztetett, hogy a háború Ukrajnán túlra is átterjedhet, ha Putyint nem állítják meg.
Rubio szerdán arra is utalt, hogy Lavrovval tárgyalt az Európában végrehajtott, úgynevezett hibrid támadásokkal kapcsolatos vádakról. Mint mondta, a háború egyik veszélye, hogy „áttételesen továbbterjedhet, és más helyekre is átterjedhet”.
Drágul az üzemanyag, Trump felszólította Zelenszkijt
Trump jelenleg egy Oroszország és Ukrajna közötti részleges tűzszünetről próbál tárgyalni. Ennek része lehetne az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítása is, hogy enyhítsék a globális energiaárakra nehezedő nyomást.
Trump különösen Zelenszkijt szólította fel arra, hogy állítsa le az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat, mert ezzel csökkenteni lehetne a dízel üzemanyag árát. Az Egyesült Államokban az üzemanyag ára az elmúlt évhez képest csaknem a duplájára emelkedett, miközben közelednek a kongresszusi félidős választások.
Trump és Zelenszkij kedden az ENSZ közgyűlésének margóján személyesen is találkozott, ami ritka alkalmat jelentett arra, hogy közvetlenül egyeztessenek a háború lezárásának lehetőségeiről. Zelenszkij egy Trump és Putyin részvételével zajló háromoldalú találkozót szorgalmazott, a Kreml azonban korábban rendre elutasította az ukrán elnökkel való közvetlen egyeztetésre irányuló kezdeményezéseket.
„Trump elnökkel és a csapatainkkal arról beszéltünk, hogyan lehet véget vetni a háborúnak. Ez a prioritás. Mi készen állunk. Nem vagyok biztos benne, hogy Oroszország ma készen áll, de mindenesetre beszéltünk egy energetikai tűzszünet lehetőségéről”
– mondta Zelenszkij kedden.
Továbbra is drónokkal és rakétákkal támad Oroszország
A tűzszüneti erőfeszítések ellenére Oroszország továbbra is drónokkal és rakétákkal támadja Kijevet és más jelentős ukrán városokat. Ukrajna a hétvégén egy jelentős orosz olajfinomítót is eltalált Moszkva környékén, az eddigi legnagyobb, Oroszország fővárosa ellen végrehajtott támadásában.
Az elmúlt két napban Kijevet különösen hevesen támadták sugárhajtású Sahed drónokkal, amelyek gyorsabbak és nehezebben elfoghatók korábbi változataiknál. Ahogy augusztus közepe óta már többször, a dróntámadások ezúttal sem csak éjszaka, hanem nappal is zajlottak, megzavarva a mindennapi életet, az iskolák és az óvodák működését.
Szerda reggel maró, égett szag lengte be a városközpontot több robbanást követően, miközben a tiszta őszi eget fekete füstoszlopok borították be.
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko szerint egy benzinkút, több raktár, egy üzleti központ és egy közlekedési infrastruktúrához tartozó épület is találatot kapott. Délelőttre egy halottról és nyolc sérültről érkezett jelentés. A főváros központi pályaudvara közelében is robbanásokat lehetett látni.
Az amerikai kongresszus a múlt héten átfogó szankciós törvényt fogadott el Oroszországgal szemben. A jogszabály arra is felhatalmazná Trumpot, hogy akár 100 százalékos vámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira, köztük Kínára és Indiára.
A törvényjavaslatot a demokraták többsége ellenezte, mondván, túl nagy hatalmat ad Trump kezébe a vámok kivetésére, és azok akár az Egyesült Államok szövetségeseivel szemben is alkalmazhatók lennének.
Az amerikai képviselőház külügyi bizottsága az eseményekre reagálva az X-en azt írta: „Trump öt napja írta alá az Oroszországgal szembeni szankciós törvényt. Rubio ma egyértelművé tette, hogy az adminisztráció nem kívánja elszigetelni Oroszországot az Ukrajna elleni agressziós háborúja miatt.”