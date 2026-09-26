Orbán Anitán a szemek: az Etna újrakezdte, leállt a repülőtér, magyar járatok is érintettek lehetnek
Ismét megbénította Szicília legfontosabb repülőterét az Etna: a vulkáni hamu miatt a cataniai Fontanarossa repülőtéren vasárnap délig felfüggesztették az érkező és induló járatokat. A helyzet magyar szempontból azért is különösen érdekes, mert alig másfél hónapja ugyanez a vulkán okozott komoly fennakadásokat, az akkor Szicíliában rekedt magyar turisták beszámolói pedig súlyos vitát robbantottak ki a külképviseleti segítségnyújtás körül. Ha ezúttal is magyar utasok kerülnek nehéz helyzetbe, Orbán Anita külügyminiszter tárcájának reakciója ismét kiemelt figyelmet kaphat.
A cataniai repülőtér üzemeltetője, a Societa Aeroporto Catania közölte, hogy az Etna vulkáni aktivitása és az időjárási körülmények miatt szeptember 27-én, vasárnap délig teljesen felfüggesztik a légi forgalmat. A korábbi korlátozás még csak a beérkező járatokat érintette, és szombat délután négy órakor járt volna le.
A helyzet azonban nem javult kellő mértékben, ezért a lezárást meghosszabbították, és már az induló járatokra is kiterjesztették.
A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy mielőtt elindulnak Fontanarossa felé, mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát közvetlenül a légitársaságuknál – írja a Bloomberg.
Az esetleg bajba kerülő magyar utasok számára a külügy hivatalos, éjjel-nappal működő Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központja jelenleg is elérhető. Segítséget a +36 80 36 80 36-os telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail-címen lehet kérni.
Az Etna megint komoly gondot okoz
Az Etna Európa legaktívabb vulkánja, közelsége miatt pedig visszatérő veszélyt jelent Catania légiközlekedésére. A kitörések során a magasba jutó vulkáni hamu különösen veszélyes a repülőgépekre: károsíthatja a hajtóműveket, ronthatja a látási viszonyokat, és lerakódhat a futópályákon is.
Catania repülőtere ráadásul nem egy kisebb regionális légikikötő: utasforgalom alapján ez Szicília legforgalmasabb és Olaszország ötödik legnagyobb repülőtere, ezért egy hosszabb lezárás gyorsan több ezer utas utazását boríthatja fel.
Erre már augusztusban is volt példa. Az Etna akkori fokozott aktivitása a nyári turistaszezon kellős közepén napokon keresztül zavarta a légi közlekedést. Több száz járatot kellett törölni vagy más repülőtérre átirányítani, a fennakadások pedig a sziget más közlekedési rendszereire is komoly terhet róttak.
Egyetlen hét alatt a közel kétezer tervezett járat több mint harmadát törölték, további mintegy 630-at pedig átirányítottak.
A problémák szeptemberben sem szűntek meg teljesen. Szeptember 14-én és 15-én a vulkáni hamu miatt ismét több órára le kellett állítani a cataniai repülőtér forgalmát, az üzemeltető akkor is arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járatukat.
Legutóbb magyarok is ott ragadtak
Magyarországon azonban az augusztusi fennakadások nem elsősorban az Etna miatt váltak politikai üggyé. A Világgazdaság akkor arról számolt be, hogy magyar turisták rekedtek Szicíliában a járattörlések miatt, és egyes érintettek azt állították: nem kaptak érdemi segítséget a magyar külképviselettől.
Egy rádióműsorba betelefonáló turista szerint mintegy 150 ember nem tudott felszállni a gépére, többen szállás nélkül maradtak, az alternatív közlekedési lehetőségek pedig gyorsan beteltek. Az egyik megszólaló szerint a magyar nagykövetség megkeresése sem vezetett eredményre, és azt állította, hogy mindössze annyit mondtak nekik: „sok szerencsét”.
Orbán Anita külügyminiszter visszautasította azt az állítást, hogy a külképviselet magára hagyta volna a magyar utasokat.
Közlése szerint a római konzuli osztályt az Etna aktivitásának kezdete óta négy alkalommal keresték telefonon: három érdeklődő arra volt kíváncsi, hogyan lehet Catania repülőteréről eljutni Palermóba, egy pedig azt kérdezte, mikor indulhatnak újra a járatok.
A miniszter szerint minden hozzájuk forduló magyar állampolgár teljes körű tájékoztatást kapott, és a konzuli szolgálat megadta az utazáshoz szükséges információkat. A mostani helyzet attól különbözik az augusztusitól, hogy jelenleg nem rekedtek magyar turisták Cataniában, és az sem ismert, hogy magyarországi járatokat milyen mértékben érint a vasárnap délig meghosszabbított leállás.