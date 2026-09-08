Dráma: soha nem volt még ilyen alacsony a Duna vízállása Budapestnél – itt az új történelmi rekord
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél: kedden délben mindössze 1 centimétert mutattak a mérőműszerek. A Duna vízszintje ezzel jóval a nyári aszály során mért korábbi rekordminimum alá került, miközben a következő napokban érkező csapadék hozhat némi enyhülést – írta az Időkép.
Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél. A mérőműszerek kedden délben mindössze 1 centimétert mutattak, amivel a folyó vízszintje több centiméterrel a korábbi negatív rekord alá került. A Duna ezzel a nyári, súlyosan aszályos időszakban tapasztalt állapotokat is felülmúlta.
A helyzet különösen azért figyelemre méltó, mert már júliusban megdőlt a 2018-ban felállított rekordminimum.
A hónap végén a Vízügy 27 centiméteres vízállást mért Budapestnél, az apadás azonban augusztusban sem állt meg. Egy hónap alatt újabb közel 20 centiméterrel csökkent a folyó szintje, most pedig már az 1 centiméteres értékig zuhant.
A rendkívül alacsony vízállásnak nem csupán látványos következményei vannak. A Duna hajózása jelentősen nehezebbé válik, miközben a vízi közlekedés biztonságát is veszélyeztetik a mederben található, normál vízállás mellett rejtve maradó akadályok.
Az idei aszály során több helyen is látványosan megmutatkozott, mennyire visszahúzódott a folyó. Bajánál például egy hajóroncs vált annyira hozzáférhetővé, hogy körbe lehetett sétálni, Budapesten pedig a Szabadság híd közelében jól láthatóvá vált a meder aljára süllyedt egykori Ferenc József híd roncsának egy része.
Nem fog tovább apadni a Duna
A Duna vízgyűjtőjén kialakult rendkívüli szárazság és a tartós csapadékhiány együttesen vezetett a mostani helyzethez. A folyó vízszintjét ugyanis nemcsak a magyarországi időjárás, hanem a teljes vízgyűjtő területén lehulló csapadék mennyisége is alapvetően meghatározza.
Most azonban változás jöhet. Egy front a Duna vízgyűjtő területét is elérheti, és a csapadék várhatóan szerdán estére Magyarországra is megérkezik. Ez átmenetileg megállíthatja az apadást, illetve emelkedést indíthat el, a történelmi mélypont azonban jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhat a tartós szárazság a folyó vízszintjére.
Újabb magyarországi erőmű került bajba a Duna alacsony vízállása miatt
A Duna rekordalacsony vízállása már nemcsak a hajózást és a folyó menti élővilágot, hanem az energiatermelés biztonságát is komolyan veszélyeztette. Ezért a Paksi Atomerőműnél végzett illetve folyamatban lévő műveletek után a Kelenföldi Erőműnél is rendkívüli beavatkozásra volt szükség: a Lágymányosi-öböl egy szakaszán kotrással mélyítették a medret, hogy biztosítsák az erőmű folyamatos vízellátását. A munkálatok mintegy 20 millió forintba kerültek.