Teljes pánikban Ursula von der Leyenék, és most Magyarország is joggal félhet: Amerika 90 napos poklot szabadíthat el Európában – a gatyáját is ráfizetheti mindenki a benzinkutakon

Az uniós tisztviselők csütörtökön arra figyelmeztettek, hogy jelentős hatással lehet az európai piacokra a legújabb amerikai terv, amely 90 napra megtiltaná a dízel exportját. Az Európai Unió egyeztetéseket folytat a Trump-kormányzattal annak érdekében, hogy tegyen le a tilalom bevezetéséről.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Donald Trump amerikai elnök (j) / Fotó: AFP

„Az Európai Unió aggodalommal értesült azokról a hírekről, amelyek szerint az Amerikai Egyesült Államok a dízelexport betiltását tervezi, beleértve az Európai Unióba irányuló kivitelt is. Bármilyen fennakadás mindkét félre nézve kedvezőtlen következményekkel járhat” – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője a Politico kérdésére válaszolva.

Hozzátette, hogy folyamatosak a magas szintű egyeztetések az Európai Unió és az amerikai kormányzat között, és az EU elvárja, hogy a partnerek konzultáljanak egymással, mielőtt a közös piacokat érintő intézkedéseket hoznak. Gill nem kívánt részleteket elárulni a diplomáciai tárgyalások tartalmáról, azt azonban elárulta, hogy a tengerentúlon is komoly hangok képviselik azt az álláspontot, hogy egy ilyen jellegű tilalom bevezetése valóban nagyon rossz ötlet lenne.

Európa az elsőszámú beszállítóját bukhatja el

Az EU az elmúlt hónapokban növelte az Egyesült Államokból származó dízel behozatalát, hogy pótolja a közel-keleti konfliktus miatt kieső importot, és a blokk jelenleg dízelimportjának több mint felét Amerikából szerzi be. Az árakra és az ellátásra további nyomást gyakoroltak az orosz olajfinomítók elleni csapások.

A ClearView Energy szerint az Amerikai Egyesült Államok mára a világ legnagyobb dízelexportőrévé vált, és az idén újabb és újabb kiviteli rekordokat dönt. Ennek a kínálatnak a kivonása a világpiacról drasztikus következményekkel járna mind az európai, mind a globális gazdaságra nézve.

„Tekintettel arra a bizonytalan helyzetre, amelyben Európa jelenleg van, az EU számára elérhető üzemanyagok bármilyen további korlátozása ebben a szakaszban nagyon gyorsan súlyos helyzetet idézhet elő” – mondta egy, a piaci helyzetet szorosan követő iparági forrás, aki a kényes téma miatt név nélkül nyilatkozott a Politiconak.