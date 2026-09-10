Magyar Péter már tudja, mi lesz Oroszország büntetése Magyarországnak a diplomaták kitiltása miatt: most már csak Putyinék hivatalos bejelentésére vár a Tisza-kormány

Magyar Péter a V4-együttműködés gazdasági és kereskedelmi sikermutatóiról szólva azt mondta, nem tud konkrét célszámot megjelölni a kereskedelmi forgalom növekedésére, de leszögezte, érdekeltek a forgalom bővülésében. A miniszterelnök válaszolt az orosz diplomatákkal kapcsolatos kérdésre is.

Diplomaták kiutasítása: megszólalt Magyar Péter az orosz válaszlépésekről

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Diplomaták kiutasítása: ezt léphetik az oroszok Magyar szerint

A sajtótájékoztatón Magyar Péter a tíz orosz diplomata kiutasítása kapcsán azt mondta, Oroszország várhatóan tükörintézkedéssel válaszol.

A kormányfő úgy fogalmazott,

hivatalos tájékoztatás orosz válaszlépésről még nem érkezett, de informálisan van ilyen jelzés.

Véleménye szerint

várhatóan tíz magyar diplomatát is távozásra kérnek majd, ugyanakkor

hangsúlyozta, hogy hivatalos értesítésről egyelőre nincs tudomása.

Emlékezetes: Moszkvából azt követően érkeztek baljós hangú üzenetek, miután Orbán Anita külügyminiszter a magyar állam képviselőjeként kiutasított tíz orosz diplomatát, valamint Rigában energetikai kérdésekről tárgyalt. Ezek a fejlemények röviddel azt követően történtek, hogy a TISZA-kormány fenyegetésnek jelölte meg a külpolitikájában Oroszországot.

Fejleszteni kell a közlekedési kapcsolatokat

Magyar Péter az MTI tudósítása szerint kiemelte az észak-déli közlekedési kapcsolatok fejlesztését, például a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasúti projektet, ami akár Bécset is érintheti, valamint az energetikában, a védelmi iparban, a digitalizációban, az egészségügyben, az agráriumban és az élelmiszeriparban rejlő együttműködési lehetőségeket.

Magyar Péter szerint a V4-ek egy erős Közép-Európa bázisát jelenthetik, amelyhez később más országok, köztük Ausztria, Románia és a balkáni államok is kapcsolódhatnak.

A miniszterelnök jelezte, a közép-európai együttműködés a kulturális és diplomáciai kapcsolatokra, valamint az uniós ügyekben való szorosabb egyeztetésre és együttműködésre is kiterjedhet.

Hozzátette, a lengyel, a szlovák és a cseh miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy a V4-eknek egy erős Közép-Európa bázisát kell jelenteniük.