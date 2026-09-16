Újra Magyarország a téma az Európai Bizottságban: kiderült, hová került hazánk – azonnal reagált a Tisza Von der Leyen szavaira, „mindig van visszaút"

Megtartotta évértékelő beszédjét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A Bizottság elnöke ezen belül külön foglalkozott Magyarországgal is, és azt mondta, hogy az antidemokratikus folyamatok visszafordítására Magyarország a példa Mint fogalmazott, „semmi sem elkerülhetetlen – csak nézzünk Magyarországra”.

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke egy korábbi felvételen

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Az európai uniós pénzek és a jogállamiság kapcsolata

Von der Leyen az április 12-i magyarországi parlamenti választást olyan fordulópontként értékelte beszédében, amely szerinte hosszú időre megmarad az európai emlékezetben. Értékelése szerint a magyar választók ezen a napon „saját kezükbe vették a jövőjüket”, a demokrácia és Európa mellett döntöttek, és ezzel visszahozták Magyarországot „oda, ahová tartozik: az Uniónk szívébe”. A 2026-os választáson a TISZA Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett, véget vetve a Fidesz 16 éves kormányzásának.

Von der Leyen szerint a kormányváltással megkezdődött az előző években tapasztalt jogállamisági visszalépés megfordítása. A Bizottság elnöke kiemelte a korrupció és az állami intézmények politikai kisajátítása elleni fellépést, valamint az alapvető jogok és az akadémiai szabadság területén tett lépéseket.

A folyamatnak szerinte már kézzelfogható pénzügyi eredménye is van:

az Európai Unió május végén megállapodott az új magyar kormánnyal, amelynek nyomán összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása vált lehetővé – mintegy 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, 6,4 milliárd euró pedig kohéziós forrásokból, a szükséges reformok teljesítéséhez kötve.

A Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem ért véget, és további jelentős munkára van szükség a jogállamiság helyreállítása érdekében.

Von der Leyen szerint a magyar példa azt is mutatja, hogy az uniós jogállamisági eszközöknek lehet tényleges hatásuk:

kiemelte az éves jogállamisági jelentéseket, amelyek szerinte lehetővé teszik a problémák korai felismerését és párbeszéd útján történő kezelését;

az Európai Parlament szerepét szintén hangsúlyozta abban, hogy az elmúlt években szorosabbá vált az uniós források folyósítása és a jogállamisági követelmények teljesítése közötti kapcsolat.

A Bizottság ezt a kapcsolatot a következő többéves uniós költségvetésben is tovább erősítené. Von der Leyen szerint a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása az uniós támogatások alapvető feltétele kell hogy maradjon.