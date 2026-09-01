Bennfentes infó érkezett a Fehér Házból: kiderült ki lehet az Egyesült Államok következő elnöke? – Trump is megszólalt a „rocksztárról", erre senki nem számított

Úgy gondolja birtokában van azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket a MAGA-tábor kedvel Donald Trump amerikai elnökben: kemény, konfrontatív, és nyíltan beszél a társadalmi kérdésekről − mondta Courtney Kube, az NBC News vezető nemzetbiztonsági és Pentagon-tudósítója Pete Hegseth védelmi miniszterről.

Pete Hegseth elnökjelölt lehet 2028-ban? / Fotó: AFP

Az újságíró arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Rumsfeld óta senki nem politizálta át annyire a tisztséget, mint Hegseth. A védelmi miniszter az utóbbi időszakban több kampányrendezvényen is részt vett.

Pete Hegseth a „rocksztár”

A védelmi miniszter 2026. májusában Kentuckyban Ed Gallrein mellett kampányolt, majd augusztusban Zach Nunn republikánus képviselő újraválasztását támogatta. Előbbi sikert aratott az előválasztáson. Kube szerint Hegsethet mindkét rendezvényen valóságos rocksztárként fogadták.

A „ne legyenek női ruhát viselő férfiak a hadseregben” szófordulatot a republikánus közönség kifejezetten jól fogadta

− mutatott rá az újságíró.

Pete Hegseth, aki korábban a Nemzeti Gárdában szolgált, majd a Fox News műsorvezetőjeként dolgozott mielőtt kinevezték védelmi miniszternek, korábban egy közösségimédia-bejegyzésében cáfolta az elnöki ambícióiról szóló értesüléseket.

Mivel Donald Trump már a második ciklusát tölti, ezért nem indulhat majd a 2028-as elnökválasztáson, azonban egyelőre nem nevezte meg, kit látna szívesen utódjaként és a MAGA-mozgalom vezetőjeként. A lehetséges jelöltek között a védelmi miniszter mellett JD Vance alelnök, és Marco Rubio külügyminiszter neve is rendszeresen felmerül.

Az elnök szerint még korai a jelöltségről beszélni

Donald Trumpot hétfőn újságírók arról kérdezték, hogy mi a véleménye a Pete Hegseth körül kialakult hírverésről.

Nagyon korai erről beszélni. Először legyünk túl a félidős választásokon

− mondta az elnök, aki szerint a védelmi miniszter „fantasztikus” munkát végez és egy „kiváló fickó”, aki jelenleg kizárólag a hadsereg irányításával foglalkozik.

Bevonultunk Venezuelába és nyertünk, bevonultunk Iránba és most nyerésre állunk

− zárta válaszát Donald Trump.