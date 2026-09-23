Magyar Kutatók kapják a kristálytan Nobel-díját: óriási kitüntetésben részesülnek a HUN-REN fizikusai

Történelmi elismerést kapott három magyar fizikus: Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula nyerte el a Gregori Aminoff-díjat, miközben a Tisza-kormány éppen a HUN-REN teljes átalakítására készül. A „kristálytan Nobel-díjaként” is emlegetett elismerést egy olyan új módszerért kapták, amellyel egyetlen, mindössze 25 femtoszekundumos röntgenimpulzussal meghatározható egy anyag háromdimenziós kristályszerkezete - közölte a Magyar Tudományos Akadémia.

Nem mindennapi időzítésben érkezett a svéd tudományos elismerés: három HUN-REN-kutató kapta a Gregori Aminoff-díjat / Fotó: Fotó: DKP Visual Kft. / HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

Különös időzítésben érkezett a magyar tudomány egyik fontos nemzetközi sikere: miközben a Tisza-kormány teljesen átszabná a HUN-REN kutatóhálózatát, három, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontjához kötődő magyar fizikus történelmi elismerést kapott.

Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula nyerte el a 2027-es Gregori Aminoff-díjat a kristálytan területén elért eredményeiért.

A díjat 1979 óta ítéli oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a krisztallográfia területén elért kiemelkedő eredményekért. A nemzetközi szakmában a kristálytan egyik legrangosabb elismeréseként tartják számon, amelyet a fizikai és kémiai Nobel-díjat is odaítélő akadémia gondoz. Magyar kutatók most először kapták meg az elismerést. A díjat a közbeszédben a „kristálytan Nobel-díjaként” is emlegetik.

A három kutatót egy új szerkezetmeghatározó módszer kidolgozásáért díjazták. A Kossel-krisztallográfia szabadelektron-lézerből származó röntgenimpulzust használ, és a Kossel-vonalak alapján képes atomi szinten, három dimenzióban feltárni egy kristály szerkezetét. A korábbi eljárásokhoz több, különböző szögből végzett mérésre volt szükség, az új módszer azonban egyetlen rendkívül rövid impulzussal is működik.

A díjazott eljárás különlegessége a sebessége: egyetlen, mindössze 25 femtoszekundumos impulzus elegendő lehet egy anyag háromdimenziós kristályszerkezetének meghatározásához. Ez a másodperc 40 billiomod része, vagyis olyan rövid időtartamról van szó, amely új lehetőségeket nyithat az anyagok rendkívül gyors szerkezeti változásainak vizsgálatában is. A kutatók így azt is tanulmányozhatják, mi történik egy anyaggal például halmazállapot-változás közben.