Orbán nélkül is megosztott az EU: egy uniós ország az utolsó pillanatban blokkolta a megállapodást az orosz üzletember, Uszmanov szankcionálásáról

Az Európai Unió tagállamai előzetesen megállapodtak abban, hogy Aliser Uszmanov orosz–üzbég milliárdost és Mihail Fridman orosz üzletembert leveszik a szankciós listáról. Az alku azonban nem kapta meg a végső jóváhagyást, miután Lettország az utolsó pillanatban kifogást emelt – közölte egy diplomata az AFP-vel.

Orbán nélkül is megosztott az Európai Unió / Fotó: maxterram / Shutterstock

Az uniós nagykövetek kedden, közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni.

A France24 beszámolója szerint EU-nak kedd estig kell meghosszabbítania az Ukrajna elleni háború miatt közel háromezer magánszeméllyel és szervezettel szemben elrendelt korlátozó intézkedéseket. Franciaország és Szlovákia azt követelte, hogy Uszmanovot töröljék a feketelistáról.

Luxemburg ezt követően ragaszkodott ahhoz, hogy amennyiben az orosz–üzbég milliárdos mentesül a szankciók alól, akkor Fridmant is vegyék le a listáról.

Párizs nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta az Uszmanovra vonatkozó kérését, részleteket azonban nem közölt.

A Financial Times szerint a francia követelés összefügghet egy lehetséges fogolycserével, amelynek keretében Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgárokat engedhetnének szabadon.

Luxemburg azért szorgalmazhatta Fridman törlését a listáról, mert az üzletember 15 milliárd euróra perelte be az országot az uniós szankciók alapján befagyasztott vagyona miatt.

A szigorúbb oroszellenes fellépést támogató tagállamok, köztük Lengyelország és a balti országok hevesen ellenezték a korlátozások enyhítését. Az előzetes kompromisszum részeként azonban elfogadták volna Uszmanov és Fridman mentesítését, ha cserébe a többi szankciót az eddigi féléves hosszabbítások helyett három évig hatályban tartják.

Ukrajna élesen bírálta annak lehetőségét, hogy az EU két befolyásos orosz üzletembert levegyen a feketelistáról.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a tervet, amely szerinte rossz üzenetet küldene Moszkvának egy olyan időszakban, amikor fokozni kellene az Oroszországra nehezedő nyomást.