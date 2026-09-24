Most fog teljesen kiakadni Von der Leyen és Zelenszkij: Trump simán meghívta a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20-as csúcsra Putyint – "Reméljük, elfogadja"

Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint a decemberben Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóra. Ha az orosz elnök elfogadja a meghívást, ez lehet az első olyan jelentős nemzetközi csúcstalálkozó a 2022-ben indított ukrajnai invázió óta, amelyen személyesen is részt vesz – írja a The Guardian.

Az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint a decemberben Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóra/Fotó: Below the Sky / Shutterstock

A csúcstalálkozóra való invitálás jelentős fordulatot jelez

A meghívást Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be New Yorkban, az ENSZ tanácskozásának margóján tartott sajtótájékoztatón. A lépés jelentős fordulatot jelez a Trump-adminisztráció Oroszországgal kapcsolatos politikájában, és a jelek szerint az ország nemzetközi elszigetelésére irányuló korábbi törekvésektől való eltávolodást mutatja.

„Meghívtuk Putyin elnököt a G20-ba” – mondta Rubio a televízióban közvetített sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. „Úgy gondoljuk, ez lehetőséget ad számára, hogy ne csak Trumppal, hanem a világ más vezetőivel is kapcsolatba lépjen. Reméljük, elfogadja a meghívást.”

A Kreml egyelőre nem reagált nyilvánosan a meghívásra. A lépés várhatóan aggodalmat kelt Ukrajnában és több európai országban is. Az európai vezetők az elmúlt időszakban többször vádolták Oroszországot azzal, hogy hibrid támadásokkal próbálja megzavarni a logisztikai rendszereket, illetve politikai bizonytalanságot kelteni Ukrajna szövetségesei körében.

Oroszország továbbra is a G20 tagja, Putyin azonban 2019 óta nem vett részt személyesen a szervezet csúcstalálkozóin. 2023-ban egy alkalommal videókapcsolaton keresztül csatlakozott. A decemberi találkozót a Trump National Doral golfklubban rendezik Miamiban.

Rubio azzal indokolta a meghívást, hogy Trump kész „gyakorlatilag bárkivel” találkozni, és szerinte a problémák megoldásához azokkal is tárgyalni kell, akikkel az ember nem ért egyet. A külügyminiszter szerint Trump továbbra is nyitott egy négyszemközti Putyin-találkozóra is más fórumokon, amennyiben „van értelme és célja a találkozónak”.

A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő fórum, amelynek tagja többek között:

az Európai Unió,

Kína,

India,

az Egyesült Államok

és az Egyesült Királyság.

Az európai tisztviselőket már korábban is felháborította, hogy augusztusban meghívták Anton Sziluanov orosz pénzügyminisztert a G20 vezető gazdasági tisztviselőinek találkozójára. Az európai delegációk ezt követően megtagadták, hogy közös fotón szerepeljenek vele.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hónap elején jelezte, hogy kész lenne elutazni a csúcstalálkozóra, és Putyinnal is találkozna, ha az orosz elnök jelen lenne.

„Ott kell lennünk. Találkoznunk kell, beszélnünk kell, és döntéseket kell hoznunk” – mondta a Deutsche Welle német műsorszolgáltatónak. „Nem a szavakról van szó. Hogy én mit mondok neki, vagy ő mit mond nekem, az nem számít. Nem számít. Az eredmények számítanak. Ennyi.”