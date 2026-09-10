Magyar Péter már tudja, mi lesz Oroszország büntetése Magyarországnak a diplomaták kitiltása miatt: most már csak Putyinék hivatalos bejelentésére vár a Tisza-kormány
Magyar Péter a V4-együttműködés gazdasági és kereskedelmi sikermutatóiról szólva azt mondta, nem tud konkrét célszámot megjelölni a kereskedelmi forgalom növekedésére, de leszögezte, érdekeltek a forgalom bővülésében. A miniszterelnök válaszolt az orosz diplomatákkal kapcsolatos kérdésre is.
Diplomaták kiutasítása: ezt léphetik az oroszok Magyar szerint
A sajtótájékoztatón Magyar Péter a tíz orosz diplomata kiutasítása kapcsán azt mondta, Oroszország várhatóan tükörintézkedéssel válaszol.
A kormányfő úgy fogalmazott,
hivatalos tájékoztatás orosz válaszlépésről még nem érkezett, de informálisan van ilyen jelzés.
Véleménye szerint
- várhatóan tíz magyar diplomatát is távozásra kérnek majd, ugyanakkor
- hangsúlyozta, hogy hivatalos értesítésről egyelőre nincs tudomása.
Emlékezetes: Moszkvából azt követően érkeztek baljós hangú üzenetek, miután Orbán Anita külügyminiszter a magyar állam képviselőjeként kiutasított tíz orosz diplomatát, valamint Rigában energetikai kérdésekről tárgyalt. Ezek a fejlemények röviddel azt követően történtek, hogy a TISZA-kormány fenyegetésnek jelölte meg a külpolitikájában Oroszországot.
Fejleszteni kell a közlekedési kapcsolatokat
Magyar Péter az MTI tudósítása szerint kiemelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését, például a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasúti projektet, ami akár Bécset is érintheti, valamint az energetikában, a védelmi iparban, a digitalizációban, az egészségügyben, az agráriumban és az élelmiszeriparban rejlő együttműködési lehetőségeket.
Magyar Péter szerint a V4-ek egy erős Közép-Európa bázisát jelenthetik, amelyhez később más országok, köztük Ausztria, Románia és a balkáni államok is kapcsolódhatnak.
A miniszterelnök jelezte, a közép-európai együttműködés a kulturális és diplomáciai kapcsolatokra, valamint az uniós ügyekben való szorosabb egyeztetésre és együttműködésre is kiterjedhet.
Hozzátette, a lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy a V4-eknek egy erős Közép-Európa bázisát kell jelenteniük.
Magyar szerint vannak az ország számára hátrányos elemek az uniós költségvetésben
Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta, szerinte több, Magyarország számára hátrányos elem is van az Európai Unió következő hétéves költségvetési tervezetében.
Kifogásolta a források központosítását és azt, hogy egyes feltételek nem teljesítése esetén az Európai Bizottság akár teljes támogatásokat is felfüggeszthetne.
Hangsúlyozta a közös agrár- és kohéziós politika önállóságának fontosságát, szerinte a V4-ek nagyrészt egységes álláspontot képviselnek a kérdésben.
Fontos lenne, hogy még decemberben meglegyen az egyhangú megállapodás, mert jövőre sok fontos választás lesz Európában – tette hozzá.
A miniszterelnök szerint lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák.
Azt mondta, júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális, nyelvi és adminisztratív jogairól, azonban a vállalt konkrét intézkedések egyelőre nem történtek meg.
Kiemelte, a Tisza Párt támogatta az első és a hatodik klaszter megnyitását, további fejezetek megnyitását azonban csak teljesítményalapú csatlakozás keretében tartja indokoltnak. Példaként Szerbiát említette, amely 12 éve kezdte meg csatlakozási folyamatát, mégis csak két klasztert nyitottak meg számára a hatból.
Magyar Péter szerint igazságtalan lenne, ha Ukrajna gyorsabban haladna az uniós csatlakozásban, mint a feltételeket hosszú évek óta teljesítő tagjelöltek.
A Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel kapcsolatos találkozóról azt mondta, nem zár ki semmit, de egyelőre nincs napirenden.
Magyar Péter a Magyarország és Szlovákia közötti vitás kérdésekről közölte,
még nincs előrelépés a földek kártalanítás nélküli elvétele, a véleménynyilvánításért börtönnel fenyegetés vagy a Benes-dekrétumok ügyében.
Hozzáfűzte, bízik abban, hogy rövidesen lesz előrelépés ezekben.
Közölte, a 2027-es költségvetés tervezetét legkésőbb október 15-én küldik meg a Költségvetési Tanácsnak, majd az Országgyűlésnek.
Hozzátette, megoldást kell találni a Magyarországgal szembeni ítéletre is, ami napi egymillió eurós bírságot jelent.