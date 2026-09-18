Donald Tusk borzasztó dolgot jósol: valószínű, hogy Oroszország megtámadja a NATO-t
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Oroszország „hibrid jellegű” drón- és rakétatámadások indítását tervezi az Ukrajnát támogató országok ellen, köztük a NATO-tag Lengyelországgal szemben, miközben a háború a legkritikusabb szakaszába lép – ezt a Bloomberg jelentette pénteken.
Tusk, akinek országa hatalmas tempóban fegyverkezik, ezt két nappal azután mondta, hogy az Egyesült Államok nélkül is működőképes katonai szövetség intézményes alapjainak létrehozását jelentette be évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, aki abból sem csinált titkot, hogy ki az új európai NATO ellenfele.
A Kreml fő célja jelenleg a hírszerző szolgálatok által összegyűjtött bizonyítékok szerint – állítja a lengyel miniszterelnök, Magyar Péter kormányfő szövetségese, és az előd Orbán Viktor politikai ellenlábasa – hogy
- tönkretegye Ukrajna gazdaságát és logisztikai rendszerét,
- és meggyengítse a NATO eltökéltségének meggyengítése a tagállamok elleni támadásokkal.
Donald Tusk: a tél tragikusan kritikus lesz
Erről Tusk a lengyel parlamentben beszélt csütörtökön péntekre tervezett ukrajnai látogatása előtt, közölve: ez
a legvalószínűbb forgatókönyv.
Lengyelországot, Ukrajna egyik kulcsfontosságú segítőjét, az utóbbi időben több gyanús incidens is érte – emlékeztet a tudósítás –,
- számos kibertámadás történt közüzemi rendszerek ellen, többek között vízellátási, energetikai infrastruktúrát és kórházakat célozva,
- a Varsó és az ukrán határ közötti vasútvonalban keletkezett károkat pedig orosz szabotázsnak tulajdonították.
- Július végén egy orosz rakéta csapódott be Kelet-Lengyelországban.
Valós veszélye van annak, hogy drónok vagy más típusú rakéták berepülnek a keleti szárny egy vagy több NATO-országának területére, és akár károkat is okoznak
– vetítette előre Tusk, akinek még arról is volt jóslata, mit fog mondani az ilyen incidensek után Moszkva. Oroszország
hivatalos narratívája az lesz, hogy baleset történt, és senkinek nincs oka arra gondolni, hogy a NATO-nak bármilyen válaszlépést kellene fontolóra vennie.
„Meg vannak győződve arról, hogy a tél tragikusan kritikus lesz Ukrajna számára” - mondta Tusk a szomszédban zajló háborúról.
Törés a visegrádi négyekben: Robert Fico és Andrej Babiš mást mond Ukrajnáról
Tusk figyelmeztetéseivel összhangban nyilatkozott a Bloiomberg-jelentés szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki csütörtökön azt mondta, hogy a biztonsági helyzet még soha nem volt „ennyire súlyos és ennyire feszült”.
Hangsúlyozta, hogy Szlovákia komolyan veszi NATO-kötelezettségeit, csakhogy azt is hozzátette: mindent meg fog tenni azért, hogy országa ne sodródjon bele egy konfliktusba.
Fico álláspontja régóta eltér a NATO fősodrától: nem tekinti Oroszországot biztonsági fenyegetésnek, és inkább a Moszkvához való közeledést támogatja. Figyelmeztetett a NATO kölcsönös védelmet előíró 5. cikkelyének alkalmazásából fakadó következményekre is. Ez előírja, hogy a tagállamok támadás esetén megvédjék egymást, ha közvetlen konfliktus alakulna ki a NATO és Oroszország között.
„El tudja valaki képzelni, hogy azt mondják nekünk: készítsünk fel ötezer katonát, tízezer katonát? És majd elmennek harcolni valahová, miközben azt sem tudjuk, ki ellen, miért vagy mi célból?” – tette fel a kérdést Fico a jelentés szerint.
A Bloomberg azzal folytatja: Andrej Babiš cseh miniszterelnök, aki szintén az európai fősodor kritikusa, hasonlóan fogalmazott.
Az út, amelyen a világ halad, egyenesen a pokol kapujához vezet. A harmadik világháború felé sodor bennünket
– mondta az IISS prágai védelmi csúcstalálkozóján.
Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy pénteken kormányzati és pártvezetőkkel, valamint katonai és biztonsági tisztviselőkkel találkozik, hogy megvitassák az ukrajnai és közel-keleti konfliktusok közepette a biztonság és az energiaellátás terén „gyorsan romló” helyzetet.