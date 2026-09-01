Deviza
EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,66 +1,05% GBP/HUF429,18 +0,77% CHF/HUF391,24 +0,59% PLN/HUF84,89 +0,63% RON/HUF70,03 +0,81% CZK/HUF15,2 +0,54% EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,66 +1,05% GBP/HUF429,18 +0,77% CHF/HUF391,24 +0,59% PLN/HUF84,89 +0,63% RON/HUF70,03 +0,81% CZK/HUF15,2 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02% BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Egyesült Államok
elnökjelölt
amerikai választások
Donald Trump

Bennfentes infó érkezett a Fehér Házból: kiderült ki lehet az Egyesült Államok következő elnöke? – Trump is megszólalt a „rocksztárról", erre senki nem számított

Donald Trump még ki sem töltötte aktuális ciklusának felét máris beindultak a találgatások utódját illetően. Bár az elnök szerint korai még erről beszélni, nem cáfolta egyértelműen az értesüléseket. Az ügy érdekessége, hogy a Fehér Ház belső köreit ismerő források szerint Pete Hegseth védelmi miniszter mérlegeli annak lehetőségét, hogy elnökjelöltként induljon, valamint rendkívül aktív a félidős választási kampányban is.
VG
2026.09.01., 17:35

Úgy gondolja birtokában van azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket a MAGA-tábor kedvel Donald Trump amerikai elnökben: kemény, konfrontatív, és nyíltan beszél a társadalmi kérdésekről − mondta Courtney Kube, az NBC News vezető nemzetbiztonsági és Pentagon-tudósítója Pete Hegseth védelmi miniszterről.

Pete Hegseth elnökjelölt lehet 2028-ban?
Pete Hegseth elnökjelölt lehet 2028-ban? / Fotó: AFP

Az újságíró arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Rumsfeld óta senki nem politizálta át annyire a tisztséget, mint Hegseth. A védelmi miniszter az utóbbi időszakban több kampányrendezvényen is részt vett.

Pete Hegseth a „rocksztár”

A védelmi miniszter 2026. májusában Kentuckyban Ed Gallrein mellett kampányolt, majd augusztusban Zach Nunn republikánus képviselő újraválasztását támogatta. Előbbi sikert aratott az előválasztáson. Kube szerint Hegsethet mindkét rendezvényen valóságos rocksztárként fogadták.

A „ne legyenek női ruhát viselő férfiak a hadseregben” szófordulatot a republikánus közönség kifejezetten jól fogadta

− mutatott rá az újságíró.

Pete Hegseth, aki korábban a Nemzeti Gárdában szolgált, majd a Fox News műsorvezetőjeként dolgozott mielőtt kinevezték védelmi miniszternek, korábban egy közösségimédia-bejegyzésében cáfolta az elnöki ambícióiról szóló értesüléseket.

Mivel Donald Trump már a második ciklusát tölti, ezért nem indulhat majd a 2028-as elnökválasztáson, azonban egyelőre nem nevezte meg, kit látna szívesen utódjaként és a MAGA-mozgalom vezetőjeként. A lehetséges jelöltek között a védelmi miniszter mellett JD Vance alelnök, és Marco Rubio külügyminiszter neve is rendszeresen felmerül.

Az elnök szerint még korai a jelöltségről beszélni

Donald Trumpot hétfőn újságírók arról kérdezték, hogy mi a véleménye a Pete Hegseth körül kialakult hírverésről.

Nagyon korai erről beszélni. Először legyünk túl a félidős választásokon

− mondta az elnök, aki szerint a védelmi miniszter „fantasztikus” munkát végez és egy „kiváló fickó”, aki jelenleg kizárólag a hadsereg irányításával foglalkozik.

Bevonultunk Venezuelába és nyertünk, bevonultunk Iránba és most nyerésre állunk

− zárta válaszát Donald Trump.

Energiaválság

Energiaválság
1887 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
visszaváltási díj

Ez sokakat érinthet: kivezetheti a Mohu a készpénzhasználatot a palackvisszaváltókban

Minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért.
6 perc
Giorgia Meloni

Merz az AFD-vel riogat, de a Nomura szerint ezt a befektetők már nem eszik meg

Gyökeresen megváltozott a befektetők véleménye a jobboldali pártokról a Nomura szerint.
8 perc
vendéglátás

Nagy dobásra készül Sárközi Ákos: Michelin-csillagos háttérrel nyit éttermet a Blaha Lujza téren – egy másik sztárséf helyére érkezik

Újabb ismert szereplővel bővül a Blaha Lujza téri gasztropiac, ám ezúttal nem egy meglévő étterem egyszerű másolatáról van szó. Sárközi Ákos és tulajdonostársai a Borkonyha és a Textúra közös, kötetlenebb koncepciójával próbálnak szélesebb vendégkört elérni a Time Out Market Budapesttel kötött megállapodásukkal.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu