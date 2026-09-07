Olyan akkugyárba szállt bele a tiszás képviselő, ami nem is működik: részletes választ kapott a CATL-től és a vízügytől, ez nagyon mellé ment – „hagyjanak minket dolgozni!"

A Debreceni Vízmű szerint nem vízpazarlás, hanem kötelező és ellenőrzött hálózatmosatás miatt folyik jelentős mennyiségű víz a Déli Gazdasági Övezet területén. A vízmű határozottan visszautasítja a politikai támadásokat, miközben a CATL közölte: az érintett vezeték önkormányzati tulajdonban van, és a gyár még el sem kezdte működését – írta a haon.hu.

A pusztába folyó víz látványa újabb támadási felületet adott a CATL debreceni beruházásának ellenzőinek, ám a Debreceni Vízmű szerint szakmai ok áll a háttérben / Fotó: Joó István Facebook-oldala

Újabb vita robbant ki a CATL debreceni beruházása körül, miután Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy július vége óta folyamatosan folyik a víz a Déli Ipari Parknál. A politikus szerint a jelenség napi szinten egy Balmazújváros méretű település vízigényének megfelelő mennyiséget is jelenthet, és azt kifogásolta, hogy a víz kivezető csöveken keresztül a környező területre távozik.

A Debreceni Vízmű azonban határozottan visszautasítja, hogy mindez értelmetlen vízpazarlás lenne. A társaság közölte:

hálózatmosatás zajlik, amely a vízminőség fenntartásához szükséges, szabályos üzemeltetői feladat.

A közel ezer kilométeres debreceni vízhálózaton az ilyen beavatkozást évente legalább kétszer, szükség esetén pedig ennél gyakrabban is el kell végezni.

A Vízmű szerint a mosatás során felhasznált vízmennyiséget mérik, mivel az a szabályozó hatóság által elismert üzemeltetési költség. A társaság külön kiemelte: „pontosan tudjuk, mit csinálunk”, a város vízellátása pedig ettől függetlenül biztosított.

A magyarázat szerint a beavatkozás elmaradása sem lenne következmények nélküli. A vízmű szerint megfelelő öblítés nélkül olyan baktériumok szaporodhatnának el az érintett vezetékekben, amelyek már egészségügyi kockázatot jelentenének.

Politikai csetepaté lett a debreceni vízgazdálkodásból

A társaság azt is sérelmezi, hogy szakmai kérdésből politikai ügy lett. Mint közölték, Tompa Enikő több alkalommal is egyeztetett velük, kérdéseire pedig írásban és személyesen is részletes választ kapott. A Vízmű arra kéri a politikusokat, hogy ne használják a társaság szakmai működését politikai játszótérként.

A CATL Debrecen szintén közleményben tisztázta a helyzetet. A vállalat szerint az érintett vezetékrendszer nem a CATL tulajdona, hanem önkormányzati tulajdonban van, a beavatkozást pedig a Debreceni Vízmű végzi a pangó víz megakadályozása és a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében.