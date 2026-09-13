Elszállt az „EUfória". végletesen kiábrándult az uniós állampolgárok 70 százaléka – a Magyar-kormány von der Leyen népszerűtlensége csúcsán fűzi szorosabbra a kapcsolatokat

Súlyos bizalmi válsággal küzd az Európai Unió az European Council on Foreign Relations (ECFR) és a European Cultural Foundation (ECF) közel hatezer ember megkérdezésével készült Európai Hangulatiránytű elnevezésű, évről évre elvégzett felmérése szerint. A résztvevők csaknem 70 százaléka negatívan értékeli az Európai Unió helyzetét, és általános hanyatlást, illetve a megszokott rend felbomlását érzékeli. A két szervezet a felmérés adatait Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Hollandiában és Nagy-Britanniában vette fel. Noha Magyar Péter és kormánya visszatérően hangsúlyozza elköteleződését az Európai Unió és intézményei felé, ám a felmérés alapján korántsem akkora a polgárok körében a lelkesedés már, mint 5-10 évvel ezelőtt.

Az Európai Unió polgárait az orosz-ukrán konfliktus aggasztja a leginkább. / Fotó: AFP

Turnberry az Európai Unió gyengeségének jelképévé vált

Az általános pesszimizmus különösen látványos Franciaországban, Németországban és Olaszországban, míg a meggyőző többséggel szemben mindössze 12 százalék beszél valamiféle „európai ébredésről”, amely új lendületet adhatna a kontinensnek. A válaszok alapján az elégedetlenség egyik szimbólumává a 2025 júliusában megkötött amerikai–európai vámalku vált.

Mint ismert: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tavaly nyár derekán Donald Trump skóciai golfklubjában kötött kereskedelmi megállapodást az amerikai elnökkel. Az alku eredményeként az EU szinte valamennyi amerikai termékre kivetett vámját nullára csökkentette, az Egyesült Államok pedig 15 százalékos vámszintet alkalmazott az európai áruk jelentős részére.

A turnberryi kézfogás azóta sok európai szemében jóval többet jelent egy kereskedelmi megállapodásnál, a kutatásban többen az EU erőtlenségének bizonyítékaként említették.

Egy fiatal válaszadó arról beszélt, hogy szégyellte von der Leyen engedékenységét, és megalázónak tartotta az alku feltételeit.

Az uniós intézmények eközben akciótervekkel, ütemtervekkel, munkaprogramokkal és stratégiai párbeszédekkel próbálnak reagálni az egymást követő válságokra, ám a felmérésből az látszik, hogy ez a tevékenység kevéssé győzi meg az embereket. Egy fiatal lengyel válaszadó tömören úgy fogalmazott: az EU sokat vitatkozik, de keveset tesz.