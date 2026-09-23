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tudomány
HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
kristály
Nobel-díj

Magyar Kutatók kapják a kristálytan Nobel-díját: óriási kitüntetésben részesülnek a HUN-REN fizikusai

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Három magyar fizikus nevétől lett hangos a nemzetközi tudományos világ, miközben Magyarországon a HUN-REN jövőjéről zajlik az egyik legnagyobb átalakítás. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula olyan új szerkezetmeghatározó módszert dolgozott ki, amelyért a svéd akadémia a Gregori Aminoff-díjjal tüntette ki őket.
VG
2026.09.23, 20:16

Történelmi elismerést kapott három magyar fizikus: Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula nyerte el a Gregori Aminoff-díjat, miközben a Tisza-kormány éppen a HUN-REN teljes átalakítására készül. A „kristálytan Nobel-díjaként” is emlegetett elismerést egy olyan új módszerért kapták, amellyel egyetlen, mindössze 25 femtoszekundumos röntgenimpulzussal meghatározható egy anyag háromdimenziós kristályszerkezete - közölte a Magyar Tudományos Akadémia.

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Nem mindennapi időzítésben érkezett a svéd tudományos elismerés: három HUN-REN-kutató kapta a Gregori Aminoff-díjat / Fotó: Fotó: DKP Visual Kft. /  HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat / Facebook

Különös időzítésben érkezett a magyar tudomány egyik fontos nemzetközi sikere: miközben a Tisza-kormány teljesen átszabná a HUN-REN kutatóhálózatát, három, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpontjához kötődő magyar fizikus történelmi elismerést kapott. 

Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula nyerte el a 2027-es Gregori Aminoff-díjat a kristálytan területén elért eredményeiért.

A díjat 1979 óta ítéli oda a Svéd Királyi Tudományos Akadémia a krisztallográfia területén elért kiemelkedő eredményekért. A nemzetközi szakmában a kristálytan egyik legrangosabb elismeréseként tartják számon, amelyet a fizikai és kémiai Nobel-díjat is odaítélő akadémia gondoz. Magyar kutatók most először kapták meg az elismerést. A díjat a közbeszédben a „kristálytan Nobel-díjaként” is emlegetik.

A három kutatót egy új szerkezetmeghatározó módszer kidolgozásáért díjazták. A Kossel-krisztallográfia szabadelektron-lézerből származó röntgenimpulzust használ, és a Kossel-vonalak alapján képes atomi szinten, három dimenzióban feltárni egy kristály szerkezetét. A korábbi eljárásokhoz több, különböző szögből végzett mérésre volt szükség, az új módszer azonban egyetlen rendkívül rövid impulzussal is működik.

A díjazott eljárás különlegessége a sebessége: egyetlen, mindössze 25 femtoszekundumos impulzus elegendő lehet egy anyag háromdimenziós kristályszerkezetének meghatározásához. Ez a másodperc 40 billiomod része, vagyis olyan rövid időtartamról van szó, amely új lehetőségeket nyithat az anyagok rendkívül gyors szerkezeti változásainak vizsgálatában is. A kutatók így azt is tanulmányozhatják, mi történik egy anyaggal például halmazállapot-változás közben.

Egyszerre díjazzák és verik szét a magyar kutatóhálózatot

A történelmi díj különös hátteret kap attól, hogy a magyar kormány közben a HUN-REN teljes átalakítását tervezi. A Tudományos és Technológiai Minisztérium augusztusi stratégiai terve szerint a kutatóhálózat visszakerülne a Magyar Tudományos Akadémia alá, ősszel pedig a HUN-REN teljes vezetését leváltanák, és új elnöki, illetve irányító struktúrát hoznának létre. A kormány ezzel párhuzamosan új Alkalmazott Kutatási Hálózat létrehozását is tervezi.

Vagyis miközben a rendszer szerkezete éppen alapjaiban változik, a HUN-REN egyik kutatóközpontjának három tudósa a nemzetközi tudományos élet egyik rangos svéd elismerését hozta el Magyarországnak. A 180 ezer svéd koronával járó díjat 2027 tavaszán adják át Stockholmban.

Eldőlt, kivégzi a Tisza-kormány Palkovics nagy átalakítását: vége a HUN-REN-nek, visszakerül az MTA-hoz a kutatóhálózat

A magyar tudomány- és innovációs rendszer átfogó átalakítását tervezi a kormány. Növelnék a kutatásfinanszírozást, az MTA alá szerveznék vissza a HUN-REN-t, új alkalmazott kutatási hálózatot hoznának létre, és újra bekapcsolnák a magyar kutatókat az uniós Horizont programba és az Európai Kutatási Tanács munkájába. A Tudományos és Technológiai Minisztérium szerint az elmúlt években számos területen „bombákat” örököltek, ezért a teljes rendszert át kell alakítani, új stratégiai javaslatok születtek.

 

Nobel-díj

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