Újra Magyarország a téma az Európai Bizottságban: kiderült, hová került hazánk – azonnal reagált a Tisza Von der Leyen szavaira, „mindig van visszaút"
Megtartotta évértékelő beszédjét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A Bizottság elnöke ezen belül külön foglalkozott Magyarországgal is, és azt mondta, hogy az antidemokratikus folyamatok visszafordítására Magyarország a példa Mint fogalmazott, „semmi sem elkerülhetetlen – csak nézzünk Magyarországra”.
Az európai uniós pénzek és a jogállamiság kapcsolata
Von der Leyen az április 12-i magyarországi parlamenti választást olyan fordulópontként értékelte beszédében, amely szerinte hosszú időre megmarad az európai emlékezetben. Értékelése szerint a magyar választók ezen a napon „saját kezükbe vették a jövőjüket”, a demokrácia és Európa mellett döntöttek, és ezzel visszahozták Magyarországot „oda, ahová tartozik: az Uniónk szívébe”. A 2026-os választáson a TISZA Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett, véget vetve a Fidesz 16 éves kormányzásának.
Von der Leyen szerint a kormányváltással megkezdődött az előző években tapasztalt jogállamisági visszalépés megfordítása. A Bizottság elnöke kiemelte a korrupció és az állami intézmények politikai kisajátítása elleni fellépést, valamint az alapvető jogok és az akadémiai szabadság területén tett lépéseket.
A folyamatnak szerinte már kézzelfogható pénzügyi eredménye is van:
az Európai Unió május végén megállapodott az új magyar kormánnyal, amelynek nyomán összesen 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása vált lehetővé – mintegy 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, 6,4 milliárd euró pedig kohéziós forrásokból, a szükséges reformok teljesítéséhez kötve.
A Bizottság elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem ért véget, és további jelentős munkára van szükség a jogállamiság helyreállítása érdekében.
Von der Leyen szerint a magyar példa azt is mutatja, hogy az uniós jogállamisági eszközöknek lehet tényleges hatásuk:
- kiemelte az éves jogállamisági jelentéseket, amelyek szerinte lehetővé teszik a problémák korai felismerését és párbeszéd útján történő kezelését;
- az Európai Parlament szerepét szintén hangsúlyozta abban, hogy az elmúlt években szorosabbá vált az uniós források folyósítása és a jogállamisági követelmények teljesítése közötti kapcsolat.
A Bizottság ezt a kapcsolatot a következő többéves uniós költségvetésben is tovább erősítené. Von der Leyen szerint a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben tartása az uniós támogatások alapvető feltétele kell hogy maradjon.
A TISZA szerint Magyarország példát mutat Európának
A Bizottság elnökének beszédére a TISZA európai parlamenti delegációja is reagált. Lakos Eszter, a delegáció vezetője szerint von der Leyen beszéde azt mutatja, hogy az április 12-i választásnak európai jelentősége is volt.
Lakos szerint a magyar választók fontos üzenetet küldtek Európának és a világnak: „mindig van visszaút”. Úgy vélte, hogy egy nehéz időszakban Európának szüksége van a reményre, és Magyarország példája azt mutatja, hogy demokratikus megújulás lehetséges.
A TISZA delegációvezetője az uniós források felszabadítását is jelentős eredménynek nevezte, és azt állította, hogy ezzel a TISZA-kormány teljesítette egyik legfontosabb ígéretét. „Sok munka van még előttünk, de ma már mindenki látja és elismeri: Magyarország jó úton halad vissza Európa szívébe” – fogalmazott.
Az Európai Bizottság ugyanakkor továbbra is a konkrét reformok végrehajtásához köti a források hozzáférhetőségét. A következő időszak egyik kulcskérdése ezért az lesz, hogy a magyar kormány által vállalt jogállamisági és korrupcióellenes intézkedések miként valósulnak meg a gyakorlatban.
Fideszes EP-képviselő: ez képmutatás
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő egészen más hangnemben értékelte, közösségi oldalán a beszédet. Szerinte Ursula von der Leyen külön részt szentelt a TISZA-kormány dicséretének.
„Azt mondta, nagy eredményeket tudtak felmutatni a jogállamiság ügyében. Ezt tudta mondani azok után, hogy eltávolították a köztársasági elnököt, alkotmánybírókat és kizárják az ellenzéki képviselők jelentős részét a politikai életből [a TISZA-kormányra utalt - a szerk].
Csúcsra járatott képmutatás ez. És annak bionyítéka, hogy nem a magyar demokrácia érdekelte őket, hanem az, hogy simulékony kormány legyen hivatalban.
A következmények többek között a benzinszámlákon érkeznek, közvetlenül a filmszínház paravánjai mögött" - idézi az Euronews tudósítása.