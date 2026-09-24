Óriási botrány van a románoknál: totálisan lebőgött a teszteken a vagyonokért kiszuperált drónelhárítójuk – az elnök a vállát vonogatja, „megesik az ilyen!"

Nem ment át a szükséges teszteken két, a német Rheinmetall fegyveripari konszern által felújított román légvédelmi rendszer, amelyeket drónelhárításra akarnak használni. Az első két rendszert, azaz 12 ágyút 2026. április 15-ig kellett volna leszállítani. A műszaki átvételi tesztek azonban problémákat tártak fel egyes alrendszereknél – írja a Krónika.

Románia egyre nagyobb összegeket fordít a drónfenyegetés elleni légvédelemre/Fotó: AFP

C-RAM- és drónelhárító képességgel rendelkező rendszerekké alakítás volt a cél

Az információk a védelmi minisztérium dokumentumaiban szerepelnek. Amikor New Yorkban erről kérdezték, Nicușor Dan azt válaszolta, hogy „ez megesik”.

„Ami a Rheinmetallt illeti, amiről kérdeznek, ilyenek előfordulnak. Ez egy átvételi eljárás, amely kijavítható” – mondta az elnök. „Ahogy értem, nem a SAFE-program keretében történt beszerzésről van szó, hanem a román állam egy korábbi beszerzéséről. Ilyen dolgok előfordulnak” – hangoztatta Nicușor Dan.

Románia 2024 elején négy Oerlikon GDF 103 légvédelmi rendszert, összesen 24 darab 35 mm-es löveggel küldött a német Rheinmetallhoz modernizálásra. A rendszerek korszersűsítésére vonatkozó keretszerződést 2023 decemberében ítélte oda az állami Romtehnica a Rheinmetall Landsysteme GmbH-nak, és annak teljes értéke 328 millió euró. A cél az volt, hogy a régi lövegeket korszerű, C-RAM- és drónelhárító képességgel rendelkező rendszerekké alakítsák át. A Rheinmetall vállalta az érintett komponensek cseréjét.

A román védelmi tárca szerint a Rheinmetall két okot jelölt meg:

technikai problémák/diszfunkciók;

ellátási láncbeli problémák, vagyis a szükséges berendezések beszerzésének nehézségei.

A programnak éppen az lett volna a lényege, hogy a már meglévő GDF 103 lövegeket viszonylag gyorsan korszerű, kis magasságban repülő célok és drónok elleni rendszerekké alakítsák.

A tervezett korszerűsítés többek között:

Oerlikon GDF009 TREO 35 mm-es ikerlövegeket,

Skymaster tűzvezető rendszert,

X-TAR3D radart,

automata lőszeradagoló rendszert,

valamint radaros és elektrooptikai érzékelőket foglal magában.

Kötbért szabtak ki

A rendszer nemcsak UAV-k, hanem repülőgépek, helikopterek, illetve rakéták és más légi fenyegetések ellen is alkalmazható. A programot a Szárazföldi Erők Főparancsnoksága hajtja végre, az első két rendszer leszállításának új becsült határideje 2026. szeptember.

Az eredeti határidő be nem tartása miatt a román fél a késedelem első napjától kezdve kötbért szabott ki. Ez addig folytatódik, amíg az átvételi jegyzőkönyvet kifogás nélkül alá nem írják.

Románia közben külön SAFE-finanszírozásból is nagy volumenű Rheinmetall-féle drón- és légvédelmi képességeket vásárol: többek között hét SKYNEX, két Skyranger 35 és két Millennium rendszert, összesen mintegy 982 millió euró értékben.