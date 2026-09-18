Most közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: megtámadtak az ukránok a Kurszki Atomerőművet
Drón csapódott csütörtök hajnalban az oroszországi Kurszki Atomerőmű egyik reaktorblokkjának hűtőtornyába, de a találat után nem keletkezett tűz. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint minden nukleáris létesítmény elleni támadás elfogadhatatlan, és a nukleáris baleset kockázatának elkerülése érdekében maximális katonai önmérsékletre van szükség.
Drón csapódott a Kurszki Atomerőmű egyik reaktorblokkjának hűtőtornyába csütörtök hajnalban – közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).
Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete szerint az érintett blokk a találat idején működött, azonban az üzemelési módja nem változott, és nem keletkezett tűz.
Az IAEA tájékoztatása szerint a szervezetet arról értesítették, hogy a drón a létesítmény egyik reaktorblokkjához tartozó hűtőtornyot találta el. A közlés nem tért ki arra, hogy pontosan milyen drónról volt szó, illetve azt sem részletezte, hogy honnan indították a támadást.
A Kurszki Atomerőmű az oroszországi Kurszk régióban, az ukrán határ közelében található, a térség központjától, Kurszk városától nyugatra. A mintegy 440 ezer lakosú város és környéke az ukrajnai háború miatt az elmúlt időszakban többször is katonai események helyszíne volt.
„Minden nukleáris létesítmény elleni támadás elfogadhatatlan, mivel veszélyeztetheti a nukleáris biztonságot és védelmet, függetlenül attól, hogy hol történik” - közölte az IAEA.
IAEA: egyre felelőtlenebb a drónháború
A szervezet vezetője, Rafael Grossi ismét maximális katonai önmérsékletre szólított fel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni egy nukleáris baleset kockázatát. Az IAEA az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta rendszeresen figyelmeztet arra, hogy a nukleáris létesítmények környezetében zajló harci cselekmények súlyos következményekkel járhatnak.
A mostani eset egy olyan időszakban történt, amikor a Kurszk térségében továbbra is komoly katonai feszültség tapasztalható. Az atomerőmű közelsége miatt azonban egy esetleges nagyobb találat vagy tűzeset már nem csupán katonai, hanem nemzetközi nukleáris biztonsági kérdéssé is válhatna.
Az IAEA pénteki közlése alapján ezúttal nem történt nukleáris baleset, az erőmű működését pedig nem kellett megváltoztatni. A szervezet ugyanakkor egyértelművé tette: a nukleáris létesítmények körüli katonai műveletek esetében a legmagasabb szintű óvatosságra van szükség.
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