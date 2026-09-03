Megvan a pontos dátum, indul az évszázad bírósági pere: egyszer és mindenkorra kiderül, kik és hogyan robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket

Négy évvel a Balti-tenger mélyén történt robbantások után októberben bíróság elé kerül az Északi Áramlat-szabotázs első gyanúsítottja. A német ügyészség szerint Serhiy K. korábbi ukrán tisztként egy profi búvárokból álló csoportot vezetett, amelynek feladata a gázvezetékek felrobbantása volt.

A német igazságszolgáltatás most megpróbálhatja feltárni, kik álltak az Északi Áramlat felrobbantása mögött / Fotó: AFP / AFP

Október 14-én kezdődik Hamburgban az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának első pere. A német Szövetségi Legfőbb Ügyészség vádirata alapján a hamburgi tartományi felsőbíróság elegendő gyanút látott ahhoz, hogy megindítsa a büntetőeljárást Serhiy K. ellen, akit a szabotázsakció egyik kulcsfigurájának tartanak.

Végre lerántják a leplet az Északi Áramlat felrobbanásáról

A Zeit értesülései alapján a tárgyalás december 17-ig tart, összesen 16 tárgyalási napot tűztek ki. A vádlott egy korábbi ukrán tiszt, akit a német hatóságok szerint azzal bíztak meg, hogy egy profi búvárokból, egy hajóskapitányból és egy robbanóanyag-szakértőből álló csoportot irányítson.

A német ügyészség szerint a cél az volt, hogy véglegesen működésképtelenné tegyék a Balti-tenger alatt húzódó gázvezetékeket, így megakadályozva, hogy Oroszország a földgáz értékesítéséből származó bevételekkel finanszírozza az Ukrajna elleni háborút. A hatóságok szerint K. más katonai személyekkel együtt részt vett a terv kidolgozásában, és az akciót állami szervek megbízásából készítették elő.

Az Északi Áramlat vezetékein 2022 szeptemberében robbantak fel a robbanószerkezetek. A detonációk súlyos károkat okoztak a két vezetékrendszerben, amelyek eredetileg orosz földgázt szállítottak volna Németországba.

A robbantások idején azonban a vezetékek már nem működtek a korábbi kapacitással.

Oroszország röviddel korábban leállította a gázszállítást az Északi Áramlat 1-en, amit a nyugati szankciók és az ukrajnai háború miatt kialakult konfliktus előzött meg. Az Északi Áramlat 2 pedig soha nem állt üzembe.

A német hatóságok szerint a vezetékek megsemmisítésének célja éppen az volt, hogy a gázszállítás későbbi újraindításának lehetőségét is kizárják.