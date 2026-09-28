Deviza
EUR/HUF366,97 +0,44% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,27 +0,81% CHF/HUF388,35 +0,35% PLN/HUF84,08 +0,63% RON/HUF69,51 +0,35% CZK/HUF15,05 +0,41% EUR/HUF366,97 +0,44% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,27 +0,81% CHF/HUF388,35 +0,35% PLN/HUF84,08 +0,63% RON/HUF69,51 +0,35% CZK/HUF15,05 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 069,41 -1,46% MTELEKOM2 560 +0,78% MOL5 210 +1,15% OTP44 240 -3,68% RICHTER12 350 -1,05% OPUS282 -0,18% ANY6 280 +0,48% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 350 -2,3% BUMIX9 160,98 +0,51% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 203,07 -0,47% BUX149 069,41 -1,46% MTELEKOM2 560 +0,78% MOL5 210 +1,15% OTP44 240 -3,68% RICHTER12 350 -1,05% OPUS282 -0,18% ANY6 280 +0,48% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 350 -2,3% BUMIX9 160,98 +0,51% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 203,07 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Határidőt szabnának Ursula von der Leyenék az EU-csatlakozásra, egy sor tagjelölt kezét elengedhetik – Orbán Viktorra mutogatnak, jöhet a „bővítés ősze"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Európai Bizottság külön menetrendet készít elő Montenegró, Ukrajna, Moldova és Albánia számára. EU-csatlakozásuk időpontja továbbra sem biztos.
VG
2026.09.28, 11:33
Frissítve: 2026.09.28, 11:43

Az Európai Bizottság külön csatlakozási ütemtervet készít elő Montenegró, Ukrajna, Moldova és Albánia számára. A tervek megmutatnák, milyen reformokat vár Brüsszel a négy országtól, és hozzávetőleges időpontokat rendelnének a tárgyalások fontos állomásaihoz – értesült a Politico

EU-csatlakozás European,Union,Flags,Waving,In,Front,Of,A,Modern,Glass
Az Európai Bizottság külön menetrendet készít elő Montenegró, Ukrajna, Moldova és Albánia számára. EU-csatlakozásuk időpontja továbbra sem biztos / Fotó: Shutterstock

A négy országot az uniós csatlakozási folyamat éllovasainak tekintik, útjuk azonban továbbra is hosszú, és nem világos, mikor válhatnak tagállammá. A készülő, országonkénti „útitervek” ezen változtatnának: pontosabban meghatároznák az elvárt reformokat, valamint a tárgyalási fejezeteket összefogó csoportok, az úgynevezett klaszterek lezárásának várható idejét. A Politicónak két, a javaslatokon dolgozó bizottsági tisztviselő beszélt a tervekről. 

A menetrend ugyanakkor nem jelentene automatikus felvételt vagy garantált csatlakozási dátumot. A tagjelölteknek végre kell hajtaniuk a szükséges reformokat, a csatlakozáshoz pedig a jelenlegi tagállamok egyhangú döntése is kell. A bizottság egyik szóvivője a lapnak megerősítette, hogy az útitervek a tárgyalások lezárásához vezető feladatokat és határidőket tennék világosabbá. Az uniós csatlakozási eljárás jelenlegi szabályai szerint az egyes fejezetek ideiglenes lezárását is feltételek teljesítéséhez kötik. 

A Politico értesülése szerint 

  • Koszovó, 
  • Észak-Macedónia, 
  • valamint Bosznia-Hercegovina 

most nem kapna hasonló, célzott menetrendet. 

  • Szerbia, 
  • Georgia 
  • és Törökország 

sem szerepel a tervezett négyesben, az ő közeledésüket többek között a demokratikus intézményekkel és a jogállamisággal kapcsolatos aggályok hátráltatják. 

Ursula von der Leyen bizottsági elnök szeptemberi évértékelő beszédében már célzott támogatást ígért azoknak a tagjelölteknek, amelyek a legtöbbet haladtak előre. A bizottság emellett külön felülvizsgálja, hogyan lehetne a várakozás éveiben fokozatosan bevonni a jelentkező országokat az uniós programokba és közös projektekbe. A lap által ismertetett tervezet szerint ezt a munkát október 6-án mutatják be a vezető tisztviselőknek. 

Brüsszelben a bővítést egyre inkább geopolitikai kérdésnek tekintik. Az uniós döntéshozók attól tartanak, hogy a hosszú és bizonytalan csatlakozási folyamat kiábrándíthatja a tagjelölteket, miközben más hatalmak is igyekeznek befolyást szerezni az EU szomszédságában. A gyorsítás mellett ezért az Unió belső működését is vizsgálják: a felmerült lehetőségek között átmeneti időszakok és olyan biztosítékok szerepelnek, amelyek korlátoznák, hogy egy új tag később visszaforduljon a vállalt reformoktól.

A következő politikai próba az október 15-én kezdődő brüsszeli uniós csúcs lehet. A tagállamok vezetői ott tárgyalhatnak arról, milyen feltételekkel és milyen ütemben folytatódjon a bővítés. A négy országnak szánt útitervek egyelőre előkészítés alatt állnak; végső formájukhoz és a csatlakozás további lépéseihez a tagállamok támogatására is szükség lesz.

Ursula von den Leyen
Európai Unió
csatlakozás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu