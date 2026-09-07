Olyan akkugyárba szállt bele a tiszás képviselő, ami nem is működik: részletes választ kapott a CATL-től és a vízügytől, ez nagyon mellé ment – „hagyjanak minket dolgozni!"
A Debreceni Vízmű szerint nem vízpazarlás, hanem kötelező és ellenőrzött hálózatmosatás miatt folyik jelentős mennyiségű víz a Déli Gazdasági Övezet területén. A vízmű határozottan visszautasítja a politikai támadásokat, miközben a CATL közölte: az érintett vezeték önkormányzati tulajdonban van, és a gyár még el sem kezdte működését – írta a haon.hu.
Újabb vita robbant ki a CATL debreceni beruházása körül, miután Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy július vége óta folyamatosan folyik a víz a Déli Ipari Parknál. A politikus szerint a jelenség napi szinten egy Balmazújváros méretű település vízigényének megfelelő mennyiséget is jelenthet, és azt kifogásolta, hogy a víz kivezető csöveken keresztül a környező területre távozik.
A Debreceni Vízmű azonban határozottan visszautasítja, hogy mindez értelmetlen vízpazarlás lenne. A társaság közölte:
hálózatmosatás zajlik, amely a vízminőség fenntartásához szükséges, szabályos üzemeltetői feladat.
A közel ezer kilométeres debreceni vízhálózaton az ilyen beavatkozást évente legalább kétszer, szükség esetén pedig ennél gyakrabban is el kell végezni.
A Vízmű szerint a mosatás során felhasznált vízmennyiséget mérik, mivel az a szabályozó hatóság által elismert üzemeltetési költség. A társaság külön kiemelte: „pontosan tudjuk, mit csinálunk”, a város vízellátása pedig ettől függetlenül biztosított.
A magyarázat szerint a beavatkozás elmaradása sem lenne következmények nélküli. A vízmű szerint megfelelő öblítés nélkül olyan baktériumok szaporodhatnának el az érintett vezetékekben, amelyek már egészségügyi kockázatot jelentenének.
Politikai csetepaté lett a debreceni vízgazdálkodásból
A társaság azt is sérelmezi, hogy szakmai kérdésből politikai ügy lett. Mint közölték, Tompa Enikő több alkalommal is egyeztetett velük, kérdéseire pedig írásban és személyesen is részletes választ kapott. A Vízmű arra kéri a politikusokat, hogy ne használják a társaság szakmai működését politikai játszótérként.
A CATL Debrecen szintén közleményben tisztázta a helyzetet. A vállalat szerint az érintett vezetékrendszer nem a CATL tulajdona, hanem önkormányzati tulajdonban van, a beavatkozást pedig a Debreceni Vízmű végzi a pangó víz megakadályozása és a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében.
A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy a debreceni akkumulátorgyár még nem kezdte meg működését, ezért jelenleg minimális mennyiségű vizet használ.
A vállalat szerint a hamarosan épülő új cellagyárhoz olyan technológiát fejlesztett ki, amely akár 50 százalékkal kevesebb vizet igényelhet.
Az ügy azért is kapott kiemelt figyelmet, mert a CATL beruházása már korábban is politikai támadások kereszttüzébe került. A Tisza korábban a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezést is bírálta, miközben a kormányhivatal kiadta a szükséges engedélyt.
Színjáték: miközben a kormánypárt képviselői folyamatosan támadják a kínai akkugyárat, a Tisza-kormány hivatala simán kiadta a CATL engedélyét
Éles politikai támadásokkal igyekszik távolságot tartani a debreceni CATL-beruházástól a Tisza Párt két helyi képviselője, miközben a párt kormányzása alatt működő kormányhivatal megadta a cellagyár első ütemének használatbavételi engedélyét. A hatóság a CATL egyes üzemrészeiben valóban megtiltotta a munkavégzést, ez azonban nem jelentette a beruházás leállítását.