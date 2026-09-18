Donald Tusk borzasztó dolgot jósol: valószínű, hogy Oroszország megtámadja a NATO-t

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Oroszország „hibrid jellegű” drón- és rakétatámadások indítását tervezi az Ukrajnát támogató országok ellen, köztük a NATO-tag Lengyelországgal szemben, miközben a háború a legkritikusabb szakaszába lép – ezt a Bloomberg jelentette pénteken.

Donald Tusknak nincs kétsége, Oroszország támadni fog Fotó: Krisztian Bocsi

Tusk, akinek országa hatalmas tempóban fegyverkezik, ezt két nappal azután mondta, hogy az Egyesült Államok nélkül is működőképes katonai szövetség intézményes alapjainak létrehozását jelentette be évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, aki abból sem csinált titkot, hogy ki az új európai NATO ellenfele.

A Kreml fő célja jelenleg a hírszerző szolgálatok által összegyűjtött bizonyítékok szerint – állítja a lengyel miniszterelnök, Magyar Péter kormányfő szövetségese, és az előd Orbán Viktor politikai ellenlábasa – hogy

tönkretegye Ukrajna gazdaságát és logisztikai rendszerét,

és meggyengítse a NATO eltökéltségének meggyengítése a tagállamok elleni támadásokkal.

Donald Tusk: a tél tragikusan kritikus lesz

Erről Tusk a lengyel parlamentben beszélt csütörtökön péntekre tervezett ukrajnai látogatása előtt, közölve: ez

a legvalószínűbb forgatókönyv.

Lengyelországot, Ukrajna egyik kulcsfontosságú segítőjét, az utóbbi időben több gyanús incidens is érte – emlékeztet a tudósítás –,

számos kibertámadás történt közüzemi rendszerek ellen, többek között vízellátási, energetikai infrastruktúrát és kórházakat célozva,

a Varsó és az ukrán határ közötti vasútvonalban keletkezett károkat pedig orosz szabotázsnak tulajdonították.

Július végén egy orosz rakéta csapódott be Kelet-Lengyelországban.

Valós veszélye van annak, hogy drónok vagy más típusú rakéták berepülnek a keleti szárny egy vagy több NATO-országának területére, és akár károkat is okoznak

– vetítette előre Tusk, akinek még arról is volt jóslata, mit fog mondani az ilyen incidensek után Moszkva. Oroszország

hivatalos narratívája az lesz, hogy baleset történt, és senkinek nincs oka arra gondolni, hogy a NATO-nak bármilyen válaszlépést kellene fontolóra vennie.