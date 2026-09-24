Óriási botrány van a románoknál: totálisan lebőgött a teszteken a vagyonokért kiszuperált drónelhárítójuk – az elnök a vállát vonogatja, „megesik az ilyen!"
Nem ment át a szükséges teszteken két, a német Rheinmetall fegyveripari konszern által felújított román légvédelmi rendszer, amelyeket drónelhárításra akarnak használni. Az első két rendszert, azaz 12 ágyút 2026. április 15-ig kellett volna leszállítani. A műszaki átvételi tesztek azonban problémákat tártak fel egyes alrendszereknél – írja a Krónika.
C-RAM- és drónelhárító képességgel rendelkező rendszerekké alakítás volt a cél
Az információk a védelmi minisztérium dokumentumaiban szerepelnek. Amikor New Yorkban erről kérdezték, Nicușor Dan azt válaszolta, hogy „ez megesik”.
„Ami a Rheinmetallt illeti, amiről kérdeznek, ilyenek előfordulnak. Ez egy átvételi eljárás, amely kijavítható” – mondta az elnök. „Ahogy értem, nem a SAFE-program keretében történt beszerzésről van szó, hanem a román állam egy korábbi beszerzéséről. Ilyen dolgok előfordulnak” – hangoztatta Nicușor Dan.
Románia 2024 elején négy Oerlikon GDF 103 légvédelmi rendszert, összesen 24 darab 35 mm-es löveggel küldött a német Rheinmetallhoz modernizálásra. A rendszerek korszersűsítésére vonatkozó keretszerződést 2023 decemberében ítélte oda az állami Romtehnica a Rheinmetall Landsysteme GmbH-nak, és annak teljes értéke 328 millió euró. A cél az volt, hogy a régi lövegeket korszerű, C-RAM- és drónelhárító képességgel rendelkező rendszerekké alakítsák át. A Rheinmetall vállalta az érintett komponensek cseréjét.
A román védelmi tárca szerint a Rheinmetall két okot jelölt meg:
- technikai problémák/diszfunkciók;
- ellátási láncbeli problémák, vagyis a szükséges berendezések beszerzésének nehézségei.
A programnak éppen az lett volna a lényege, hogy a már meglévő GDF 103 lövegeket viszonylag gyorsan korszerű, kis magasságban repülő célok és drónok elleni rendszerekké alakítsák.
A tervezett korszerűsítés többek között:
- Oerlikon GDF009 TREO 35 mm-es ikerlövegeket,
- Skymaster tűzvezető rendszert,
- X-TAR3D radart,
- automata lőszeradagoló rendszert,
- valamint radaros és elektrooptikai érzékelőket foglal magában.
Kötbért szabtak ki
A rendszer nemcsak UAV-k, hanem repülőgépek, helikopterek, illetve rakéták és más légi fenyegetések ellen is alkalmazható. A programot a Szárazföldi Erők Főparancsnoksága hajtja végre, az első két rendszer leszállításának új becsült határideje 2026. szeptember.
Az eredeti határidő be nem tartása miatt a román fél a késedelem első napjától kezdve kötbért szabott ki. Ez addig folytatódik, amíg az átvételi jegyzőkönyvet kifogás nélkül alá nem írják.
Románia közben külön SAFE-finanszírozásból is nagy volumenű Rheinmetall-féle drón- és légvédelmi képességeket vásárol: többek között hét SKYNEX, két Skyranger 35 és két Millennium rendszert, összesen mintegy 982 millió euró értékben.
Riadóra ébredtek a galaciak
Az Ukrajna elleni háború során az orosz drónok több alkalommal is behatoltak román területre. A legsúlyosabb eset május 29-én történt, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóépületet Galac városában, és két embert megsebesített. Azóta a román légierő már négy, az ország légterébe behatoló orosz drónt lőtt le.
A román védelmi minisztérium (MApN) közlése szerint a légvédelmi megfigyelőrendszerek augusztus 16-án, hajnali 4 óra 44 perckor is észlelték, hogy egy légi célpont Moldova felől belépett a román légtérbe. A drón mintegy 24 kilométerre északra volt Galac városától román sajtóbeszámolók szerint. A térségben már a levegőben volt két spanyol F–18-as vadászgép, amelyek a Mihail Kogălniceanu légibázisról végrehajtott légtérellenőrzési feladatban vettek részt. Az egyik repülőgép radaros kapcsolatot létesített a célponttal, majd engedélyt kapott annak megsemmisítésére.