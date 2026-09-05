Megérkezett a nagy bejelentés: több száz milliárd forintot költenének bérrendezésre ezen a területen

Az egészségügyi szakdolgozók bérrendezésére és egy új bértábla kialakítására fordítaná a kormány az ágazatnak szánt 500 milliárd forintos többletforrás legnagyobb részét. Hegedűs Zsolt szerint az előkészítés már megtörtént, a pénzügyminisztériummal folytatott tárcaközi egyeztetések pedig felgyorsultak.

Közel 500 milliárdot fognak bérrendezésre költeni az egészségügyben / Fotó: Pisit Limtrairat

Hegedűs Zsolt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara XIII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusán vett részt Siófokon. A Facebook-bejegyzése szerint a rendezvényen egyebek mellett a képzésről, a bérrendezésről, a sürgősségi ellátásról, a mentők helyzetéről, valamint a megelőzés és a rehabilitáció kérdéseiről egyeztettek.

Közölte, hogy a szakdolgozói bérrendezés előkészítése már befejeződött, a Pénzügyminisztériummal pedig felgyorsultak az egyeztetések.

Az egészségügynek biztosított további 500 milliárd forint legnagyobb hányadát az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és az új szakdolgozói bértábla létrehozására kívánják fordítani.

A tervezett rendszerrel a pályakezdők elhelyezkedését, a középgeneráció megtartását és a több évtizedes tapasztalattal rendelkező dolgozók megbecsülését egyaránt erősítenék.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy a szakdolgozók javaslatait beépítik a minisztériumi munkába. Ígérete szerint az érintetteket nem csupán meghallgatják, hanem helyet kapnak az egyeztetőasztalnál is.

A szakmai szervezetek véleményére az új bértábla finomhangolásakor ugyancsak számítanak. A bejegyzésből ugyanakkor egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mikor vezethetik be az új rendszert, illetve mekkora béremelésre számíthatnak az egészségügyi szakdolgozók.

Hegedűs Zsolt szerint a cél egy olyan betegközpontú egészségügy kialakítása, amelyben gyógyulni, gyógyítani és ápolni is jobb lesz. Hozzátette, hogy a hosszú távú átalakítást az ágazat dolgozóival együtt kívánják megvalósítani.