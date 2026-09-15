Riasztották kedd hajnalban a NATO vadászgépeit: egy uniós ország légterébe repült az orosz drón, azonnal megsemmisítették

NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt, amely az éjszaka folyamán behatolt Litvánia légterébe – közölte a litván elnök. A hatóságok szerint a drón feltehetően Fehéroroszország felől, a második legnagyobb litván város, Kaunas közelében lépett be az ország légterébe, röviddel kedd éjfél után – írja a BBC.

NATO-vadászgépek lőttek le egy drónt/Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A drón eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani

Gitanas Nausėda litván elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

„A litván légtérbe éppen most behatoló drónt NATO-vadászgépek megsemmisítették.”

A drón eredetét egyelőre nem sikerült megállapítani – közölte a litván országos válságkezelési központ szóvivője.

Kedd hajnalban drónriadókat rendeltek el Vilniusban és a főváros környékén is. A litván védelmi minisztérium közlése szerint a litván fegyveres erők, valamint a NATO légvédelmi missziójában szolgálatot teljesítő olasz pilóták „gyorsan és felelősségteljesen reagáltak” a légteret érintő incidensre.

Nausėda a közösségi médiában hozzátette:

„Miközben Oroszország fokozza az Ukrajna elleni agressziót, az ilyen szintű készenlét létfontosságú a régiónk számára. Litvánia NATO-szövetségeseivel együtt meg fogja védeni légterét.”

Moszkva egyelőre nem kommentálta az esetet.

Litvánia déli és keleti határának jelentős része Fehéroroszországgal közös, amely Oroszország egyik legfontosabb szövetségese.

Vasárnap szintén drónt észleltek Litvánia felett. A válságkezelési központ később azt közölte, hogy egy objektum „feltehetően” Fehéroroszország felől érkezett, majd átrepült Litvánia területe felett, mielőtt belépett Oroszország légterébe. A szeptember 13-i eset miatt nem rendeltek el légiriadót.

Az Ukrajna elleni orosz teljes körű invázió kezdete óta egyre gyakoribbá váltak a katonai drónok légteret érintő incidensei Európa-szerte.

Lengyelország hétfő este szintén arról számolt be, hogy „repülési műveleteket” hajtottak végre az ország légterében, miután az Oroszországi Föderáció sugárhajtású, pilóta nélküli légi járművei ukrajnai célpontok ellen hajtottak végre csapásokat.

A lengyel hatóságok szerint az intézkedések „megelőző jellegűek” voltak, és céljuk a légtér biztosítása és védelme, különösen a veszélyeztetett térségekhez közeli területeken.