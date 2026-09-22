Orbán nélkül is megosztott az EU: egy uniós ország az utolsó pillanatban blokkolta a megállapodást az orosz üzletember, Uszmanov szankcionálásáról
Az Európai Unió tagállamai előzetesen megállapodtak abban, hogy Aliser Uszmanov orosz–üzbég milliárdost és Mihail Fridman orosz üzletembert leveszik a szankciós listáról. Az alku azonban nem kapta meg a végső jóváhagyást, miután Lettország az utolsó pillanatban kifogást emelt – közölte egy diplomata az AFP-vel.
Az uniós nagykövetek kedden, közép-európai idő szerint reggel nyolc órakor ismét tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megpróbáljanak megállapodásra jutni.
A France24 beszámolója szerint EU-nak kedd estig kell meghosszabbítania az Ukrajna elleni háború miatt közel háromezer magánszeméllyel és szervezettel szemben elrendelt korlátozó intézkedéseket. Franciaország és Szlovákia azt követelte, hogy Uszmanovot töröljék a feketelistáról.
Luxemburg ezt követően ragaszkodott ahhoz, hogy amennyiben az orosz–üzbég milliárdos mentesül a szankciók alól, akkor Fridmant is vegyék le a listáról.
Párizs nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta az Uszmanovra vonatkozó kérését, részleteket azonban nem közölt.
A Financial Times szerint a francia követelés összefügghet egy lehetséges fogolycserével, amelynek keretében Azerbajdzsánban fogva tartott francia állampolgárokat engedhetnének szabadon.
Luxemburg azért szorgalmazhatta Fridman törlését a listáról, mert az üzletember 15 milliárd euróra perelte be az országot az uniós szankciók alapján befagyasztott vagyona miatt.
A szigorúbb oroszellenes fellépést támogató tagállamok, köztük Lengyelország és a balti országok hevesen ellenezték a korlátozások enyhítését. Az előzetes kompromisszum részeként azonban elfogadták volna Uszmanov és Fridman mentesítését, ha cserébe a többi szankciót az eddigi féléves hosszabbítások helyett három évig hatályban tartják.
Ukrajna élesen bírálta annak lehetőségét, hogy az EU két befolyásos orosz üzletembert levegyen a feketelistáról.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a tervet, amely szerinte rossz üzenetet küldene Moszkvának egy olyan időszakban, amikor fokozni kellene az Oroszországra nehezedő nyomást.
Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő ugyancsak a szankciók fenntartására szólította fel a tagállamokat. Mint mondta, a korlátozó intézkedések az EU Oroszország háborújára adott válaszának egyik alappillérét jelentik, és az a céljuk, hogy elvágják Moszkvát a finanszírozási forrásoktól. Hozzátette: hosszabb távú kiszámíthatóságra és stabilitásra van szükség a szankciós rendszerben.
Az uniós feketelistán olyan vezetők is szerepelnek, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov külügyminiszter. Uszmanovot és Fridmant nem sokkal az Ukrajna elleni 2022-es orosz invázió után szankcionálták, miután az EU szerint vállalkozásaik jelentős bevételeket biztosítottak a Kremlnek. Mindketten bíróságon támadták meg az ellenük elrendelt intézkedéseket.