Deviza
EUR/HUF362,32 +0,22% USD/HUF316,76 +0,44% GBP/HUF422,3 +0,17% CHF/HUF385,21 +0,27% PLN/HUF83,28 +0,09% RON/HUF68,81 +0,17% CZK/HUF14,88 +0,1% EUR/HUF362,32 +0,22% USD/HUF316,76 +0,44% GBP/HUF422,3 +0,17% CHF/HUF385,21 +0,27% PLN/HUF83,28 +0,09% RON/HUF68,81 +0,17% CZK/HUF14,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX153 038,88 +0,03% MTELEKOM2 554 0% MOL5 215 +0,77% OTP46 300 +0,13% RICHTER12 780 -0,94% OPUS285 -0,7% ANY6 270 -2,07% AUTOWALLIS123 -1,63% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 208,54 -0,69% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 246,29 -0,35% BUX153 038,88 +0,03% MTELEKOM2 554 0% MOL5 215 +0,77% OTP46 300 +0,13% RICHTER12 780 -0,94% OPUS285 -0,7% ANY6 270 -2,07% AUTOWALLIS123 -1,63% WABERERS4 500 +0,89% BUMIX9 208,54 -0,69% CETOP5 040,79 +1,17% CETOP NTR3 246,29 -0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szankciók
orosz
Európai Unió

Orbán nélkül is megosztott az EU: egy uniós ország az utolsó pillanatban blokkolta a megállapodást az orosz üzletember, Uszmanov szankcionálásáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az utolsó pillanatban meghiúsult az alku két orosz milliárdos szankciós listáról való törléséről. Az Európai Unió tagállamai ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy a határidő lejárta előtt megállapodjanak a büntetőintézkedések meghosszabbításáról.
VG
2026.09.22, 07:12
Frissítve: 2026.09.22, 07:26

Az Európai Unió tagállamai előzetesen megállapodtak abban, hogy Aliser Uszmanov orosz–üzbég milliárdost és Mihail Fridman orosz üzletembert leveszik a szankciós listáról. Az alku azonban nem kapta meg a végső jóváhagyást, miután Lettország az utolsó pillanatban kifogást emelt – közölte egy diplomata az AFP-vel.

Európai Unió European,Union,Blue,Flags,And,Berlaymont,Building,,Headquarters,Of,The
Orbán nélkül is megosztott az Európai Unió / Fotó: maxterram / Shutterstock

Az uniós nagykövetek kedden, közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni.

A France24 beszámolója szerint EU-nak kedd estig kell meghosszabbítania az Ukrajna elleni háború miatt közel háromezer magánszeméllyel és szervezettel szemben elrendelt korlátozó intézkedéseket. Franciaország és Szlovákia azt követelte, hogy Uszmanovot töröljék a feketelistáról.

Luxemburg ezt követően ragaszkodott ahhoz, hogy amennyiben az orosz–üzbég milliárdos mentesül a szankciók alól, akkor Fridmant is vegyék le a listáról. 

Párizs nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta az Uszmanovra vonatkozó kérését, részleteket azonban nem közölt.

A Financial Times szerint a francia követelés összefügghet egy lehetséges fogolycserével, amelynek keretében Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgárokat engedhetnének szabadon.

Luxemburg azért szorgalmazhatta Fridman törlését a listáról, mert az üzletember 15 milliárd euróra perelte be az országot az uniós szankciók alapján befagyasztott vagyona miatt.

A szigorúbb oroszellenes fellépést támogató tagállamok, köztük Lengyelország és a balti országok hevesen ellenezték a korlátozások enyhítését. Az előzetes kompromisszum részeként azonban elfogadták volna Uszmanov és Fridman mentesítését, ha cserébe a többi szankciót az eddigi féléves hosszabbítások helyett három évig hatályban tartják.

Ukrajna élesen bírálta annak lehetőségét, hogy az EU két befolyásos orosz üzletembert levegyen a feketelistáról. 

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a tervet, amely szerinte rossz üzenetet küldene Moszkvának egy olyan időszakban, amikor fokozni kellene az Oroszországra nehezedő nyomást.

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő ugyancsak a szankciók fenntartására szólította fel a tagállamokat. Mint mondta, a korlátozó intézkedések az EU Oroszország háborújára adott válaszának egyik alappillérét jelentik, és az a céljuk, hogy elvágják Moszkvát a finanszírozási forrásoktól. Hozzátette: hosszabb távú kiszámíthatóságra és stabilitásra van szükség a szankciós rendszerben.

Az uniós feketelistán olyan vezetők is szerepelnek, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter. Uszmanovot és Fridmant nem sokkal az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió után szankcionálták, miután az EU szerint vállalkozásaik jelentős bevételeket biztosítottak a Kremlnek. Mindketten bíróságon támadták meg az ellenük elrendelt intézkedéseket.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13350 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu