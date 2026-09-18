Most közölte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: megtámadtak az ukránok a Kurszki Atomerőművet

Drón csapódott csütörtök hajnalban az oroszországi Kurszki Atomerőmű egyik reaktorblokkjának hűtőtornyába, de a találat után nem keletkezett tűz. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szerint minden nukleáris létesítmény elleni támadás elfogadhatatlan, és a nukleáris baleset kockázatának elkerülése érdekében maximális katonai önmérsékletre van szükség.

A nukleáris biztonság miatt aggódik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, miután drón csapódott a Kurszki Atomerőmű egyik hűtőtornyába / Fotó: AFP

Drón csapódott a Kurszki Atomerőmű egyik reaktorblokkjának hűtőtornyába csütörtök hajnalban – közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

Az ENSZ nukleáris felügyeleti szervezete szerint az érintett blokk a találat idején működött, azonban az üzemelési módja nem változott, és nem keletkezett tűz.

Az IAEA tájékoztatása szerint a szervezetet arról értesítették, hogy a drón a létesítmény egyik reaktorblokkjához tartozó hűtőtornyot találta el. A közlés nem tért ki arra, hogy pontosan milyen drónról volt szó, illetve azt sem részletezte, hogy honnan indították a támadást.

A Kurszki Atomerőmű az oroszországi Kurszk régióban, az ukrán határ közelében található, a térség központjától, Kurszk városától nyugatra. A mintegy 440 ezer lakosú város és környéke az ukrajnai háború miatt az elmúlt időszakban többször is katonai események helyszíne volt.

„Minden nukleáris létesítmény elleni támadás elfogadhatatlan, mivel veszélyeztetheti a nukleáris biztonságot és védelmet, függetlenül attól, hogy hol történik” - közölte az IAEA.

The IAEA has been informed that the cooling tower of a reactor unit of the Kursk Nuclear Power Plant in the Russian Federation was hit by a drone early on Thursday. It was reported that the unit was operating at the time, but its operating mode did not change and there was no… pic.twitter.com/UHKyNrChcw — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) September 18, 2026

IAEA: egyre felelőtlenebb a drónháború

A szervezet vezetője, Rafael Grossi ismét maximális katonai önmérsékletre szólított fel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni egy nukleáris baleset kockázatát. Az IAEA az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta rendszeresen figyelmeztet arra, hogy a nukleáris létesítmények környezetében zajló harci cselekmények súlyos következményekkel járhatnak.

A mostani eset egy olyan időszakban történt, amikor a Kurszk térségében továbbra is komoly katonai feszültség tapasztalható. Az atomerőmű közelsége miatt azonban egy esetleges nagyobb találat vagy tűzeset már nem csupán katonai, hanem nemzetközi nukleáris biztonsági kérdéssé is válhatna.