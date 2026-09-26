Orbán Anitán a szemek: az Etna újrakezdte, leállt a repülőtér, magyar járatok is érintettek lehetnek

Ismét megbénította Szicília legfontosabb repülőterét az Etna: a vulkáni hamu miatt a cataniai Fontanarossa repülőtéren vasárnap délig felfüggesztették az érkező és induló járatokat. A helyzet magyar szempontból azért is különösen érdekes, mert alig másfél hónapja ugyanez a vulkán okozott komoly fennakadásokat, az akkor Szicíliában rekedt magyar turisták beszámolói pedig súlyos vitát robbantottak ki a külképviseleti segítségnyújtás körül. Ha ezúttal is magyar utasok kerülnek nehéz helyzetbe, Orbán Anita külügyminiszter tárcájának reakciója ismét kiemelt figyelmet kaphat.

Az Etna újrakezdte, leállt a repülőtér, Orbán Anitán a szemek / Fotó: Anadolu via AFP

A cataniai repülőtér üzemeltetője, a Societa Aeroporto Catania közölte, hogy az Etna vulkáni aktivitása és az időjárási körülmények miatt szeptember 27-én, vasárnap délig teljesen felfüggesztik a légi forgalmat. A korábbi korlátozás még csak a beérkező járatokat érintette, és szombat délután négy órakor járt volna le.

A helyzet azonban nem javult kellő mértékben, ezért a lezárást meghosszabbították, és már az induló járatokra is kiterjesztették.

A repülőtér arra kéri az utasokat, hogy mielőtt elindulnak Fontanarossa felé, mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát közvetlenül a légitársaságuknál – írja a Bloomberg.

Az esetleg bajba kerülő magyar utasok számára a külügy hivatalos, éjjel-nappal működő Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központja jelenleg is elérhető. Segítséget a +36 80 36 80 36-os telefonszámon, valamint a [email protected] e-mail-címen lehet kérni.

Az Etna megint komoly gondot okoz

Az Etna Európa legaktívabb vulkánja, közelsége miatt pedig visszatérő veszélyt jelent Catania légiközlekedésére. A kitörések során a magasba jutó vulkáni hamu különösen veszélyes a repülőgépekre: károsíthatja a hajtóműveket, ronthatja a látási viszonyokat, és lerakódhat a futópályákon is.

Catania repülőtere ráadásul nem egy kisebb regionális légikikötő: utasforgalom alapján ez Szicília legforgalmasabb és Olaszország ötödik legnagyobb repülőtere, ezért egy hosszabb lezárás gyorsan több ezer utas utazását boríthatja fel.